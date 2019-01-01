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Живопись в камне. Музей поделочного камня

5
2 отзыва
Татьяна П.
Татьяна П. – Гид из Флоренции
В рамках экскурсии 🧭 вы посетите музей 🖼 флорентийской мозаики и узнаете ее историю 📖.

А в магазине, который находится рядом с музеем, сможете купить предметы, изготовленные в знаменитой технике.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €50 за экскурсию

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Живопись в камне. Музей поделочного камня
Живопись в камне. Музей поделочного камня

Что вы увидите

  • Музей флорентийской мозаики
Предприятие «Мануфактура поделочного камня» было создано в 1588 году по распоряжению Великого герцога Фердинанда I де Медичи для нужд королевского двора. После объединения Италии в 1861 году Великое Герцогство Тосканское перестало существовать. Фабрика лишилась спонсорской поддержки и закрылась в XIX веке. Чтобы не утратить эту часть культурного и исторического наследия, был организован музей 🖼 флорентийской мозаики
В его 8 залах представлены не только предметы, изготовленные фабрикой за 300 лет своего существования, но и рабочие станки, каталог поделочных камней, показано пошаговое изготовление мозаики. Посетив музей, Вы увидите сами и услышите рассказ о глиптике, скальйоле, рисунке на камне, чем они похожи и чем отличаются эти техники.
Мастерство флорентийской мозаики не утрачено, флорентийские мастера поддерживают традицию. Уже 40 лет Ренцо Скарпелли создаёт свои творения, которые покупают государства, музеи, частные лица. В его магазине - лаборатории (расположен недалеко от музея) можно увидеть самого маэстро, его сына и его коллег за работой.
Тут же можно заказать или купить понравившуюся вещь: картину, стол, панель, рамку, табакерку, бижутерию... А людям с безлимитной кредиткой и что-то более серьёзное: шкаф или комнату в этой технике.
Иметь у себя вещь, сделанную в технике «commesso fiorentino» — все равно, что приобрести кусочек вечности
Флорентийская мозаика подвластна мастеру и неподвластна времени.
Важная информация!
С 1 октября 2019 до 31 сентября 2022 в музей можно войти бесплатно, если Вы приобрели билет 🎫 в музей Уффици. Действует 5 дней с момента активации билета в Уффици. Для большой группы нужны наушники.
Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Билет в музей
Начало и место завершения
🚩 Via degli Alfani, 78, Флоренция
Живопись в камне. Музей поделочного камня
Живопись в камне. Музей поделочного камня
Живопись в камне. Музей поделочного камня
Живопись в камне. Музей поделочного камня

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна П.
Татьяна П.
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