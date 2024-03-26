Марина проводит ещё 6 экскурсий

Знаменитая династия Медичи всегда проявляла увлечение к полудрагоценным камням.В 16 веке во Флоренции появилась школа, где разработали технологию флорентийской мозаики, актуальную до сих пор.В Капелле Принцев и Новой Сакристии можно

увидеть ценные образцы мозаики, а в мастерской наблюдать за процессом создания изделий. Экскурсия включает посещение Капеллы Принцев, Новой Сакристии и ремесленной мастерской, где мастера демонстрируют каждый этап создания изделий из полудрагоценных камней. Внимательно рассмотрите готовые работы и подборку камней, включая античные экземпляры

Описание экскурсии

Создание совершенства с помощью природы

Экскурсия начнется с посещения Капеллы Принцев, где вы познакомитесь с непревзойденным образцом реализации каменной мозаики. Осматривая стены величественной часовни, украшенной панелями из редких и полудрагоценных камней, привезенных со всего мира, вы узнаете об амбициозных планах династии Медичи создать памятник, превосходящий все, что было создано во Флоренции. Затем пройдете в Новую Сакристию, построенную по проекту Микеланджело Буонарроти, где я расскажу о воплощении идей великого гения в создании великолепных мраморных аллегорий — «День и Ночь», «Восход и Закат». В этом уникальном музее в сравнении вы узнаете о трех типах техник работы с камнем: скульптуре, барельефе и инкрустации.

Там, где камень превращается в искусство

Вы также посетите ремесленную мастерскую флорентийской мозаики, где прикоснетесь к секретам мастеров, которые по сей день используют традиционные методы производства. Специально для вас они продемонстрируют каждый этап создания изделий из полудрагоценных камней, и вы увидите, как постепенно тонкие пластины камня собираются в изысканный живописный ковер. Внимательно рассмотрите готовые работы — настенные полотна, столешницы и миниатюрные ювелирные украшения, а также подборку полудрагоценных камней из яшмы, опала, родонита, лазурита, малахита, аметиста, в том числе, и ценные античные экземпляры.

Организационные детали

Билеты в музей Капеллы Медичи не включены в стоимость экскурсии:

— Стоимость билета €9 (тариф может измениться в зависимости от временных выставок);

— Несовершеннолетним до 18 лет билет бесплатный;

— Для групп более 5 человек заказываются наушники (€2-3, в зависимости от количества участников).