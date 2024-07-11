Готовы к незабываемому путешествию? Сестри-Леванте ждет вас с его узкими улочками, яркими фасадами и великолепными пейзажами
Лигурийское побережье, знаменитое своими яркими деревушками, также хранит в себе не менее колоритные городки, среди которых особое место занимает Сестри-Леванте. Эта экскурсия из Генуи откроет вам двери в мир умиротворения читать дальшеуменьшить
и красоты итальянской глубинки.
Прогуливаясь по узким уютным улочкам, вы узнаете истории, стоящие за разноцветными фасадами, и осмотрите ключевые достопримечательности, включая дворец Дураццо-Паллавичини и церковь Санто-Стефано-дель-Понте.
Не менее захватывающим будет трекинг к мысу Пунта-Манара, где открываются великолепные панорамные виды на море и город. Подготовьтесь к незабываемым впечатлениям и фотографиям, которые будут радовать вас долгие годы.
И не забудьте насладиться прославленной лигурийской фокаччей, добавляющей гастрономические нотки в ваше путешествие. Экскурсия пешеходная, поэтому выбирайте удобную обувь и вперед к приключениям в Сестри-Леванте
Лучшее время для посещения Сестри-Леванте - с июня по сентябрь. В это время здесь тепло и солнечно, что идеально подходит для прогулок и пляжного отдыха. Весной и в октябре также приятно, но может быть немного прохладнее, что делает их хорошими для трекинга. В зимние месяцы погода менее предсказуема, но город остаётся очаровательным, хотя пляжный отдых будет ограничен.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Дворец Дураццо-Паллавичини
Вилла Бриньоле-Бальби
Церковь Санто-Стефано-дель-Понте
Описание экскурсии
Найти ключ к сердцу Сестри-Леванте
Сказочный лигурийский курорт Сестри-Леванте с двух сторон обнимают две живописные бухты — Молчания (Baia del Silenzio) и Сказок (Baia delle). О происхождении этих поэтичных названий я обязательно расскажу на прогулке. Неспешно мы пройдем по узким улочкам города, поговорим о его истории, осмотрим разноцветные фасады и, конечно, ключевые достопримечательности — от дворца Дураццо-Паллавичини и аристократичной виллы Бриньоле-Бальби до знаменитой церкви Санто-Стефано-дель-Понте. Вы ощутите умиротворение Сестри-Леванте, попробуете прославленную лигурийскую фокаччу, а после знакомства с городком сможете насладиться солнцем на одном из немногих песчаных пляжей Лигурии.
Прогулка к мысу Пунта-Манара
Если пляжному отдыху вы предпочитаете активный — мы продолжим изучать окрестности Сестри-Леванте во время трекинга к живописному мысу Пунта-Манара. Мощеная дорога уведет нас вверх, петляя между очаровательными домами, виллами, садами, огородами, фруктовыми плантациями и оливковыми рощами. Шаг за шагом перед вами откроются удивительные пейзажи Лигурии, а в финальной точке вы полюбуетесь панорамными видами на море и весь город, словно созданными для фотографий.
Организационные детали
Из Генуи в Сестри-Леванте удобнее всего добраться на поезде. Транспортные расходы не входят в стоимость экскурсии.
Экскурсия пешеходная, позаботьтесь об удобной обуви. Летом стоит также захватить с собой головной убор, солнцезащитные средства и бутылочку воды.
Для трекинга к мысу Пунта-Манара не требуется физическая подготовка: он будет под силам даже детям.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Вокзал Brignole
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Генуя
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 3 часа
Провела экскурсии для 453 туристов
Я живу в Генуе с 2015 года. Мои знания подтверждены лицензией гида. Я за лёгкий и непринуждённый формат экскурсий, поэтому скучно не будет. На своих экскурсиях я знакомлю не только читать дальшеуменьшить
с историей, но и с местной культурой, обычаями и традиционной кухней и стараюсь преподносить информацию с юмором, без перечисления сухих фактов. Вы можете не запомнить все даты, но эмоции останутся навсегда!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александр
Спасибо большое нашему гиду Ирине! Она чудесный профессионал, и прекрасный человек! Мы провели восхитительное время! Получили массу впечатлений и узнали очень много нового для себя! Владеет информацией на высшем уровне и делится ей профессионально! Спасибо огромное! С удовольствием порекомендую ее своим друзьям!
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О
Ольга
Это была прекрасная экскурсия! Живая природа - что может быть лучше? Куда бы вы ни посмотрели - там есть что увидеть. Вперёд и вы не пожалеете! Я очень рада, что несмотря читать дальшеуменьшить
на свой не юный возраст и не ахти какую физическую форму, не испугалась и получила море удовольствий. Этот день остался самым запоминающимся из всех дней, проведенных в Лигурии. Маршрут легкий, 7-й ребенок дошел свободно. Огромное спасибо Ирине!
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