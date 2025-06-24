Флоренция эпохи Ренессанса с искусствоведом (индивидуально)
Узнать главное о Возрождении, изучить шедевры зодчества и работы гениев, пройти по следам Медичи
Начало: Ваш отель во Флоренции, время по договорённости
«Вы проникнете в тонкости итальянской живописи и скульптуры, познакомитесь с работами лучших представителей Ренессанса и с новой стороны взглянете на жизнь и творчество гениев»
24 июн в 10:00
25 июн в 10:00
€1200 за всё до 5 чел.
Ренессанс и «Кьянти»: персональный экспресс-тур по Флоренции и Пизе с посещением частной винодельни
Заглянуть в Галерею Уффици, увидеть Пизанскую башню и узнать традиции тосканского виноделия
Начало: Ж/д вокзал Флоренции, время - по договорённости
«В этот день мы полностью посвятим себя знакомству с Флоренцией — городом-музеем под открытым небом, где зародилась эпоха Возрождения»
1 июл в 10:00
15 июл в 10:00
€700 за всё до 5 чел.
3 города Тосканы и винный вкус региона: индивидуальный тур по Флоренции, Пизе и Лукке
Увидеть творения художников эпохи Ренессанса и посетить семейную винодельню
Начало: Виареджо или Форте-деи-Марми, время - по договорён...
«Мы прогуляемся по её живописным улицам, повторяя маршрут великих мастеров и зодчих, и увидим главные достопримечательности»
15 июл в 10:00
29 июл в 10:00
€800 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Обзорные»
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