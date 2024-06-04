Индивидуальные экскурсии в Генуя с личным гидом

Найдено 27 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Генуя на русском языке, цены от €120, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Генуя сегодня
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
122 отзыва
Генуя сегодня: путешествие по историческому центру и встреча с историей
Погрузитесь в удивительный мир Генуи, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет встреча с прошлым и настоящим этого великолепного города
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
144 за всё до 6 чел.
Генуя - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
73 отзыва
Генуя - любовь с первого взгляда: история, архитектура, традиции
Погрузитесь в атмосферу Генуи: от средневековых улиц до красочного Боккадассе. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: Встреча на вокзале, круизном терминале или у отеля...
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
147 за всё до 6 чел.
Великая и противоречивая Генуя
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Великая и противоречивая Генуя: путешествие по времени и культуре
Погрузитесь в атмосферу Генуи: от средневековых улочек до современных проспектов. Экскурсия раскроет город как никогда прежде
Начало: Пиацца де Ферари или Старый Порт
Завтра в 19:00
10 июня в 08:00
120 за всё до 6 чел.
Стены, которые умеют рассказывать
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
209 отзывов
Стены, которые умеют рассказывать: индивидуальная экскурсия по Генуе
Авторская экскурсия по Генуе с погружением в историю города и его великолепные достопримечательности. Узнайте тайны и легенды древнего порта
Начало: Около Аквариума
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
130 за всё до 5 чел.
Buongiorno, Генуя
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
31 отзыв
Buongiorno, Генуя: путешествие по историческому и кулинарному наследию
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Генуе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а вкусы Лигурии останутся с вами навсегда
Начало: Piazza de Ferrari или Porto Antico
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
160 за всё до 5 чел.
Исторический центр гордой Генуи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Исторический центр гордой Генуи
Увидеть и изучить главные достопримечательности на авторской обзорной экскурсии
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
135 за всё до 4 чел.
Генуя на ладони
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
49 отзывов
Генуя на ладони: исследование города вертикалей и его истории
Погрузитесь в атмосферу Генуи, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Сегодня в 19:00
13 июня в 08:00
130 за всё до 5 чел.
Генуя для вашей фотокамеры
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Генуя для вашей фотокамеры
Прогуляться по центру города и отыскать самые фотогеничные места
Начало: Рядом с центральным вокзалом
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
134 за всё до 10 чел.
Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
Генуя - город загадок и тайн. Пройдите по следам великих личностей, узнайте о масонских обществах и насладитесь местной кухней
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
179144 за всё до 10 чел.
Православные реликвии и святые места Генуи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Православные реликвии и святые места Генуи: путешествие в духовное измерение
Приглашаем вас на уникальное путешествие по святым местам Генуи, где каждый камень хранит истории веры и преданности
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
144 за всё до 5 чел.
Генуя - город контрастов
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Генуя - город контрастов: от Боккадассе до Нерви
Познакомьтесь с Генуей через её районы: от исторического центра до солнечных набережных Боккадассе и Нерви. Уникальный опыт ждет каждого
Начало: Piazza De Ferrari
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
260 за всё до 5 чел.
Православные артефакты в католических церквях Генуи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Православные артефакты в католических церквях Генуи: уникальный тур
Откройте для себя уникальное сочетание культур в сердце Генуи. Экскурсия по православным артефактам в католических церквях - путешествие сквозь века
Сегодня в 19:00
13 июня в 08:00
130 за всё до 5 чел.
Христофор Колумб и Никколо Паганини. Жизнь замечательных генуэзцев
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Христофор Колумб и Никколо Паганини: Следы великих генуэзцев
Пройдитесь по историческим местам Генуи, где переплетаются судьбы великого мореплавателя и гениального скрипача
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
130 за всё до 5 чел.
