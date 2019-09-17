3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Во Флоренции художники издавна занимались мозаикой. Первым материалом был плиточный мрамор, но позже стали применять в основном цветной камень твердых пород, пластинки которого тщательно подогнаны друг к другу без видимого невооруженным глазом “шва”. Каменные пластинки могут быть любой геометрической формы, но должны быть расположены в одной плоскости. Так, лишь к концу XVI века здесь была разработана та особая техника, которая прославила этот город. Тогда же появился термин “флорентийская мозаика”, означавший технику, когда для набора вместо однородного материала — мрамора, стали использовать камни разных пород и, соответственно, твердости. Неограниченный выбор камня значительно обогатил цветовую палитру, дав возможность получить эффект живописности. Лучшая мастерская принадлежала семье Медичи. Ее традиции дошли до наших дней и применяются в практике мозаичистов всего мира практические неизменными.