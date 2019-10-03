Что вас ожидает

Найти ключ к сердцу Сестри-Леванте

Сказочный лигурийский курорт Сестри-Леванте с двух сторон обнимают две живописные бухты — Молчания (Baia del Silenzio) и Сказок (Baia delle). О происхождении этих поэтичных названий я обязательно расскажу на прогулке. Неспешно мы пройдем по узким улочкам города, поговорим о его истории, осмотрим разноцветные фасады и, конечно, ключевые достопримечательности — от дворца Дураццо-Паллавичини и аристократичной виллы Бриньоле-Бальби до знаменитой церкви Санто-Стефано-дель-Понте. Вы ощутите умиротворение Сестри-Леванте, попробуете прославленную лигурийскую фокаччу, а после знакомства с городком сможете насладиться солнцем на одном из немногих песчаных пляжей Лигурии.

Прогулка к мысу Пунта-Манара

Если пляжному отдыху вы предпочитаете активный — мы продолжим изучать окрестности Сестри-Леванте во время трекинга к живописному мысу Пунта-Манара. Мощеная дорога уведет нас вверх, петляя между очаровательными домами, виллами, садами, огородами, фруктовыми плантациями и оливковыми рощами. Шаг за шагом перед вами откроются удивительные пейзажи Лигурии, а в финальной точке вы полюбуетесь панорамными видами на море и весь город, словно созданными для фотографий.