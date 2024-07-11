Лигурийское побережье, знаменитое своими яркими деревушками, также хранит в себе не менее колоритные городки, среди которых особое место занимает Сестри-Леванте. Эта экскурсия из Генуи откроет вам двери в мир умиротворения

и красоты итальянской глубинки. Прогуливаясь по узким уютным улочкам, вы узнаете истории, стоящие за разноцветными фасадами, и осмотрите ключевые достопримечательности, включая дворец Дураццо-Паллавичини и церковь Санто-Стефано-дель-Понте. Не менее захватывающим будет трекинг к мысу Пунта-Манара, где открываются великолепные панорамные виды на море и город. Подготовьтесь к незабываемым впечатлениям и фотографиям, которые будут радовать вас долгие годы. И не забудьте насладиться прославленной лигурийской фокаччей, добавляющей гастрономические нотки в ваше путешествие. Экскурсия пешеходная, поэтому выбирайте удобную обувь и вперед к приключениям в Сестри-Леванте

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Сестри-Леванте - с июня по сентябрь. В это время здесь тепло и солнечно, что идеально подходит для прогулок и пляжного отдыха. Весной и в октябре также приятно, но может быть немного прохладнее, что делает их хорошими для трекинга. В зимние месяцы погода менее предсказуема, но город остаётся очаровательным, хотя пляжный отдых будет ограничен.

Сейчас август — это идеальное время.