Из Генуи в очаровательный Сестри-Леванте
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Из Генуи в очаровательный Сестри-Леванте: трекинг и история
Готовы к незабываемому путешествию? Сестри-Леванте ждет вас с его узкими улочками, яркими фасадами и великолепными пейзажами
Начало: На вокзале Brignole
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
400 за всё до 3 чел.
Национальный парк «Чинкве-Терре» и Портовенере
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Чинкве-Терре и Портовенере: уникальное путешествие по великолепным деревням Италии
Погрузитесь в атмосферу пяти живописных деревень Чинкве-Терре и исторического Портовенере в компании личного гида
Начало: Monterosso или La Spezia
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
455 за всё до 5 чел.
Портофино: три жемчужины Лигурии
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Портофино: три жемчужины Лигурии
Погрузитесь в атмосферу Лигурийского побережья, посетив Портофино, Санта-Маргериту и Камольи. Узнайте историю и насладитесь видами
Начало: Santa Margherita или по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
410 за всё до 5 чел.
«La Rue des rois» (Улица Королей)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Уникальная экскурсия по Улице Королей в Генуе: исследование культурного наследия
Погрузитесь в историю Генуи, посетив великолепные дворцы и церкви, каждый из которых хранит уникальные произведения искусства и истории
Сегодня в 19:00
13 июня в 08:00
130 за всё до 5 чел.
Большой автомобильно-пешеходный тур по Генуе
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Большой автомобильно-пешеходный тур по Генуе
Авторская автомобильная экскурсия по историческому центру города и не только
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
400 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Портофино
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Путешествие по живописному побережью: Генуя - Портофино
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории, посетив Портофино из Генуи. Вас ждут захватывающие виды и незабываемые впечатления
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
410 за всё до 4 чел.
Нескучная авторская экскурсия по историческому центру Генуи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Нескучная авторская экскурсия по историческому центру Генуи
Погружение в атмосферу Генуи: исторический центр, древние легенды, знаменитые личности и вкусная фокачча. Уникальная экскурсия
Начало: По договоренности
Расписание: каждый день
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
130 за всё до 4 чел.
Морская прогулка «Портофино и два залива»
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Морская прогулка «Портофино и два залива»: незабываемое приключение
Погрузитесь в мир итальянской красоты с экскурсией по морю. Вас ждут захватывающие виды, исторические городки и архитектурные шедевры
Начало: Санта-Маргарита
Расписание: По договорённости
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
400 за всё до 6 чел.
Обзорная по Генуе на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Обзорная по Генуе на автомобиле: исторические места и виды
Исследуйте Геную на автомобиле, посещая площади, улицы и замки. Узнайте о славном прошлом города и насладитесь панорамными видами
Начало: По договорённости
Расписание: каждый день
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
180 за всё до 4 чел.
Залив Поэтов
Индивидуальная
8 часов
Залив Поэтов: Ла Специя, Портовенере, Леричи, Телларо
Погрузитесь в атмосферу итальянского побережья, исследуя старинные городки и наслаждаясь морскими приключениями
Начало: По договорённости
Расписание: По договорённости
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
400 за всё до 6 чел.
Чинкве-Терре - жемчужина Италии
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Чинкве-Терре: индивидуальная экскурсия по знаменитым городкам Италии
Прогулка по Чинкве-Терре: 4 городка, невероятные виды, истории, купание на диких пляжах, дегустация вина и анчоусов
Начало: По договорённости
Расписание: По договорённости
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
400 за всё до 6 чел.
Dolce Vita: Портофино и два залива
Индивидуальная
7.5 часов
Dolce Vita: Портофино и два залива - Индивидуальная экскурсия в Генуе
Погрузитесь в итальянскую жизнь с экскурсией по Средиземноморью: Портофино, Санта-Маргарита и заливы ждут вас
Завтра в 19:00
10 июня в 08:00
400 за всё до 6 чел.
Яркие окрестности Генуи: Нерви и Больяско
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Яркие окрестности Генуи: путешествие в Нерви и Больяско
Погрузитесь в очарование Нерви и Больяско, наслаждаясь видами и историей этих удивительных мест
Начало: У вашего отеля, в круизном терминале или на ж/д во...
