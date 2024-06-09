Экскурсии на 1 день в Калабрии

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Калабрии на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чудодейственный горный водопад
Индивидуальная
7 часов
Чудодейственный горный водопад
Начало: Калабрия, по договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 10 чел.
Паломничество в святую обитель Франциска в Паоле
Индивидуальная
6 часов
Паломничество в святую обитель Франциска в Паоле
Начало: Калабрия, по договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
190 за всё до 10 чел.
Глубинка Калабрии - горные селения Соряно и Серра Сан Бруно. Паломничество и активный отдых
Индивидуальная
7 часов
Глубинка Калабрии - горные селения Соряно и Серра Сан Бруно. Паломничество и активный отдых
Начало: Калабрия, по договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
180 за всё до 6 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Калабрии в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калабрии
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Чудодейственный горный водопад
  2. Паломничество в святую обитель Франциска в Паоле
  3. Глубинка Калабрии - горные селения Соряно и Серра Сан Бруно. Паломничество и активный отдых
Сколько стоит экскурсия по Калабрии в июне 2024
Сейчас в Калабрии в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 190.
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Калабрию на 1 день, гиды Калабрии подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Калабрию так, как видят её местные жители. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке
ХорошоТам