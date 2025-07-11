Индивидуальное знакомство с Флоренцией, искусством и вкусами Тосканы
Поискать трюфель, попробовать кьянти на винодельнях и увидеть шедевры архитектуры и живописи
Начало: Флоренция, 9:30
«Утром отправимся в гастрономическое путешествие из Флоренции в город Сан-Миньято, известный своими белыми и чёрными трюфелями»
11 июл в 09:30
15 июл в 09:30
€1390 за всё до 2 чел.
3 города Тосканы и винный вкус региона: индивидуальный тур по Флоренции, Пизе и Лукке
Увидеть творения художников эпохи Ренессанса и посетить семейную винодельню
Начало: Виареджо или Форте-деи-Марми, время - по договорён...
15 июл в 10:00
29 июл в 10:00
€800 за всё до 5 чел.
Dolce vita по-флорентийски: гастрономия, искусство, святыни
Насладиться итальянской кухней, посетить древнейшую церковь Флоренции и заглянуть в Галерею Уффици
Начало: Пьяцца-делла-Синьория (у кафе Rivoire), 10:00
«Впереди не просто экскурсии, а насыщенное культурное погружение в атмосферу, где искусство, история и гастрономия сплетаются в единое целое»
22 июл в 10:00
29 июл в 10:00
€980 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Гастрономические»
Самые популярные туры этой рубрики во Флоренции
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
Сколько стоит тур во Флоренции в июле 2025
Сейчас во Флоренции в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 тура от 800 до 1390.
На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Флоренции, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2025