Сегодня в 18:00
Завтра в 19:00
180 за всё до 6 чел.
Дыхание итальянской истории в генуэзском колорите
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Дыхание итальянской истории в генуэзском колорите: экскурсия в Генуе
Познайте Геную в компании искусствоведа: от крестоносцев до Христофора Колумба, от этрусков до современных генуэзцев
Начало: Площадь Феррари, памятник Джузеппе Гарибальди
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
129 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    4 июня 2024
    Генуя сегодня
    Очень интересная экскурсия. Очень много интересного узнали о городе. Всё очень увлекательно. Даже не заметили, как пролетело время. Очень благодарим Романа!
  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Генуя - любовь с первого взгляда
    Мирослава просто супер!!! Активная, позитивная, интересно преподносила информацию. Было нескучно!!!))) Нам очень понравилось!!! И даже помогла организовать маршрут в другом городе!!! В следующий раз обратимся только к ней!!!
    Мирослава просто супер!!! Активная, позитивная, интересно преподносила информацию. Было нескучно!!!))) Нам очень понравилось!!! И даже помоглаМирослава просто супер!!! Активная, позитивная, интересно преподносила информацию. Было нескучно!!!))) Нам очень понравилось!!! И даже помоглаМирослава просто супер!!! Активная, позитивная, интересно преподносила информацию. Было нескучно!!!))) Нам очень понравилось!!! И даже помоглаМирослава просто супер!!! Активная, позитивная, интересно преподносила информацию. Было нескучно!!!))) Нам очень понравилось!!! И даже помогла
  • Е
    Евгения
    3 июня 2024
    Генуя сегодня
    Спасибо Роману за прекрасную экскурсию! Он по-настоящему влюблена в город, в котором живет и в работу, которую выполняет. Наши с мужем
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    мнения о Генуе разошлись, но в том, что Роман отличный экскурсовод мы были единодушны! Очень рекомендуем познакомиться в гордом и сделать это именно с Романом.

  • А
    Александр
    3 июня 2024
    Генуя сегодня
    Роман, спасибо за отличную экскурсию и хорошее настроение, несмотря на проливной дождь! Очень подробная экскурсия, с хорошим удобным маршрутом, необычными
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    местами. С одеждой для ребенка мы не угадали, Роман помог нам в этой ситуации, подстроился под ситуацию. Масса эмоций и ярких впечатлений. Все прошло замечательно, спасибо!

  • G
    Gregory
    3 июня 2024
    Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
    Экскурсия была очень интересная. Иляна прекрасно знает Геную и очень интересно рассказывает! Спасибо!
    Экскурсия была очень интересная. Иляна прекрасно знает Геную и очень интересно рассказывает!Экскурсия была очень интересная. Иляна прекрасно знает Геную и очень интересно рассказывает!Экскурсия была очень интересная. Иляна прекрасно знает Геную и очень интересно рассказывает!Экскурсия была очень интересная. Иляна прекрасно знает Геную и очень интересно рассказывает!
  • A
    Aharon
    2 июня 2024
    Генуя - любовь с первого взгляда
    Знакомство с Лигурией мы (4) запланировали начать с Генуи. Нашим гидом была Мирослава. Как же все хорошо получилось Погода была отличная, но
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    главной удачей оказалась сама Мирослава. Благодаря высокой общей эрудиции и прекрасному владению предметом, позитивной энергии она легко и ненавязчиво превратила нашу экскурсию в увлекательное путешествие по вековой истории, культуре, архитектуре, кухне, и современности великого гороода. Мирослава отличный профессионал, добрый и отзывчивый человек. Знаток различых нюансов и оттенков Лигурии (и что немаловажно) местной кухни, вина и ресторанов. Ее компетентные советы и привязки к продолжению нашего маршрута оказались очень полезными Обязательно будем рекомендавать Геную с Мирославой

  • А
    Андрей
    27 мая 2024
    Генуя - любовь с первого взгляда
    Мирослава - отличный гид с внушительным объемом знаний как в части исторической ретроспективы, так и в плане современной жизни северного побережья Италии. Было интересно на экскурсии, кроме того мы получили множество полезных советов и информации о маршрутах нашего дальнейшего путешествия.
