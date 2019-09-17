3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Посетите Музей Фабрики Полудрагоценных камней,
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная техника флорентийской мозаики
- 🏛 Посещение Музея Фабрики Полудрагоценных камней
- 🔨 Визит в старейшие мастерские
- 💎 Увидеть редчайшие полудрагоценные камни
- 👑 Роскошные инкрустации в Мавзолее Медичи
Что можно увидеть
- Музей Фабрики Полудрагоценных камней
- Мастерские
- Мавзолей Медичи
Описание экскурсии
Во Флоренции художники издавна занимались мозаикой. Первым материалом был плиточный мрамор, но позже стали применять в основном цветной камень твердых пород, пластинки которого тщательно подогнаны друг к другу без видимого невооруженным глазом «шва». Каменные пластинки могут быть любой геометрической формы, но должны быть расположены в одной плоскости. Так, лишь к концу XVI века здесь была разработана та особая техника, которая прославила этот город. Тогда же появился термин «флорентийская мозаика», означавший технику, когда для набора вместо однородного материала — мрамора, стали использовать камни разных пород и, соответственно, твердости. Неограниченный выбор камня значительно обогатил цветовую палитру, дав возможность получить эффект живописности. Лучшая мастерская принадлежала семье Медичи. Ее традиции дошли до наших дней и применяются в практике мозаичистов всего мира практические неизменными.
Что вас ожидает
- Мы начнём экскурсию с посещения Музея Фабрики Полудрагоценных камней. Фабрика была официально основана в 1588 году по распоряжению Герцога Фердинандо I Медичи.
- Затем посетим одну из старейших мастерских во Флоренции, которая все еще продолжает работать, используя древние инструменты и старинную технику. Как и в 16-м веке, каждый кусок камня разрезается простой пилой, изготовленной из изогнутой ветви дерева с железной проволокой, покрытой водой, и наждачным порошком, кусочки затем склеиваются воском и сосновой смолой.
- На протяжении более трех столетий большая часть работы была посвящена отделке Мавзолея Медичи, который станет нашим последним этапом. Этот роскошное восьмиугольное помещение — место захоронения Медичи, задуманное как самопрославление семейства Медичи и украшенная редчайшими полудрагоценными камнями и роскошными цветными мраморными инкрустациями.