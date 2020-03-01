Марина проводит ещё 6 экскурсий

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  4. Секреты флорентийской мозаики в музее Капеллы Медичи и мастерской

Познакомиться с шедеврами каменной живописи и изучить старинную технику в гостях у ремесленников

Марина
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Марина – ваш гид
Знаменитая династия Медичи всегда проявляла увлечение к полудрагоценным камням — так, в 16 веке появилась еще одна гордость Флоренции: школа, где разработали технологию флорентийской мозаики, актуальную до сих пор.

В Капелле Принцев и Новой Сакристии я расскажу о ценных образцах, а в мастерской вы понаблюдаете за тонким процессом создания изделий.
110 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
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Секреты флорентийской мозаики в музее Капеллы Медичи и мастерской
Секреты флорентийской мозаики в музее Капеллы Медичи и мастерской

Что вас ожидает

Создание совершенства с помощью природы
Экскурсия начнется с посещения Капеллы Принцев, где вы познакомитесь с непревзойденным образцом реализации каменной мозаики. Осматривая стены величественной часовни, украшенной панелями из редких и полудрагоценных камней, привезенных со всего мира, вы узнаете об амбициозных планах династии Медичи создать памятник, превосходящий все, что было создано во Флоренции. Затем пройдете в Новую Сакристию, построенную по проекту Микеланджело Буонарроти, где я расскажу о воплощении идей великого гения в создании великолепных мраморных аллегорий — «День и Ночь», «Восход и Закат». В этом уникальном музее в сравнении вы узнаете о трех типах техник работы с камнем: скульптуре, барельефе и инкрустации.

Там, где камень превращается в искусство
Вы также посетите ремесленную мастерскую флорентийской мозаики, где прикоснетесь к секретам мастеров, которые по сей день используют традиционные методы производства. Специально для вас они продемонстрируют каждый этап создания изделий из полудрагоценных камней, и вы увидите, как постепенно тонкие пластины камня собираются в изысканный живописный ковер. Внимательно рассмотрите готовые работы — настенные полотна, столешницы и миниатюрные ювелирные украшения, а также подборку полудрагоценных камней из яшмы, опала, родонита, лазурита, малахита, аметиста, в том числе, и ценные античные экземпляры.

Организационные детали

Билеты в музей Капеллы Медичи не включены в стоимость экскурсии:
— Стоимость билета 8 € (тариф может измениться в зависимости от временных выставок);
— Несовершеннолетним до 18 лет билет бесплатный;
— Для групп более 5 человек заказываются наушники (1,5€ — 3€, в зависимости от количества участников).

Секреты флорентийской мозаики в музее Капеллы Медичи и мастерской
Секреты флорентийской мозаики в музее Капеллы Медичи и мастерской
Секреты флорентийской мозаики в музее Капеллы Медичи и мастерской
Секреты флорентийской мозаики в музее Капеллы Медичи и мастерской
Секреты флорентийской мозаики в музее Капеллы Медичи и мастерской
Секреты флорентийской мозаики в музее Капеллы Медичи и мастерской
Секреты флорентийской мозаики в музее Капеллы Медичи и мастерской
Секреты флорентийской мозаики в музее Капеллы Медичи и мастерской
Секреты флорентийской мозаики в музее Капеллы Медичи и мастерской
Секреты флорентийской мозаики в музее Капеллы Медичи и мастерской
Секреты флорентийской мозаики в музее Капеллы Медичи и мастерской
Секреты флорентийской мозаики в музее Капеллы Медичи и мастерской
Секреты флорентийской мозаики в музее Капеллы Медичи и мастерской
Секреты флорентийской мозаики в музее Капеллы Медичи и мастерской
Секреты флорентийской мозаики в музее Капеллы Медичи и мастерской
Секреты флорентийской мозаики в музее Капеллы Медичи и мастерской
Секреты флорентийской мозаики в музее Капеллы Медичи и мастерской
Секреты флорентийской мозаики в музее Капеллы Медичи и мастерской
Секреты флорентийской мозаики в музее Капеллы Медичи и мастерской
Секреты флорентийской мозаики в музее Капеллы Медичи и мастерской
Секреты флорентийской мозаики в музее Капеллы Медичи и мастерской

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Меня зовут Марина, я лицензированный гид по Флоренции и ее провинции, профессиональный сомелье. Живу в Италии уже 22 года, закончила здесь Университет иностранных языков. С удовольствием покажу вам прекрасную Флоренцию и сделаю все, чтобы ваш визит был интересным и познавательным, чтобы остался в памяти на всю жизнь!
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