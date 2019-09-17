3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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История и традиции знаменитого искусства флорентийской мозаики

Даша
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Эта завораживающая экскурсия посвящается известному на весь мир искусству флорентийской мозаики.

Названа так эта техника потому, что мастера Флоренции первыми стали использовать естественный, природный рисунок камня для получения готовых картин.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Каменная живопись
Каменная живопись

Во Флоренции художники издавна занимались мозаикой. Первым материалом был плиточный мрамор, но позже стали применять в основном цветной камень твердых пород, пластинки которого тщательно подогнаны друг к другу без видимого невооруженным глазом “шва”. Каменные пластинки могут быть любой геометрической формы, но должны быть расположены в одной плоскости. Так, лишь к концу XVI века здесь была разработана та особая техника, которая прославила этот город. Тогда же появился термин “флорентийская мозаика”, означавший технику, когда для набора вместо однородного материала — мрамора, стали использовать камни разных пород и, соответственно, твердости. Неограниченный выбор камня значительно обогатил цветовую палитру, дав возможность получить эффект живописности. Лучшая мастерская принадлежала семье Медичи. Ее традиции дошли до наших дней и применяются в практике мозаичистов всего мира практические неизменными.

Программа

  • Мы начнём нашу экскурсию с посещения Музея Фабрики Полудрагоценных камней. Фабрика была официально основана в 1588 году по распоряжению Герцога Фердинандо I Медичи.
  • Затем мы посетим одну из старейших мастерских во Флоренции, которая все еще продолжает работать используя древние инструменты и старинную технику. Как и в 16-м веке, каждый кусок камня разрезается простой пилой, изготовленной из изогнутой ветви дерева с железной проволокой, покрытой водой, и наждачным порошком, кусочки затем склеиваются воском и сосновой смолой.
  • На протяжении более трех столетий большая часть работы была посвящена отделке Мавзолея Медичи, который станет нашим последним этапом. Этот роскошное восьмиугольное помещение — место захоронения Медичи, задуманное как самопрославление семейства Медичи и украшенная редчайшими полудрагоценными камнями и роскошными цветными мраморными инкрустациями.
Каменная живопись
Каменная живопись
Каменная живопись
Каменная живопись
Каменная живопись
Каменная живопись

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Даша
Даша
Здравствуйте, дорогие путешественники! Я родилась в Москве, но в 11 лет переехала во Флоренцию — город, в который я сразу же безумно влюбилась и где я получила гуманитарное образование. С 2013 года я лицензированный гид по Флоренции и окрестностям, но прежде всего, я местный житель, который любит, изучает и разведывает каждый день новые точки, скрытые закоулки и тайные уголочки, самые модные бары, рестораны и винные магазины города. Я расскажу то, что вы не прочитаете ни в одном путеводителе, покажу места, с которыми знаком только местный человек, посоветую излюбленные флорентийцами траттории и бары. Приглашаю вас в увлекательное и познавательное путешествие по волшебной Флоренции!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

17 сентября 2019
Дарья очень грамотный гид. Обладает знаниями множества интересных исторических фактов. Экскурсия, каменная живопись нам понравилась. Даже не подозревали насколько трудоемкий процесс и как это красиво увидеть вживую) Перемещаясь с ней по городу вам обязательно покажет ближайшие достопримечательности, и расскажет интересные факты, на которые многие гиды не обращают внимания. Так в некоторые места мы ходили потом самостоятельно. Всегда посоветует посещение достопримечательностей по приоритету (все посмотреть все равно не успеваешь)
Посоветовала нам множество интересных ресторанчиков и пиццерий. Даже все точки пометила нам на карте. Помогла бронировать места. Ходить надо в те ресторанчики и кафе, которые советует Даша, проверено!!! )))) Очень приятная в общении, светлый и добрый человек, который всегда стремиться прийти вам на помощь.
Я всем советую Дарью! Другие экскурсии с ней тоже очень интересные.
Мы планируем вернуться еще раз во Флоренцию, обязательно свяжемся с Дарьей.
15 марта 2019
Уважаемые любители путешествий! Не могу не поделиться с вами впечатлением от экскурсии во Флоренции "Каменная живопись". Думаю, что поступила очень правильно, запланировав её на утро второго дня пребывания в благословенной Флоренции, т.к. информация, полученная от гида, помогла увидеть многие сокровища, мимо которых другие путешественники просто проходили. Язык не поворачивается назвать эти произведения "мозаикой". Это - объекты культурного наследия, которые восходят к лучшим образцам прикладного искусства. Во всех музеях Флоренции есть образцы флорентийской мозаики, но не все обращают на неё внимание, т.к. не понимают, с чем имеют дело. Экскурсовод Даша не только рассказала об этом прекрасном ремесле в музее мозаики, но и смогла договориться с мастерской( а их во всей Италии осталось всего 3),где мастера изготавливают вои шедевры. Рассказывать о сложности изготовления, красоте данных творений дело неблагодарное. Если вы собираетесь во Флоренцию, то ОБЯЗАТЕЛЬНО возьмите эту экскурсию, а уже потом идите в Питти, Векьё, Капеллу Медичи и пр. Всё увидите в абсолютно другом свете. Мой муж, человек далёкий от прекрасного, самым лучшим событием во Флоренции считает именно эту экскурсию.
Как бонус за любознательность, в магазине при мастерской сможете купить себе кое-что по цене 3-4 раза дешевле, чем в городских лавочках Проверено лично!
И про экскурсовода Дашу. Очень деликатная, знающая, приятная в общении молодая женщина. Кроме дела, ради которого мы с ней встретились, помогла решить некоторую бытовую проблему, для нас неразрешимую. Времени провела с нами в несколько раз больше, чем заявлено.
Даша, спасибо! Помним Вас!
21 июля 2015
Люди! Не проходите мимо этой экскурсии! Она будет интересна всем и взрослым и детям! Это действительно "каменная живопись". По другому и не скажешь! :) И музей и мастерская - потрясающие :) Дарья совершенно чудный, знающий и, что важно, увлеченный гид. Получили массу удовольствия и многое узнали! Бесконечно ей благодарны! Очень пожалели, что не взяли детей с собой....
С надеждой на не менее интересное общение весной,
Светлана и Денис

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