В маршруте экскурсии — важнейшие места города: центр Флоренции, изобилующий работами великих мастеров, площадь кафедрального собора Санта Мария Дель Фьоре, а также всемирно известная галерея Уффици.
Благодаря рассказам гида город предстанет перед вами как музей, где всё живёт и дышит в унисон с наследием художников, архитекторов и мыслителей.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Базилику Санта-Мария-Новелла, построенную в 13 веке доминиканскими монахами
- Религиозный центр Флоренции с баптистерием, в котором до 19 века крестилась Флоренция, Кафедральным собором Санта Мария дель Фьоре и куполом Брунеллески и колокольней Джотто
- Церковь, в которой захоронены две дамы Данте Алигьери: законная супруга и его муза Беатриче
- Улицу Calzaiuoli, объединяющую две центральные городские площади, на которой когда-то размещались лавки башмачников и сапожников
- Церковь Орсанмикеле, изначально построенная как элеватор
- Площадь Синьории, на которой расположены работы Микеланджело, Донателло, Челлини, Джамболоньи
- Галерею Уффици, где мы засвидетельствуем почтение Джотто, Чимабуэ, Дуччо ди Буонинсенья, Симоне Мартини, Леонардо да Винчи, Боттичелли, Рафаэлю, Караваджо, Тициану, а также рассмотрим единственную картину Микеланджело
Вы узнаете:
- Что такое эпоха Возрождения и какую роль в ней сыграли флорентийские семьи
- Что значило для флорентийцев строительство кафедрального собора и в каком веке оно было закончено
- Что больше всего нравилось Достоевскому на площади Дуомо
- На кого похож Нептун и почему во Флоренции так много львов
На главной городской площади сравним копию Давида Микеланджело с оригиналами Баччо Бандинелли и Амманати — и поймём, в чём гениальность величайшего скульптора всех времён и народов. В галерее Уффици проследим развитие искусства от Средневековья до маньеризма.
Организационные детали
- Во время экскурсии все достопримечательности осматриваем снаружи, кроме галереи Уффици
- Билеты в галерею Уффици не входят в стоимость экскурсии — их нужно самостоятельно забронировать на официальном сайте. Стоимость — €25 за чел. + €4 за бронь. Напишите нам, если у вас не получится приобрести билеты — мы постараемся помочь
- Точное время посещения галереи нужно уточнять у гида
- Напитки и бутерброды, заказанные во время перерыва, не входят в стоимость экскурсии
- В галерею не пропускают с острыми предметами (ножи, ножницы) и бутылками с водой размером более 0,5 л
во вторник в 14:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:30 и 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€88
|Дети 7-14 лет
|€60
|Дети до 6 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У церкви Санта Мария (3 мин пешком от вокзала) для экскурсии в 10:00 и в 14:00, piazza Signoria для экскурсии в 12:30 и 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 14:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:30 и 14:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов во Флоренции
Провели экскурсии для 624 туристов
Искусство и история зажигают меня с тех пор, как я оказалась во Флоренции в 2003 году. Высока вероятность, что посмотрев на Флоренцию через призму моего восприятия, вы вернётесь в собственную
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Фотографии от путешественников
С
Светлана
1 ноя 2025
Экскурсия очень познавательная, прошла на одном дыхании! Огромное спасибо Светлане, бонусом уделила нам еще час, помимо отведенного времени, рассказывая о картинах галлереи Уффици! Я в восторге!!!
Анна
31 окт 2025
Это одна из лучших экскурсий, хотя я опытный путешественник. Так интересно, увлекательно и познавательно мне давно не было. Светлана сумела огромное количество интереснейшей информации так подать, что четыре с половиной
Н
Никита
29 окт 2025
Светлана невероятный профессионал, очень интересная экскурсия по Флоренции и в галереи Уфицы. Крайне рекомендую
А
Алексей
29 окт 2025
Хочу сказать спасибо Светлане за замечательную экскурсию по городу и галерее Уфица. Гид рассказывала очень интересно, экскурсия на одном дыхании прошла. Но конечно же за один день Флоренцию всю не познаешь (жаль что я токо один день тут)
Е
Евгений
29 окт 2025
Светлана - отличный гид, интересный рассказчик и просто приятный человек. Увлекательная и запоминающаяся экскурсия, 4 часа пролетели незаметно и на одном дыхании!
И
Иванова
29 окт 2025
Хорошая обзорная экскурсия по центру Флоренции и Уффицы.
Светлана имеет обширные знания и с готовностью отвечает на вопросы.
Чего не хватило лично мне:
1. Времени
На одну только галерею Уффици нужно не менее 3-х
М
Ммхаил
27 окт 2025
Прекрасно организована экскурсия. С удовольствием слушал рассказ Светланы. Всё понятно интересно. Хочется повторить!!!
Алина
25 окт 2025
Светлана настоящий профессионал, грамотная, глубоко владеющая материалом. Мы брали четырёхчасовую экскурсию, и всё это время Светлана удерживала наше внимание, хотелось слушать и слушать. Однозначно рекомендую этого гида!
К
Ксения
17 окт 2025
Светлана - отличный гид, экскурсия прошла очень интересно и познавательно. Рекомендуем😊
Л
Людмила
17 окт 2025
Мы были на экскурсии вместе с гидом Светланой. Благодаря ее профессионализму, мы полюбили Флоренцию еще больше, а галерея Уфицци с погружением в историю итальянского искусства просто очаровала. Рекомендуем всем эту экскурсию со Светланой!
Н
Наталия
13 окт 2025
Потрясающий город и потрясающий экскурсовод! Интереснейшая прогулка по городу и музею.
Ольга
6 окт 2025
Спасибо 🌸 Очень понравилось 🥰
И
Игорь
27 сен 2025
Всё было великолепно, жалею только что у меня было очень мало времени на Флорецию.
Гид отличный, экскурсия была отличная. Очень информативно и интересно.
Наталья
27 сен 2025
Благодарю Светлану за потрясающе проведенное время вместе! Флоренция очень красивый город, а интересные истории и бархатный голос Светланы придавал ему особую глубину. Рекомендую!
А
Абдулов
26 сен 2025
Все было потрясающе))
