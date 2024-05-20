1 чел.
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Индивидуальная
2.5 часа
Генуя для вашей фотокамеры
Прогуляться по центру города и отыскать самые фотогеничные места
Начало: Рядом с центральным вокзалом
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
€134 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Генуя - город контрастов: от Боккадассе до Нерви
Познакомьтесь с Генуей через её районы: от исторического центра до солнечных набережных Боккадассе и Нерви. Уникальный опыт ждет каждого
Начало: Piazza De Ferrari
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€260 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Христофор Колумб и Никколо Паганини: Следы великих генуэзцев
Пройдитесь по историческим местам Генуи, где переплетаются судьбы великого мореплавателя и гениального скрипача
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€130 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена20 мая 2024Ну что сказать - просто не передать словами всей полноты чувств и эмоций от Генуи, от правильно выбранной экскурсии и
- ССветлана4 декабря 2023Со Светланой мы путешествуем по Генуе уже во второй раз! И вновь было много интересных впечатлений. Большая благодарность Светлане, за чудесную Геную!
- ИИгорь30 октября 2023Все понравилось
- ААнатолий30 августа 2023Большое спасибо нашему знающему, заботливому и внимательному гиду Светлане! Очень интересно было слушать, а, главное, экскурсия построена максимально комфортно именно для
- ММалика22 августа 2023Очень понравилась экскурсия от Светланы! Рады что нашли именно ее! Экскурсия прошла на одном дыхании, рассказала даже больше чем планировала,
- ММария25 февраля 2020Большое спасибо Ирине за прекрасно проведенное время. Я осталась очень довольна, прекрасные впечатления от прогулки, от общения с гидом
- ЕЕвгения16 октября 2019Громадное спасибо Ирочке за чудесное времяпровождение … мы окунулись в итальянскую сказку!!!!! Очень внимательная, обаятельная и профессиональная девушка!!! ’ 💐💓
Ответы на вопросы от путешественников по Генуя в категории «Необычные»
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