Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Хотите открыть для себя Геную так, как это делают итальянцы? Тогда я проведу вас через лабиринт средневековых каруджей, по узким улочкам тёмного города, к широкой золотой улице Величественной Генуи, чтобы по дороге вы почувствовали атмосферу бытия в аромате кофе, вкусе генуэзского соуса песто и фокаччи.

Описание экскурсии Откройте Геную так, как её чувствуют сами итальянцы — неторопливо, с ароматом кофе и запахом моря. Вы пройдёте по узким улочкам средневековых каруджей — настоящему лабиринту старого города, где каждый поворот хранит след великих мореплавателей, корсаров, банкиров и прекрасных женщин прошлого. Прогулка проходит в формате живой беседы: без спешки, с остановками по желанию, например — на чашечку эспрессо. Мы заглянем в переулки «тёмного города», а затем выйдем на широкую «золотую улицу» — главную витрину Величественной Генуи, где дворцы, внесённые в список ЮНЕСКО, поражают своим блеском. Вы увидите сокровища католического мира, услышите истории о дерзких приключениях и почувствуете вкус настоящей жизни — с фокаччей, песто и лёгким шорохом истории под ногами.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Вы увидите все основные достопримечательности Генуи:

1. Кафедральный собор Святого Лаврентия

2. Площадь Де Феррари

3. Улицу Дворцов наследия ЮНЕСКО

4. Торговую улицу бутиков и магазинов

5. Исторические кафе эпохи Либерти

6. Сокровищницу с бесценными реликвиями

7. Картины Рубенса

8. Дом Христофора Колумба

9. Первый банк в мире

10. Пиратский корабль Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: По договорённости Завершение: По выбору Когда и сколько длится? Когда: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее. Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.