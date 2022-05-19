Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Флоренции

Что вас ожидает:

Уникальный музейный комплекс

Один «Большой Музей» (il Grande Museo del Duomo) позволит вам полюбоваться внутренним убранством Собора и Баптистерия, спуститься к раскопкам древнего храма и подняться на целых 2 смотровые площадки Купола и Колокольни. Восхитившись красотой и оценив по достоинству грандиозность и величие Флорентийского кафедрального собора, многие туристы уверены, что они уже увидели «все самое главное» в городе. И ошибаются! Оригиналы многих шедевров соборного комплекса хранятся в Музее собора, расположенного позади апсидальной части базилики Санта-Мария-дель-Фьоре. Здесь вас ждёт новый всплеск интереса!

Один из самых крупных музеев священного искусства в мире

Название «опера» не должно вводить в заблуждение. Опера-дель-Дуомо в Италии — музей при крупном городском соборе, в котором выставлены произведения искусства, в разное время созданные для его украшения. Музей поистине сказочный, необычный, исключительный, очень красивый и удобный, один из немногих во Флоренции, готовый принять посетителей от рассвета до заката.

Внутри — лучшая в мире коллекция скульптуры, мраморные, бронзовые и серебряные рельефы, живопись, древние рукописи, деревянные модели, литургические облачения, священная утварь, реликварии, размещенные в 28 залах на 3 этажах нового здания музея. Великолепная экспозиция позволяет показать в наилучшем виде уникальные шедевры Арнольфо ди Камбио, Андреа Пизано, Лоренцо Гиберти, Донателло, Луки делла Роббиа, Антонио дель Поллайоло, Андреа Верроккьо… вплоть до Микеланджело, чья изумительная «Пьета Бандини» изображает Христа и Никодима, поздняя работа великого скульптора, предназначенная для его собственного надгробия. Кроме этого вашему вниманию предоставлены всевозможные макеты, чертежи, документы, строительные приспособления и механизмы которые использовал Филиппо Брунеллески при возведении своего непревзойденного Купола.

Священное великолепие

Самым грандиозным и впечатляющим сокровищем экспозиции является колоссальный макет (из резины и мраморной крошки) фасада флорентийского собора, начатого Арнольфо ди Камбио в 1296, так никогда и не законченного и затем уничтоженного в 1587, в главном зале музея. Для его украшения были собраны около 40-ка скульптур треченто и раннего кватроченто, в том числе знаменитые «Мадонна со стеклянными глазами» самого ди Камбио и «Святой Иоанн-богослов» Донателло, послуживший вдохновением для Микеланджело, при создании «Моисея». «Зал Рая» и новый Музей Собора способны поразить своим священным великолепием даже самых равнодушных к искусству людей!

Важная информация: