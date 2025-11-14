Этот день посвящён Флоренции — городу, в котором родилось искусство эпохи Возрождения. Мы прогуляемся по её живописным улицам, повторяя маршрут великих мастеров и зодчих, и увидим главные достопримечательности.

Вы поднимете взгляд на купол собора Санта-Мария-дель-Фьоре — гениальное творение Брунеллески, возвышающееся над старинным городом. Рядом находятся колокольня Джотто и Баптистерий Сан-Джованни, известный своими бронзовыми вратами. Мы пройдём к площади Синьории, где расположена Палаццо Веккьо — бывшая резиденция Медичи. Здесь же, под открытым небом, расположена Лоджия деи Ланци с мраморными скульптурами, навсегда вписанными в историю европейского искусства.

Завершим день прогулкой по Понте Веккьо — самому узнаваемому мосту Флоренции, где в ювелирных лавках и сегодня живёт дух ремесленного мастерства.

По предварительному запросу и при наличии билетов возможна экскурсия в Галерею Уффици — одну из величайших художественных коллекций мира. Здесь вы увидите оригиналы Боттичелли, Леонардо, Караваджо и других.