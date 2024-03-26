Марина проводит ещё 6 экскурсий

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Секреты флорентийской мозаики в музее Капеллы Медичи и мастерской

Погрузитесь в мир флорентийского искусства, посетив Капеллу Принцев и Новую Сакристию, а также ремесленную мастерскую мозаики
Знаменитая династия Медичи всегда проявляла увлечение к полудрагоценным камням.

В 16 веке во Флоренции появилась школа, где разработали технологию флорентийской мозаики, актуальную до сих пор.

В Капелле Принцев и Новой Сакристии можно
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увидеть ценные образцы мозаики, а в мастерской наблюдать за процессом создания изделий.

Экскурсия включает посещение Капеллы Принцев, Новой Сакристии и ремесленной мастерской, где мастера демонстрируют каждый этап создания изделий из полудрагоценных камней. Внимательно рассмотрите готовые работы и подборку камней, включая античные экземпляры

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🖼️ Уникальные образцы флорентийской мозаики
  • 🔍 Наблюдение за процессом создания мозаики
  • 🏛️ Посещение Капеллы Принцев и Новой Сакристии
  • 🎨 Демонстрация традиционных методов производства
  • 💎 Подборка полудрагоценных камней
Секреты флорентийской мозаики в музее Капеллы Медичи и мастерской
Секреты флорентийской мозаики в музее Капеллы Медичи и мастерской
Секреты флорентийской мозаики в музее Капеллы Медичи и мастерской

Что можно увидеть

  • Капелла Принцев
  • Новая Сакристия
  • Ремесленная мастерская флорентийской мозаики

Описание экскурсии

Создание совершенства с помощью природы

Экскурсия начнется с посещения Капеллы Принцев, где вы познакомитесь с непревзойденным образцом реализации каменной мозаики. Осматривая стены величественной часовни, украшенной панелями из редких и полудрагоценных камней, привезенных со всего мира, вы узнаете об амбициозных планах династии Медичи создать памятник, превосходящий все, что было создано во Флоренции. Затем пройдете в Новую Сакристию, построенную по проекту Микеланджело Буонарроти, где я расскажу о воплощении идей великого гения в создании великолепных мраморных аллегорий — «День и Ночь», «Восход и Закат». В этом уникальном музее в сравнении вы узнаете о трех типах техник работы с камнем: скульптуре, барельефе и инкрустации.

Там, где камень превращается в искусство

Вы также посетите ремесленную мастерскую флорентийской мозаики, где прикоснетесь к секретам мастеров, которые по сей день используют традиционные методы производства. Специально для вас они продемонстрируют каждый этап создания изделий из полудрагоценных камней, и вы увидите, как постепенно тонкие пластины камня собираются в изысканный живописный ковер. Внимательно рассмотрите готовые работы — настенные полотна, столешницы и миниатюрные ювелирные украшения, а также подборку полудрагоценных камней из яшмы, опала, родонита, лазурита, малахита, аметиста, в том числе, и ценные античные экземпляры.

Организационные детали

Билеты в музей Капеллы Медичи не включены в стоимость экскурсии:
— Стоимость билета €9 (тариф может измениться в зависимости от временных выставок);
— Несовершеннолетним до 18 лет билет бесплатный;
— Для групп более 5 человек заказываются наушники (€2-3, в зависимости от количества участников).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 2447 туристов
Меня зовут Марина, я лицензированный гид по Флоренции и её провинции, профессиональный сомелье. Живу в Италии с 1997 года, закончила здесь Университет иностранных языков. С удовольствием покажу вам прекрасную Флоренцию и сделаю все, чтобы ваш визит был интересным и познавательным, чтобы остался в памяти на всю жизнь!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
Благодаря Марине мы прекрасно и полезно провели время в Капеллах Медичи.
Капеллы прекрасны сами по себе, а с интересным рассказом ещё лучше:)
Главной аудиторией был сын 8 лет, поэтому мы попросили немного
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упростить рассказ, адаптировав его под ребёнка. Получилось отлично, он не устал и всю информацию по-тихоньку переваривает, до сих пор задаёт вопросы.
Здорово, что Марина может ответить на любой вопрос и дать рекомендации, что ещё посетить, и на что обратить внимание при визите.
Её знания не ограничены материалом, подготовленным к данной экскурсии, что вызывает восхищение и уважение:)
Мастерская "каменной живописи" поразила всю семью скрупулёзностью и талантом мастеров, работащих в ней. Это удивительный вид искусства, который определённо заслуживает внимания.
С удовольсвием сходим и на другие экскурсии Марины, когда снова будем во Флоренции!
Спасибо и удачи!

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