7 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Увлекательное путешествие по Калабрии: природа и древность
Отправьтесь в увлекательное путешествие по горному серпантину Калабрии. Насладитесь природой, пейзажами и легендами, искупайтесь в магическом пруду у водопада
Начало: Калабрия, по договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия в Паолу: духовное путешествие по следам святого Франциска
Отправьтесь в город Паола и посетите святую обитель Франциска. Узнайте о жизни святого и ощутите духовную атмосферу этого уникального места
Начало: Калабрия, по договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
€190 за всё до 10 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Глубинка Калабрии: Соряно и Серра Сан Бруно - паломничество и активный отдых
Познакомьтесь с глубинкой Калабрии, посетив Соряно и Серра Сан Бруно. Паломничество, активный отдых и вкуснейшая местная кухня ждут вас
Начало: Калабрия, по договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Калабрии в категории «На весь день»
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