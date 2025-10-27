Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на вулкан Этна
Уникальная экскурсия на самый высокий действующий вулкан Европы
«дегустация уникальных вулканических вин с высокими экспертными оценками»
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия: Первое свидание с Катанией
Приглашаем на экскурсию по Катании для тех, кто впервые в этом городе. Узнайте о его истории, легендах и кухне. Это будет увлекательная прогулка
Начало: Дуомской площади
«Дегустации не включены в стоимость»
11 дек в 09:30
12 дек в 09:30
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Этна в бокале вина: мастер-класс по дегустации
Погрузитесь в атмосферу Катании на личном мастер-классе, наслаждаясь пейзажами Этны и дегустируя уникальные вулканические вина
«Посещение винодельни, мастер-класс и дегустации»
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- DDaria27 октября 2025Помню этот тур до сих пор. Янина очень знающий гид и душевный и вдумчивый человек, с которым было очень приятно
- ООльга20 октября 2025Очень хороший гид, интересно рассказывает. Очень приятный человек. Всегда была на связи
- ААлексей15 октября 2025Огромная благодарность Янине за проведенный тур по винодельням. Мы заранее обговорили пожелания. Янина согласовала и подготовила визиты на нужные винодельни. Все было проведено замечательно! Также подсказала вкусные рестораны для дальнейшего посещения.
- GGena10 октября 2025Замечательная экскурсия, спокойная, хорошо организованная, получили отличные рекомендации для продолжения нашей поездки. Очень понравилась.
- ЕЕвгений7 октября 2025Мы очень благодарны Янине. За прекрасно проведенное время, за познавательную экскурсию и за внимание, которое нам было уделено.
- ССветлана4 октября 2025Хочу выразить большую благодарность Янине за экскурсию и время проведенное вместе! Очень интересно, быстро и вкусно пролетело наше с ней совместное время. Спасибо большое за исполнение маленьких моих пожеланий не входящих в программу экскурсиии. Янина очень гостеприимная и отзывчивая! Спасибо!
- ЯЯна30 сентября 2025Мы влюбились в Катанию благодаря Янине! Замечательная экскурсия с множеством рекомендаций! Рекомендуем!
- ННаталья24 сентября 2025Экскурсия кайф! Винодельня очень красивая, вино отличное. Можно увидеть виноградники и как делается вино, и еще приятный бонус - это отличный пейзаж.
- ДДенис17 сентября 2025Экскурсию проводила Янина. Нам очень понравилось. Интересная подача материала и не скучные места. Время пролетело незаметно, много чего детям отложилось в памяти.
- ВВладимир14 сентября 2025Всё хорошо. Отлично. Спасибо!!! …..
- ССергей3 сентября 2025Гид рассказывает об интересных местах, что не так популярны в интернете
- ДДмитрий19 августа 2025Все очень понравилось, даже были загадки на подумать, находились от души.
- ГГалина15 августа 2025Спасибо Янине за интересную и о сень познавательную экскурсию. Мы открыли для себя Сицилию и Катанию!
- ААнна11 июля 2025Прекрасная экскурсия для маленькой группы, которая впервые в Катании. Понравилось всё. Идеально подходит для уже не молодых людей, которые мечтают
- ЕЕлена30 июня 2025Прекрасно провели время. Посетили винодельню, попробовали вино. И само место и вино отличные. Большое спасибо Янине за экскурсию. Было занимательно и очень аутентично.
- ВВиктория30 июня 2025Экскурсия прошла на одном дыхании, спасибо Янине. Было интересно и не скучно. К сожалению, из-за дождика пришлось, похоже, скорректировать маршрут
- ННаталья11 июня 2025Очень понравилась гид Янина. Много интересных фактов, деталей и историй. Красивые места, прекрасная экскурсия. Янина максимально стараюсь помочь нам организационно, дала массу дополнительного материала. Спасибо большое.
- DDaria7 мая 2025Янина отличный гид, с очень глубоким знанием своего дела. Захотелось узнать ещё больше о Катании и Сицилии вцелом.
- ННаталья28 апреля 2025Янина провела увлекательную экскурсию, это позволило нам глубже понять не только историю Катании, но и ее уникальную атмосферу. Мастерски сочетала
- ДДмитрий27 апреля 2025Отличное знакомство с винами Этны и регионом. День прошел легко и познавательно. Янина, как знаток местных традиций, вина, менталитета сицилийцев, может ответить не только на все вопросы, но решить возникшие проблемы. Рекомендуем!
