Необычные экскурсии по Генуя

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Генуя на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Генуя для вашей фотокамеры
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Генуя для вашей фотокамеры
Прогуляться по центру города и отыскать самые фотогеничные места
Начало: Рядом с центральным вокзалом
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
134 за всё до 10 чел.
Генуя - город контрастов
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Генуя - город контрастов: от Боккадассе до Нерви
Познакомьтесь с Генуей через её районы: от исторического центра до солнечных набережных Боккадассе и Нерви. Уникальный опыт ждет каждого
Начало: Piazza De Ferrari
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
260 за всё до 5 чел.
Христофор Колумб и Никколо Паганини. Жизнь замечательных генуэзцев
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Христофор Колумб и Никколо Паганини: Следы великих генуэзцев
Пройдитесь по историческим местам Генуи, где переплетаются судьбы великого мореплавателя и гениального скрипача
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
130 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Генуя для вашей фотокамеры
    Ну что сказать - просто не передать словами всей полноты чувств и эмоций от Генуи, от правильно выбранной экскурсии и
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    от нашего гида! Спасибо огромное Андреа за время проведенное с ним! Никаких сухих цифр и дат, экскурсия прошла на одном дыхании, как будто читали исторический роман. Каждое здание Генуи хранит свои тайные странички, в которые ты погружаешься слушая Андреа. А чего стОят милые уголки Генуи, которые открывает Андреа для великолепных открыточных фото?! Можно много писать о нашей экскурсии, но лучше попробовать оценить все это самому. Открою одну маленькую тайну - Андреа талантливый оперный тенор и нам посчастливилось услышать его исполнение! Обязательно вернемся на Лигурийское побережье за новыми впечатлениями и общением с нашим новым другом!

  • С
    Светлана
    4 декабря 2023
    Христофор Колумб и Никколо Паганини. Жизнь замечательных генуэзцев
    Со Светланой мы путешествуем по Генуе уже во второй раз! И вновь было много интересных впечатлений. Большая благодарность Светлане, за чудесную Геную!
  • И
    Игорь
    30 октября 2023
    Генуя - город контрастов
    Все понравилось
  • А
    Анатолий
    30 августа 2023
    Христофор Колумб и Никколо Паганини. Жизнь замечательных генуэзцев
    Большое спасибо нашему знающему, заботливому и внимательному гиду Светлане! Очень интересно было слушать, а, главное, экскурсия построена максимально комфортно именно для
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    нас, рассказ логичен, разнообразен и интересен. Многое впечатлило и запомнилось. Желаем Светлане успехов и здоровья. Рекомендуем провести со Светланой приятные дни в Генуе.

  • М
    Малика
    22 августа 2023
    Христофор Колумб и Никколо Паганини. Жизнь замечательных генуэзцев
    Очень понравилась экскурсия от Светланы! Рады что нашли именно ее! Экскурсия прошла на одном дыхании, рассказала даже больше чем планировала,
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    замечательный и милый человек! Провела по всем интересным местам, показала секреты и интересные части города Генуя! Рекомендую всем именно Светлану, вы не пожалеете! Спасибо Вам!

  • М
    Мария
    25 февраля 2020
    Генуя - город контрастов
    Большое спасибо Ирине за прекрасно проведенное время. Я осталась очень довольна, прекрасные впечатления от прогулки, от общения с гидом
  • Е
    Евгения
    16 октября 2019
    Генуя - город контрастов
    Громадное спасибо Ирочке за чудесное времяпровождение … мы окунулись в итальянскую сказку!!!!! Очень внимательная, обаятельная и профессиональная девушка!!! ’ 💐💓

Ответы на вопросы от путешественников по Генуя в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Генуя
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Христофор Колумб и Никколо Паганини. Жизнь замечательных генуэзцев
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Сколько стоит экскурсия по Генуя в июне 2024
Сейчас в Генуя в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 260. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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