Хотите открыть для себя Геную так, как это делают итальянцы? Тогда я проведу вас через лабиринт средневековых каруджей, по узким улочкам тёмного города, к широкой золотой улице Величественной Генуи, чтобы по дороге вы почувствовали атмосферу бытия в аромате кофе, вкусе генуэзского соуса песто и фокаччи.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииОткройте Геную так, как её чувствуют сами итальянцы — неторопливо, с ароматом кофе и запахом моря. Вы пройдёте по узким улочкам средневековых каруджей — настоящему лабиринту старого города, где каждый поворот хранит след великих мореплавателей, корсаров, банкиров и прекрасных женщин прошлого. Прогулка проходит в формате живой беседы: без спешки, с остановками по желанию, например — на чашечку эспрессо. Мы заглянем в переулки «тёмного города», а затем выйдем на широкую «золотую улицу» — главную витрину Величественной Генуи, где дворцы, внесённые в список ЮНЕСКО, поражают своим блеском. Вы увидите сокровища католического мира, услышите истории о дерзких приключениях и почувствуете вкус настоящей жизни — с фокаччей, песто и лёгким шорохом истории под ногами.
Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вы увидите все основные достопримечательности Генуи:
- 1. Кафедральный собор Святого Лаврентия
- 2. Площадь Де Феррари
- 3. Улицу Дворцов наследия ЮНЕСКО
- 4. Торговую улицу бутиков и магазинов
- 5. Исторические кафе эпохи Либерти
- 6. Сокровищницу с бесценными реликвиями
- 7. Картины Рубенса
- 8. Дом Христофора Колумба
- 9. Первый банк в мире
- 10. Пиратский корабль
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости
Завершение: По выбору
Когда и сколько длится?
Когда: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
