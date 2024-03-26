Марина проводит ещё 6 экскурсий

Секреты флорентийской мозаики в музее Капеллы Медичи и мастерской
Погрузитесь в мир флорентийского искусства, посетив Капеллу Принцев и Новую Сакристию, а также ремесленную мастерскую мозаики
Знаменитая династия Медичи всегда проявляла увлечение к полудрагоценным камням.
В 16 веке во Флоренции появилась школа, где разработали технологию флорентийской мозаики, актуальную до сих пор.
В Капелле Принцев и Новой Сакристии можно читать дальшеуменьшить
увидеть ценные образцы мозаики, а в мастерской наблюдать за процессом создания изделий.
Экскурсия включает посещение Капеллы Принцев, Новой Сакристии и ремесленной мастерской, где мастера демонстрируют каждый этап создания изделий из полудрагоценных камней. Внимательно рассмотрите готовые работы и подборку камней, включая античные экземпляры
Экскурсия начнется с посещения Капеллы Принцев, где вы познакомитесь с непревзойденным образцом реализации каменной мозаики. Осматривая стены величественной часовни, украшенной панелями из редких и полудрагоценных камней, привезенных со всего мира, вы узнаете об амбициозных планах династии Медичи создать памятник, превосходящий все, что было создано во Флоренции. Затем пройдете в Новую Сакристию, построенную по проекту Микеланджело Буонарроти, где я расскажу о воплощении идей великого гения в создании великолепных мраморных аллегорий — «День и Ночь», «Восход и Закат». В этом уникальном музее в сравнении вы узнаете о трех типах техник работы с камнем: скульптуре, барельефе и инкрустации.
Там, где камень превращается в искусство
Вы также посетите ремесленную мастерскую флорентийской мозаики, где прикоснетесь к секретам мастеров, которые по сей день используют традиционные методы производства. Специально для вас они продемонстрируют каждый этап создания изделий из полудрагоценных камней, и вы увидите, как постепенно тонкие пластины камня собираются в изысканный живописный ковер. Внимательно рассмотрите готовые работы — настенные полотна, столешницы и миниатюрные ювелирные украшения, а также подборку полудрагоценных камней из яшмы, опала, родонита, лазурита, малахита, аметиста, в том числе, и ценные античные экземпляры.
Организационные детали
Билеты в музей Капеллы Медичи не включены в стоимость экскурсии: — Стоимость билета €9 (тариф может измениться в зависимости от временных выставок); — Несовершеннолетним до 18 лет билет бесплатный; — Для групп более 5 человек заказываются наушники (€2-3, в зависимости от количества участников).
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 2447 туристов
Меня зовут Марина, я лицензированный гид по Флоренции и её провинции, профессиональный сомелье. Живу в Италии с 1997 года, закончила здесь Университет иностранных языков. С удовольствием покажу вам прекрасную Флоренцию и сделаю все, чтобы ваш визит был интересным и познавательным, чтобы остался в памяти на всю жизнь!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Евгения
Благодаря Марине мы прекрасно и полезно провели время в Капеллах Медичи. Капеллы прекрасны сами по себе, а с интересным рассказом ещё лучше:) Главной аудиторией был сын 8 лет, поэтому мы попросили немного читать дальшеуменьшить
упростить рассказ, адаптировав его под ребёнка. Получилось отлично, он не устал и всю информацию по-тихоньку переваривает, до сих пор задаёт вопросы. Здорово, что Марина может ответить на любой вопрос и дать рекомендации, что ещё посетить, и на что обратить внимание при визите. Её знания не ограничены материалом, подготовленным к данной экскурсии, что вызывает восхищение и уважение:) Мастерская "каменной живописи" поразила всю семью скрупулёзностью и талантом мастеров, работащих в ней. Это удивительный вид искусства, который определённо заслуживает внимания. С удовольсвием сходим и на другие экскурсии Марины, когда снова будем во Флоренции! Спасибо и удачи!
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