Найдено 3 экскурсии в категории « На весь день » в Калабрии на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

1 чел. По популярности 7 часов Индивидуальная до 10 чел. Увлекательное путешествие по Калабрии: природа и древность Отправьтесь в увлекательное путешествие по горному серпантину Калабрии. Насладитесь природой, пейзажами и легендами, искупайтесь в магическом пруду у водопада Начало: Калабрия, по договоренности Расписание: по договоренности € 150 за всё до 10 чел. 6 часов Индивидуальная до 10 чел. Индивидуальная экскурсия в Паолу: духовное путешествие по следам святого Франциска Отправьтесь в город Паола и посетите святую обитель Франциска. Узнайте о жизни святого и ощутите духовную атмосферу этого уникального места Начало: Калабрия, по договоренности Расписание: по договоренности € 190 за всё до 10 чел. 7 часов Индивидуальная до 6 чел. Глубинка Калабрии: Соряно и Серра Сан Бруно - паломничество и активный отдых Познакомьтесь с глубинкой Калабрии, посетив Соряно и Серра Сан Бруно. Паломничество, активный отдых и вкуснейшая местная кухня ждут вас Начало: Калабрия, по договоренности Расписание: по договоренности € 180 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Калабрии

Ответы на вопросы от путешественников по Калабрии в категории «На весь день»

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