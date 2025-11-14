Наше погружение в искусство начнётся с прогулки по знаковым локациям средневековой Флоренции. Мы полюбуемся шедевральной дворцовой архитектурой, посетив палаццо Даванцати и Веккьо.

Затем рассмотрим впечатляющий ансамбль площади Пьяцца-дель-Дуомо — собор Санта-Мария-дель-Фьоре, кампанилу Джотто и баптистерий Сан-Джованни. Пройдём по кварталу Данте и древним мостам, встретим на пути старинные рынки, башни, храмы, дома и, конечно, поговорим о прекрасном Ренессансе.