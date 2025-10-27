D Daria Этна в бокале вина читать дальше и интересно общаться. После этого тура гид показала нам местные деревушки, рассказала об обычаях, и мы имели возможность попробовать свежевыпеченный хлеб и множество местных вкусностей. Все было прекрасно. Помню этот тур до сих пор. Янина очень знающий гид и душевный и вдумчивый человек, с которым было очень приятно

О Ольга Первое свидание с Катанией Очень хороший гид, интересно рассказывает. Очень приятный человек. Всегда была на связи

А Алексей Этна в бокале вина Огромная благодарность Янине за проведенный тур по винодельням. Мы заранее обговорили пожелания. Янина согласовала и подготовила визиты на нужные винодельни. Все было проведено замечательно! Также подсказала вкусные рестораны для дальнейшего посещения.

G Gena Первое свидание с Катанией Замечательная экскурсия, спокойная, хорошо организованная, получили отличные рекомендации для продолжения нашей поездки. Очень понравилась.

Е Евгений Первое свидание с Катанией Мы очень благодарны Янине. За прекрасно проведенное время, за познавательную экскурсию и за внимание, которое нам было уделено.

С Светлана Этна в бокале вина Хочу выразить большую благодарность Янине за экскурсию и время проведенное вместе! Очень интересно, быстро и вкусно пролетело наше с ней совместное время. Спасибо большое за исполнение маленьких моих пожеланий не входящих в программу экскурсиии. Янина очень гостеприимная и отзывчивая! Спасибо!

Я Яна Первое свидание с Катанией Мы влюбились в Катанию благодаря Янине! Замечательная экскурсия с множеством рекомендаций! Рекомендуем!

Н Наталья Этна в бокале вина Экскурсия кайф! Винодельня очень красивая, вино отличное. Можно увидеть виноградники и как делается вино, и еще приятный бонус - это отличный пейзаж.

Д Денис Первое свидание с Катанией Экскурсию проводила Янина. Нам очень понравилось. Интересная подача материала и не скучные места. Время пролетело незаметно, много чего детям отложилось в памяти.

В Владимир Первое свидание с Катанией Всё хорошо. Отлично. Спасибо!!! …..

С Сергей Этна в бокале вина Гид рассказывает об интересных местах, что не так популярны в интернете

Д Дмитрий Первое свидание с Катанией Все очень понравилось, даже были загадки на подумать, находились от души.

Г Галина Первое свидание с Катанией Спасибо Янине за интересную и о сень познавательную экскурсию. Мы открыли для себя Сицилию и Катанию!

А Анна Этна в бокале вина читать дальше увидеть знаменитый вулкан, красоту природы острова, но много и долго ходить не готовы. Мы совсем не устали, интересно было всё, дегустация местных продуктов очень понравилась, по дороге на винодельню Янина очень много и интересно рассказывала нам о Сицилии, местных достопримечательностях, истории острова, дала множество полезных советов. Однозначно буду рекомендовать своим друзьям, которые планируют посетить Катанию. Спасибо большое Янине! Прекрасная экскурсия для маленькой группы, которая впервые в Катании. Понравилось всё. Идеально подходит для уже не молодых людей, которые мечтают

Е Елена Этна в бокале вина Прекрасно провели время. Посетили винодельню, попробовали вино. И само место и вино отличные. Большое спасибо Янине за экскурсию. Было занимательно и очень аутентично.

В Виктория Первое свидание с Катанией читать дальше и иногда перемещаться короткими перебежками - но все получилось замечательно: грамотно составленный маршрут, неспешная прогулка и увлекательные рассказы, со множеством интересных деталей и личных впечатлений. Отличная коммуникация с гидом, и до экскурсии, и после (дополнительная информация и ссылки). И советы, где и что увидеть, куда сходить и что попробовать, которыми мы, к слову сказать, с удовольствием воспользовались. Экскурсия прошла на одном дыхании, спасибо Янине. Было интересно и не скучно. К сожалению, из-за дождика пришлось, похоже, скорректировать маршрут

Н Наталья Первое свидание с Катанией Очень понравилась гид Янина. Много интересных фактов, деталей и историй. Красивые места, прекрасная экскурсия. Янина максимально стараюсь помочь нам организационно, дала массу дополнительного материала. Спасибо большое.

D Daria Первое свидание с Катанией Янина отличный гид, с очень глубоким знанием своего дела. Захотелось узнать ещё больше о Катании и Сицилии вцелом.

Н Наталья Первое свидание с Катанией читать дальше рассказы о древней архитектуре, барочных памятниках и вулкане Этне с личными историями, что сделало экскурсию не только познавательной, но и очень живой.



Особенно понравилось, как гид делала акцент на деталях: объясняла символику зданий, делилась интересными фактами о местной культуре и традициях. Каждая остановка была как маленькое открытие. Мы почувствовали себя не просто туристами, а частью истории. Дала советы по лучшим ресторанам, магазинам. Рекомендую ее тем, кто хочет узнать Катанию не только с туристической точки зрения, но и почувствовать настоящую душу этого удивительного города. 2,5 часа пролетело, как 15 минут Янина провела увлекательную экскурсию, это позволило нам глубже понять не только историю Катании, но и ее уникальную атмосферу. Мастерски сочетала