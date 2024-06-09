1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Чудодейственный горный водопад
Начало: Калабрия, по договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Паломничество в святую обитель Франциска в Паоле
Начало: Калабрия, по договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
€190 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Глубинка Калабрии - горные селения Соряно и Серра Сан Бруно. Паломничество и активный отдых
Начало: Калабрия, по договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Калабрии в категории «На весь день»
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