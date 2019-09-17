3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Каменная живопись

Погрузитесь в искусство флорентийской мозаики, посетите старинные мастерские и узнайте секреты древних мастеров
Эта завораживающая экскурсия посвящена искусству флорентийской мозаики. Художники Флоренции первыми стали использовать природный рисунок камня для создания картин. В XVI веке была разработана техника, прославившая город.

Посетите Музей Фабрики Полудрагоценных камней,
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основанный в 1588 году по распоряжению Герцога Фердинандо I Медичи.

Затем отправляйтесь в одну из старейших мастерских, где до сих пор используют древние инструменты и технику.

Завершите экскурсию в Мавзолее Медичи, украшенном редчайшими полудрагоценными камнями и мраморными инкрустациями

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная техника флорентийской мозаики
  • 🏛 Посещение Музея Фабрики Полудрагоценных камней
  • 🔨 Визит в старейшие мастерские
  • 💎 Увидеть редчайшие полудрагоценные камни
  • 👑 Роскошные инкрустации в Мавзолее Медичи
Каменная живопись
Каменная живопись
Каменная живопись

Что можно увидеть

  • Музей Фабрики Полудрагоценных камней
  • Мастерские
  • Мавзолей Медичи

Описание экскурсии

Во Флоренции художники издавна занимались мозаикой. Первым материалом был плиточный мрамор, но позже стали применять в основном цветной камень твердых пород, пластинки которого тщательно подогнаны друг к другу без видимого невооруженным глазом «шва». Каменные пластинки могут быть любой геометрической формы, но должны быть расположены в одной плоскости. Так, лишь к концу XVI века здесь была разработана та особая техника, которая прославила этот город. Тогда же появился термин «флорентийская мозаика», означавший технику, когда для набора вместо однородного материала — мрамора, стали использовать камни разных пород и, соответственно, твердости. Неограниченный выбор камня значительно обогатил цветовую палитру, дав возможность получить эффект живописности. Лучшая мастерская принадлежала семье Медичи. Ее традиции дошли до наших дней и применяются в практике мозаичистов всего мира практические неизменными.

Что вас ожидает

  • Мы начнём экскурсию с посещения Музея Фабрики Полудрагоценных камней. Фабрика была официально основана в 1588 году по распоряжению Герцога Фердинандо I Медичи.
  • Затем посетим одну из старейших мастерских во Флоренции, которая все еще продолжает работать, используя древние инструменты и старинную технику. Как и в 16-м веке, каждый кусок камня разрезается простой пилой, изготовленной из изогнутой ветви дерева с железной проволокой, покрытой водой, и наждачным порошком, кусочки затем склеиваются воском и сосновой смолой.
  • На протяжении более трех столетий большая часть работы была посвящена отделке Мавзолея Медичи, который станет нашим последним этапом. Этот роскошное восьмиугольное помещение — место захоронения Медичи, задуманное как самопрославление семейства Медичи и украшенная редчайшими полудрагоценными камнями и роскошными цветными мраморными инкрустациями.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1902 туристов
Я родилась в Москве, но уже в 11 лет судьба привела меня в волшебную Флоренцию. Город наградил лучшей профессией, о которой только можно мечтать здесь: с 2013 года я — лицензированный
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гид. Но истинный залог моего счастья и успеха — чувствовать себя настоящей флорентийкой. Свою первую аудиторию — коренных флорентийцев — я покоряла эмоциями и вниманием к деталям. Именно они помогли мне превращать каждый факт в маленький восторг, а город — в живого героя. Я ежедневно продолжаю исследовать секретные уголки, новые маршруты, а также любимые местные бары, винотеки, траттории. Мне нравится делиться находками и составлять для гостей подборку лучших гастроадресов. Для меня важно настроиться на ваш ритм и провести живую встречу с Флоренцией. Моя миссия — сделать так, чтобы свидание с городом превратилось в любовь с первого взгляда и на всю жизнь. Если вы хотите не просто «посмотреть город», а влюбиться в него — с улыбкой, лёгкостью и искренним восхищением — нам точно по пути!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
М
Дарья очень грамотный гид. Обладает знаниями множества интересных исторических фактов. Экскурсия, каменная живопись нам понравилась. Даже не подозревали насколько трудоемкий процесс и как это красиво увидеть вживую) Перемещаясь с ней
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по городу вам обязательно покажет ближайшие достопримечательности, и расскажет интересные факты, на которые многие гиды не обращают внимания. Так в некоторые места мы ходили потом самостоятельно. Всегда посоветует посещение достопримечательностей по приоритету (все посмотреть все равно не успеваешь)
Посоветовала нам множество интересных ресторанчиков и пиццерий. Даже все точки пометила нам на карте. Помогла бронировать места. Ходить надо в те ресторанчики и кафе, которые советует Даша, проверено!!!)))) Очень приятная в общении, светлый и добрый человек, который всегда стремиться прийти вам на помощь.
Я всем советую Дарью! Другие экскурсии с ней тоже очень интересные.
Мы планируем вернуться еще раз во Флоренцию, обязательно свяжемся с Дарьей.

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О
Уважаемые любители путешествий! Не могу не поделиться с вами впечатлением от экскурсии во Флоренции "Каменная живопись". Думаю, что поступила очень правильно, запланировав её на утро второго дня пребывания в благословенной
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Флоренции, т. к. информация, полученная от гида, помогла увидеть многие сокровища, мимо которых другие путешественники просто проходили. Язык не поворачивается назвать эти произведения "мозаикой". Это - объекты культурного наследия, которые восходят к лучшим образцам прикладного искусства. Во всех музеях Флоренции есть образцы флорентийской мозаики, но не все обращают на неё внимание, т. к. не понимают, с чем имеют дело. Экскурсовод Даша не только рассказала об этом прекрасном ремесле в музее мозаики, но и смогла договориться с мастерской(а их во всей Италии осталось всего 3),где мастера изготавливают вои шедевры. Рассказывать о сложности изготовления, красоте данных творений дело неблагодарное. Если вы собираетесь во Флоренцию, то ОБЯЗАТЕЛЬНО возьмите эту экскурсию, а уже потом идите в Питти, Векьё, Капеллу Медичи и пр. Всё увидите в абсолютно другом свете. Мой муж, человек далёкий от прекрасного, самым лучшим событием во Флоренции считает именно эту экскурсию.
Как бонус за любознательность, в магазине при мастерской сможете купить себе кое-что по цене 3-4 раза дешевле, чем в городских лавочках Проверено лично!
И про экскурсовода Дашу. Очень деликатная, знающая, приятная в общении молодая женщина. Кроме дела, ради которого мы с ней встретились, помогла решить некоторую бытовую проблему, для нас неразрешимую. Времени провела с нами в несколько раз больше, чем заявлено.
Даша, спасибо! Помним Вас!

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D
Люди! Не проходите мимо этой экскурсии! Она будет интересна всем и взрослым и детям! Это действительно "каменная живопись". По другому и не скажешь!:) И музей и мастерская - потрясающие:) Дарья
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совершенно чудный, знающий и, что важно, увлеченный гид. Получили массу удовольствия и многое узнали! Бесконечно ей благодарны! Очень пожалели, что не взяли детей с собой….
С надеждой на не менее интересное общение весной, Светлана и Денис

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