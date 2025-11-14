3 города Тосканы и винный вкус региона: индивидуальный тур по Флоренции, Пизе и Лукке
Увидеть творения художников эпохи Ренессанса и посетить семейную винодельню
В этом небольшом путешествии вас ждут улочки Флоренции, по которым некогда шагали Брунеллески и Леонардо, гармония архитектуры и дух эпохи Возрождения.
Вы увидите грандиозный купол Дуомо, изящную колокольню Джотто и мост
Понте Веккьо с лавками мастеров.
Окажетесь у Пизанской башни, среди белоснежных фасадов Площади Чудес, а затем откроете для себя тихую Лукку — город крепостных стен, спокойных улиц и старинных церквей. При желании попробуете тосканские вина на местной винодельне. Старт и финиш тура в Виареджо или Форте-деи-Марми.
Описание тура
Организационные детали
Нужна шенгенская виза. Билеты в Уффици надо покупать заранее онлайн, записываться на визит на винодельню заранее.
Этот день посвящён Флоренции — городу, в котором родилось искусство эпохи Возрождения. Мы прогуляемся по её живописным улицам, повторяя маршрут великих мастеров и зодчих, и увидим главные достопримечательности.
Вы поднимете взгляд на купол собора Санта-Мария-дель-Фьоре — гениальное творение Брунеллески, возвышающееся над старинным городом. Рядом находятся колокольня Джотто и Баптистерий Сан-Джованни, известный своими бронзовыми вратами. Мы пройдём к площади Синьории, где расположена Палаццо Веккьо — бывшая резиденция Медичи. Здесь же, под открытым небом, расположена Лоджия деи Ланци с мраморными скульптурами, навсегда вписанными в историю европейского искусства.
Завершим день прогулкой по Понте Веккьо — самому узнаваемому мосту Флоренции, где в ювелирных лавках и сегодня живёт дух ремесленного мастерства.
По предварительному запросу и при наличии билетов возможна экскурсия в Галерею Уффици — одну из величайших художественных коллекций мира. Здесь вы увидите оригиналы Боттичелли, Леонардо, Караваджо и других.
2 день
Пиза и Лукка - архитектура, история и вкус Тосканы
Нас ждёт путешествие в Пизу. На Площади Чудес вы увидите легендарную Пизанскую башню — архитектурный парадокс, не поддающийся законам физики. Рядом — величественный собор и круглый Баптистерий, где переплетаются романский стиль и средневековая мистика.
После Пизы мы отправимся в Лукку — город с неповторимым очарованием. Его широкие крепостные стены, полностью сохранившиеся со времён Ренессанса, приглашают на прогулку. Внутри стен — лабиринт узких улочек, тихие площади, старинные церкви и лёгкое чувство спокойствия, которым наполнен каждый уголок города.
Между двумя локациями, по желанию, можно сделать остановку на небольшой семейной винодельне. Здесь вы попробуете тосканские вина и узнаете о традициях местного виноделия в атмосфере уюта и гостеприимства.
Ответы на вопросы
Что включено
Трансфер по маршруту
Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты во Флоренцию и обратно
Проживание
Питание
Виза
Место начала и завершения?
Виареджо или Форте-деи-Марми, время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Светлана — ваш гид во Флоренции
Провела экскурсии для 60 туристов
Меня зовут Светлана. Я гид, живу в Тоскане более 20 лет. В отношениях с этой прекрасной страной я прошла всю гамму чувств — от восхищения до непонимания, от удивления до
отторжения, от любви до ненависти. Говорят: «Читайте классиков». И это как раз мой случай. Только прочитав Данте и Бокаччо, я поняла всё величие и святость мест, где мне посчастливилось жить.
Сейчас я чувствую себя частью этого рая на земле. Здесь каждый камень пропитан историей. На моих экскурсиях вы услышите интересные факты, которые не найдёте ни в одном русском источнике. Я прекрасно понимаю, что для вас будет интересно и что не очень. Никаких банальностей и штампов. Мои экскурсии лёгкие и нескучные.