Дегустации на экскурсиях в Катании – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Катании на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Путешествие на вулкан Этна
На машине
5.5 часов
32 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на вулкан Этна
Уникальная экскурсия на самый высокий действующий вулкан Европы
«дегустация уникальных вулканических вин с высокими экспертными оценками»
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Первое свидание с Катанией
Пешая
2.5 часа
72 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия: Первое свидание с Катанией
Приглашаем на экскурсию по Катании для тех, кто впервые в этом городе. Узнайте о его истории, легендах и кухне. Это будет увлекательная прогулка
Начало: Дуомской площади
«Дегустации не включены в стоимость»
11 дек в 09:30
12 дек в 09:30
€100 за всё до 5 чел.
Этна в бокале вина
На машине
5 часов
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Этна в бокале вина: мастер-класс по дегустации
Погрузитесь в атмосферу Катании на личном мастер-классе, наслаждаясь пейзажами Этны и дегустируя уникальные вулканические вина
«Посещение винодельни, мастер-класс и дегустации»
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
€250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • D
    Daria
    27 октября 2025
    Этна в бокале вина
    Помню этот тур до сих пор. Янина очень знающий гид и душевный и вдумчивый человек, с которым было очень приятно
    читать дальше

    и интересно общаться. После этого тура гид показала нам местные деревушки, рассказала об обычаях, и мы имели возможность попробовать свежевыпеченный хлеб и множество местных вкусностей. Все было прекрасно.

  • О
    Ольга
    20 октября 2025
    Первое свидание с Катанией
    Очень хороший гид, интересно рассказывает. Очень приятный человек. Всегда была на связи
  • А
    Алексей
    15 октября 2025
    Этна в бокале вина
    Огромная благодарность Янине за проведенный тур по винодельням. Мы заранее обговорили пожелания. Янина согласовала и подготовила визиты на нужные винодельни. Все было проведено замечательно! Также подсказала вкусные рестораны для дальнейшего посещения.
  • G
    Gena
    10 октября 2025
    Первое свидание с Катанией
    Замечательная экскурсия, спокойная, хорошо организованная, получили отличные рекомендации для продолжения нашей поездки. Очень понравилась.
  • Е
    Евгений
    7 октября 2025
    Первое свидание с Катанией
    Мы очень благодарны Янине. За прекрасно проведенное время, за познавательную экскурсию и за внимание, которое нам было уделено.
  • С
    Светлана
    4 октября 2025
    Этна в бокале вина
    Хочу выразить большую благодарность Янине за экскурсию и время проведенное вместе! Очень интересно, быстро и вкусно пролетело наше с ней совместное время. Спасибо большое за исполнение маленьких моих пожеланий не входящих в программу экскурсиии. Янина очень гостеприимная и отзывчивая! Спасибо!
  • Я
    Яна
    30 сентября 2025
    Первое свидание с Катанией
    Мы влюбились в Катанию благодаря Янине! Замечательная экскурсия с множеством рекомендаций! Рекомендуем!
  • Н
    Наталья
    24 сентября 2025
    Этна в бокале вина
    Экскурсия кайф! Винодельня очень красивая, вино отличное. Можно увидеть виноградники и как делается вино, и еще приятный бонус - это отличный пейзаж.
  • Д
    Денис
    17 сентября 2025
    Первое свидание с Катанией
    Экскурсию проводила Янина. Нам очень понравилось. Интересная подача материала и не скучные места. Время пролетело незаметно, много чего детям отложилось в памяти.
  • В
    Владимир
    14 сентября 2025
    Первое свидание с Катанией
    Всё хорошо. Отлично. Спасибо!!! …..
  • С
    Сергей
    3 сентября 2025
    Этна в бокале вина
    Гид рассказывает об интересных местах, что не так популярны в интернете
  • Д
    Дмитрий
    19 августа 2025
    Первое свидание с Катанией
    Все очень понравилось, даже были загадки на подумать, находились от души.
  • Г
    Галина
    15 августа 2025
    Первое свидание с Катанией
    Спасибо Янине за интересную и о сень познавательную экскурсию. Мы открыли для себя Сицилию и Катанию!
  • А
    Анна
    11 июля 2025
    Этна в бокале вина
    Прекрасная экскурсия для маленькой группы, которая впервые в Катании. Понравилось всё. Идеально подходит для уже не молодых людей, которые мечтают
    читать дальше

