Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Флоренции

«Большой Музей» Флоренции - красота на службе сакрального

На Соборной площади, в самом сердце города, находится уникальный музейный комплекс, не знающий себе равных

На Соборной площади, в самом сердце города, находится уникальный музейный комплекс, не знающий себе равных в мире, так называемый «Большой Музей Собора» (Il Grande Museo del Duomo), включающий в себя: Кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре, Купол Брунеллески, Колокольню Джотто, Крестильню Святого Иоанна, Раскопки Святой Репараты и Музей Собора.
«Большой Музей» Флоренции - красота на службе сакрального
«Большой Музей» Флоренции - красота на службе сакрального
«Большой Музей» Флоренции - красота на службе сакрального
«Большой Музей» Флоренции - красота на службе сакрального
«Большой Музей» Флоренции - красота на службе сакрального
«Большой Музей» Флоренции - красота на службе сакрального

Что вас ожидает:

Уникальный музейный комплекс

Один «Большой Музей» (il Grande Museo del Duomo) позволит вам полюбоваться внутренним убранством Собора и Баптистерия, спуститься к раскопкам древнего храма и подняться на целых 2 смотровые площадки Купола и Колокольни. Восхитившись красотой и оценив по достоинству грандиозность и величие Флорентийского кафедрального собора, многие туристы уверены, что они уже увидели «все самое главное» в городе. И ошибаются! Оригиналы многих шедевров соборного комплекса хранятся в Музее собора, расположенного позади апсидальной части базилики Санта-Мария-дель-Фьоре. Здесь вас ждёт новый всплеск интереса!
Один из самых крупных музеев священного искусства в мире
Название «опера» не должно вводить в заблуждение. Опера-дель-Дуомо в Италии — музей при крупном городском соборе, в котором выставлены произведения искусства, в разное время созданные для его украшения. Музей поистине сказочный, необычный, исключительный, очень красивый и удобный, один из немногих во Флоренции, готовый принять посетителей от рассвета до заката.
Внутри — лучшая в мире коллекция скульптуры, мраморные, бронзовые и серебряные рельефы, живопись, древние рукописи, деревянные модели, литургические облачения, священная утварь, реликварии, размещенные в 28 залах на 3 этажах нового здания музея. Великолепная экспозиция позволяет показать в наилучшем виде уникальные шедевры Арнольфо ди Камбио, Андреа Пизано, Лоренцо Гиберти, Донателло, Луки делла Роббиа, Антонио дель Поллайоло, Андреа Верроккьо… вплоть до Микеланджело, чья изумительная «Пьета Бандини» изображает Христа и Никодима, поздняя работа великого скульптора, предназначенная для его собственного надгробия. Кроме этого вашему вниманию предоставлены всевозможные макеты, чертежи, документы, строительные приспособления и механизмы которые использовал Филиппо Брунеллески при возведении своего непревзойденного Купола.

Священное великолепие

Самым грандиозным и впечатляющим сокровищем экспозиции является колоссальный макет (из резины и мраморной крошки) фасада флорентийского собора, начатого Арнольфо ди Камбио в 1296, так никогда и не законченного и затем уничтоженного в 1587, в главном зале музея. Для его украшения были собраны около 40-ка скульптур треченто и раннего кватроченто, в том числе знаменитые «Мадонна со стеклянными глазами» самого ди Камбио и «Святой Иоанн-богослов» Донателло, послуживший вдохновением для Микеланджело, при создании «Моисея». «Зал Рая» и новый Музей Собора способны поразить своим священным великолепием даже самых равнодушных к искусству людей!

Важная информация:

  • Часы работы: с 9.00-до 20.00 с ноября по апрель и с 9.00-до 21.00 с мая по октябрь;
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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