  • А
    Андрей
    25 мая 2024
    Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
    Были рады увидеть Геную глазами Ильяны! Погрузились в средневековую атмосферу былого великого прошлого Генуэзцев, каждой уголок - своя история. Глубокие
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    знания исторических фактов Ильяны погрузят словно создатели Голливуда в свои эпичные фильмы. Красиво, инстаграмно, вкусно. С удовольствие порекомендуем гида своим друзьям, желающим посетить этот уголок Италии)

    Были рады увидеть Геную глазами Ильяны! Погрузились в средневековую атмосферу былого великого прошлого Генуэзцев, каждой уголокБыли рады увидеть Геную глазами Ильяны! Погрузились в средневековую атмосферу былого великого прошлого Генуэзцев, каждой уголокБыли рады увидеть Геную глазами Ильяны! Погрузились в средневековую атмосферу былого великого прошлого Генуэзцев, каждой уголокБыли рады увидеть Геную глазами Ильяны! Погрузились в средневековую атмосферу былого великого прошлого Генуэзцев, каждой уголокБыли рады увидеть Геную глазами Ильяны! Погрузились в средневековую атмосферу былого великого прошлого Генуэзцев, каждой уголокБыли рады увидеть Геную глазами Ильяны! Погрузились в средневековую атмосферу былого великого прошлого Генуэзцев, каждой уголокБыли рады увидеть Геную глазами Ильяны! Погрузились в средневековую атмосферу былого великого прошлого Генуэзцев, каждой уголокБыли рады увидеть Геную глазами Ильяны! Погрузились в средневековую атмосферу былого великого прошлого Генуэзцев, каждой уголокБыли рады увидеть Геную глазами Ильяны! Погрузились в средневековую атмосферу былого великого прошлого Генуэзцев, каждой уголокБыли рады увидеть Геную глазами Ильяны! Погрузились в средневековую атмосферу былого великого прошлого Генуэзцев, каждой уголок
  • А
    Алла
    25 мая 2024
    Великая и противоречивая Генуя
    Очень классная Мирослава! Абсолютное владение материалом, открытая, внимательная, обаятельная, влюбила нас в Геную с первых слов. Очень много полезной информации! Однозначно рекомендуем всем!
  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Генуя для вашей фотокамеры
    Ну что сказать - просто не передать словами всей полноты чувств и эмоций от Генуи, от правильно выбранной экскурсии и
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    от нашего гида! Спасибо огромное Андреа за время проведенное с ним! Никаких сухих цифр и дат, экскурсия прошла на одном дыхании, как будто читали исторический роман. Каждое здание Генуи хранит свои тайные странички, в которые ты погружаешься слушая Андреа. А чего стОят милые уголки Генуи, которые открывает Андреа для великолепных открыточных фото?! Можно много писать о нашей экскурсии, но лучше попробовать оценить все это самому. Открою одну маленькую тайну - Андреа талантливый оперный тенор и нам посчастливилось услышать его исполнение! Обязательно вернемся на Лигурийское побережье за новыми впечатлениями и общением с нашим новым другом!

Ответы на вопросы от путешественников по Генуя в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Генуя
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 27
  1. Генуя сегодня
  2. Генуя - любовь с первого взгляда
  3. Великая и противоречивая Генуя
  4. Стены, которые умеют рассказывать
  5. Buongiorno, Генуя
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4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
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Сколько стоит экскурсия по Генуя в июне 2024
Сейчас в Генуя в категории "Индивидуальные" можно забронировать 27 экскурсий и билетов от 120 до 455 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 605 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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