    увидеть знаменитый вулкан, красоту природы острова, но много и долго ходить не готовы. Мы совсем не устали, интересно было всё, дегустация местных продуктов очень понравилась, по дороге на винодельню Янина очень много и интересно рассказывала нам о Сицилии, местных достопримечательностях, истории острова, дала множество полезных советов. Однозначно буду рекомендовать своим друзьям, которые планируют посетить Катанию. Спасибо большое Янине!

  • Е
    Елена
    30 июня 2025
    Этна в бокале вина
    Прекрасно провели время. Посетили винодельню, попробовали вино. И само место и вино отличные. Большое спасибо Янине за экскурсию. Было занимательно и очень аутентично.
  • В
    Виктория
    30 июня 2025
    Первое свидание с Катанией
    Экскурсия прошла на одном дыхании, спасибо Янине. Было интересно и не скучно. К сожалению, из-за дождика пришлось, похоже, скорректировать маршрут
    читать дальше

    и иногда перемещаться короткими перебежками - но все получилось замечательно: грамотно составленный маршрут, неспешная прогулка и увлекательные рассказы, со множеством интересных деталей и личных впечатлений. Отличная коммуникация с гидом, и до экскурсии, и после (дополнительная информация и ссылки). И советы, где и что увидеть, куда сходить и что попробовать, которыми мы, к слову сказать, с удовольствием воспользовались.

  • Н
    Наталья
    11 июня 2025
    Первое свидание с Катанией
    Очень понравилась гид Янина. Много интересных фактов, деталей и историй. Красивые места, прекрасная экскурсия. Янина максимально стараюсь помочь нам организационно, дала массу дополнительного материала. Спасибо большое.
  • D
    Daria
    7 мая 2025
    Первое свидание с Катанией
    Янина отличный гид, с очень глубоким знанием своего дела. Захотелось узнать ещё больше о Катании и Сицилии вцелом.
  • Н
    Наталья
    28 апреля 2025
    Первое свидание с Катанией
    Янина провела увлекательную экскурсию, это позволило нам глубже понять не только историю Катании, но и ее уникальную атмосферу. Мастерски сочетала
    читать дальше

    рассказы о древней архитектуре, барочных памятниках и вулкане Этне с личными историями, что сделало экскурсию не только познавательной, но и очень живой.

    Особенно понравилось, как гид делала акцент на деталях: объясняла символику зданий, делилась интересными фактами о местной культуре и традициях. Каждая остановка была как маленькое открытие. Мы почувствовали себя не просто туристами, а частью истории. Дала советы по лучшим ресторанам, магазинам. Рекомендую ее тем, кто хочет узнать Катанию не только с туристической точки зрения, но и почувствовать настоящую душу этого удивительного города. 2,5 часа пролетело, как 15 минут

  • Д
    Дмитрий
    27 апреля 2025
    Этна в бокале вина
    Отличное знакомство с винами Этны и регионом. День прошел легко и познавательно. Янина, как знаток местных традиций, вина, менталитета сицилийцев, может ответить не только на все вопросы, но решить возникшие проблемы. Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Катании в категории «Дегустационные туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Катании
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие на вулкан Этна
  2. Первое свидание с Катанией
  3. Этна в бокале вина
Сколько стоит экскурсия по Катании в декабре 2025
Сейчас в Катании в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 350. Туристы уже оставили гидам 134 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Катании (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Дегустационные туры», 134 ⭐ отзыва, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль