Найдено 3 тура в категории « Винодельни » во Флоренции на русском языке, цены от €700. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Винодельни»

Откройте для себя мир виноделия во Флоренции с нашими турми. Вы познакомитесь с историей виноделия и посетите виноградники. При желании можно купить вино. Вы получите бесценные знания и впечатления. Все это доступно по хорошей цене