3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Флоренции, т. к. информация, полученная от гида, помогла увидеть многие сокровища, мимо которых другие путешественники просто проходили. Язык не поворачивается назвать эти произведения "мозаикой". Это - объекты культурного наследия, которые восходят к лучшим образцам прикладного искусства. Во всех музеях Флоренции есть образцы флорентийской мозаики, но не все обращают на неё внимание, т. к. не понимают, с чем имеют дело. Экскурсовод Даша не только рассказала об этом прекрасном ремесле в музее мозаики, но и смогла договориться с мастерской(а их во всей Италии осталось всего 3),где мастера изготавливают вои шедевры. Рассказывать о сложности изготовления, красоте данных творений дело неблагодарное. Если вы собираетесь во Флоренцию, то ОБЯЗАТЕЛЬНО возьмите эту экскурсию, а уже потом идите в Питти, Векьё, Капеллу Медичи и пр. Всё увидите в абсолютно другом свете. Мой муж, человек далёкий от прекрасного, самым лучшим событием во Флоренции считает именно эту экскурсию.

Как бонус за любознательность, в магазине при мастерской сможете купить себе кое-что по цене 3-4 раза дешевле, чем в городских лавочках Проверено лично!

И про экскурсовода Дашу. Очень деликатная, знающая, приятная в общении молодая женщина. Кроме дела, ради которого мы с ней встретились, помогла решить некоторую бытовую проблему, для нас неразрешимую. Времени провела с нами в несколько раз больше, чем заявлено.

Даша, спасибо! Помним Вас!