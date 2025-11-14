Флоренция эпохи Ренессанса с искусствоведом (индивидуально)
Узнать главное о Возрождении, изучить шедевры зодчества и работы гениев, пройти по следам Медичи
В компактной Флоренции, ставшей колыбелью итальянского Ренессанса, сконцентрировано невероятное количество шедевров мирового искусства, и я познакомлю вас с основными.
Словно роскошные драгоценности из шкатулки, мы будем шаг за шагом открывать для
себя великолепные палаццо и соборы, обсуждая архитектурные особенности эпохи.
Прикоснёмся к творческому наследию старых мастеров — жемчужинам живописи и скульптуры — и особое внимание уделим гениальности великого Микеланджело Буонаротти.
А также пройдём по следам крёстных отцов Возрождения — меценатов Медичи, при которых столица Тосканы достигла расцвета, превратилась в культурный центр средневековой Европы и обрела многое из того, что впоследствии стало достоянием всего человечества.
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 7+
Программа тура по дням
1 день
Дворцы, площади, храмы средневековой Флоренции
Наше погружение в искусство начнётся с прогулки по знаковым локациям средневековой Флоренции. Мы полюбуемся шедевральной дворцовой архитектурой, посетив палаццо Даванцати и Веккьо.
Затем рассмотрим впечатляющий ансамбль площади Пьяцца-дель-Дуомо — собор Санта-Мария-дель-Фьоре, кампанилу Джотто и баптистерий Сан-Джованни. Пройдём по кварталу Данте и древним мостам, встретим на пути старинные рынки, башни, храмы, дома и, конечно, поговорим о прекрасном Ренессансе.
2 день
По следам Медичи и Микеланджело
Часть дня мы посвятим итальянскому скульптору, художнику, архитектору, поэту и мыслителю Микеланджело Буонаротти. С его творческим наследием познакомимся в галерее Академии изящных искусств, где находится статуя Давида и другие работы великого мастера.
Вторую половину сегодняшней экскурсии отдадим легендарной семье Медичи — меценатов, которых во Флоренции считают крёстными отцами эпохи Возрождения. Изучим места, связанные династией: фамильную резиденцию — палаццо Медичи-Риккарди, домовую церковь — базилику Сан-Лоренцо, мемориальную капеллу-усыпальницу.
3 день
Галерея Уффици, музей Барджелло
Завершая погружение в эпоху Возрождения, мы сходим в галерею Уффици и музей Барджелло. В их коллекциях собраны шедевры, изменившие ход истории искусства. Вы проникнете в тонкости итальянской живописи и скульптуры, познакомитесь с работами лучших представителей Ренессанса и с новой стороны взглянете на жизнь и творчество гениев.
Ответы на вопросы
Что включено
Сопровождение гидом-искусствоведом
Экскурсии по программе (ежедневно 4-5 часов с перерывом на обед)
Что не входит в цену
Билеты во Флоренцию и обратно в ваш город
Проживание - от €150 в сутки
Питание
Трансферы
Входные билеты
Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель во Флоренции, время по договорённости
Завершение: Центр Флоренции, вторая половина дня (после 12:00)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шорена — ваш гид во Флоренции
Провела экскурсии для 825 туристов
Меня зовут Шорена, я искусствовед по образованию и лицензированный гид во Флоренции. Это город чудес! Нужно только открыть глаза… Прогуливаясь вместе по Флоренции, мы будем путешествовать во времени, погружаться в
атмосферу тёмного средневековья и переноситься во Флоренцию эпохи Возрождения. Блеск и могущество этого города, гуманизм и просветлённые представители династии Медичи, шедевры великих мастеров, детали, в которых скрывается дьявол, запомнятся вам на долго!