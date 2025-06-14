Города ожившего искусства: Флоренция, Пиза, Лукка (индивидуальный тур)
Рассмотреть шедевры Ренессанса, поговорить о Медичи и Микеланджело, сделать то самое фото с башней
Начало: Флоренция, площадь Санта-Мария-Новелла, время по д...
14 июн в 10:00
12 июл в 10:00
€500 за всё до 30 чел.
Мини-тур по Тоскане только для вас: аббатства, замок, сыроварня и атмосфера старины
Побывать на месте съёмок «Ностальгии», полюбоваться фресками и насладиться видами виноградников
Начало: Флоренция, 9:00 (точное место - по договорённости)
14 июн в 09:00
21 июн в 09:00
€1600 за всё до 7 чел.
Индивидуальное путешествие по городам искусств: Флоренция, Пиза, Сиена
Увидеть самые значимые памятники Тосканы и насладиться скульптурными и архитектурными шедеврами
Начало: Флоренция, время начала - по договорённости
Завтра в 10:00
13 июн в 10:00
€1260 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «В июле»
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