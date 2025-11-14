Мои заказы

Флоренция эпохи Ренессанса с искусствоведом (индивидуально)

Узнать главное о Возрождении, изучить шедевры зодчества и работы гениев, пройти по следам Медичи
В компактной Флоренции, ставшей колыбелью итальянского Ренессанса, сконцентрировано невероятное количество шедевров мирового искусства, и я познакомлю вас с основными.

Словно роскошные драгоценности из шкатулки, мы будем шаг за шагом открывать для
себя великолепные палаццо и соборы, обсуждая архитектурные особенности эпохи.

Прикоснёмся к творческому наследию старых мастеров — жемчужинам живописи и скульптуры — и особое внимание уделим гениальности великого Микеланджело Буонаротти.

А также пройдём по следам крёстных отцов Возрождения — меценатов Медичи, при которых столица Тосканы достигла расцвета, превратилась в культурный центр средневековой Европы и обрела многое из того, что впоследствии стало достоянием всего человечества.

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 7+

Программа тура по дням

1 день

Дворцы, площади, храмы средневековой Флоренции

Наше погружение в искусство начнётся с прогулки по знаковым локациям средневековой Флоренции. Мы полюбуемся шедевральной дворцовой архитектурой, посетив палаццо Даванцати и Веккьо.

Затем рассмотрим впечатляющий ансамбль площади Пьяцца-дель-Дуомо — собор Санта-Мария-дель-Фьоре, кампанилу Джотто и баптистерий Сан-Джованни. Пройдём по кварталу Данте и древним мостам, встретим на пути старинные рынки, башни, храмы, дома и, конечно, поговорим о прекрасном Ренессансе.

Дворцы, площади, храмы средневековой Флоренции
2 день

По следам Медичи и Микеланджело

Часть дня мы посвятим итальянскому скульптору, художнику, архитектору, поэту и мыслителю Микеланджело Буонаротти. С его творческим наследием познакомимся в галерее Академии изящных искусств, где находится статуя Давида и другие работы великого мастера.

Вторую половину сегодняшней экскурсии отдадим легендарной семье Медичи — меценатов, которых во Флоренции считают крёстными отцами эпохи Возрождения. Изучим места, связанные династией: фамильную резиденцию — палаццо Медичи-Риккарди, домовую церковь — базилику Сан-Лоренцо, мемориальную капеллу-усыпальницу.

По следам Медичи и Микеланджело
3 день

Галерея Уффици, музей Барджелло

Завершая погружение в эпоху Возрождения, мы сходим в галерею Уффици и музей Барджелло. В их коллекциях собраны шедевры, изменившие ход истории искусства. Вы проникнете в тонкости итальянской живописи и скульптуры, познакомитесь с работами лучших представителей Ренессанса и с новой стороны взглянете на жизнь и творчество гениев.

Галерея Уффици, музей Барджелло

Ответы на вопросы

Что включено
  • Сопровождение гидом-искусствоведом
  • Экскурсии по программе (ежедневно 4-5 часов с перерывом на обед)
Что не входит в цену
  • Билеты во Флоренцию и обратно в ваш город
  • Проживание - от €150 в сутки
  • Питание
  • Трансферы
  • Входные билеты
  • Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель во Флоренции, время по договорённости
Завершение: Центр Флоренции, вторая половина дня (после 12:00)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шорена
Шорена — ваш гид во Флоренции
Провела экскурсии для 825 туристов
Меня зовут Шорена, я искусствовед по образованию и лицензированный гид во Флоренции. Это город чудес! Нужно только открыть глаза… Прогуливаясь вместе по Флоренции, мы будем путешествовать во времени, погружаться в
атмосферу тёмного средневековья и переноситься во Флоренцию эпохи Возрождения. Блеск и могущество этого города, гуманизм и просветлённые представители династии Медичи, шедевры великих мастеров, детали, в которых скрывается дьявол, запомнятся вам на долго!

