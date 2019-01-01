Предприятие «Мануфактура поделочного камня» было создано в 1588 году по распоряжению Великого герцога Фердинанда I де Медичи для нужд королевского двора. После объединения Италии в 1861 году Великое Герцогство Тосканское перестало существовать. Фабрика лишилась спонсорской поддержки и закрылась в XIX веке. Чтобы не утратить эту часть культурного и исторического наследия, был организован музей 🖼 флорентийской мозаики

В его 8 залах представлены не только предметы, изготовленные фабрикой за 300 лет своего существования, но и рабочие станки, каталог поделочных камней, показано пошаговое изготовление мозаики. Посетив музей, Вы увидите сами и услышите рассказ о глиптике, скальйоле, рисунке на камне, чем они похожи и чем отличаются эти техники.

Мастерство флорентийской мозаики не утрачено, флорентийские мастера поддерживают традицию. Уже 40 лет Ренцо Скарпелли создаёт свои творения, которые покупают государства, музеи, частные лица. В его магазине - лаборатории (расположен недалеко от музея) можно увидеть самого маэстро, его сына и его коллег за работой.

Тут же можно заказать или купить понравившуюся вещь: картину, стол, панель, рамку, табакерку, бижутерию... А людям с безлимитной кредиткой и что-то более серьёзное: шкаф или комнату в этой технике.

Иметь у себя вещь, сделанную в технике «commesso fiorentino» — все равно, что приобрести кусочек вечности

Флорентийская мозаика подвластна мастеру и неподвластна времени.

Важная информация!

С 1 октября 2019 до 31 сентября 2022 в музей можно войти бесплатно, если Вы приобрели билет 🎫 в музей Уффици. Действует 5 дней с момента активации билета в Уффици. Для большой группы нужны наушники.