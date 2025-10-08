Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на вулкан Этна
Уникальная экскурсия на самый высокий действующий вулкан Европы
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия: Первое свидание с Катанией
Приглашаем на экскурсию по Катании для тех, кто впервые в этом городе. Узнайте о его истории, легендах и кухне. Это будет увлекательная прогулка
Начало: Дуомской площади
11 дек в 09:30
12 дек в 09:30
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды
Катания - живой город Сицилии с тысячелетней историей. Прогулка по историческому центру, барочные шедевры и легенды ждут вас
11 дек в 09:30
12 дек в 09:30
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Этна в бокале вина: мастер-класс по дегустации
Погрузитесь в атмосферу Катании на личном мастер-классе, наслаждаясь пейзажами Этны и дегустируя уникальные вулканические вина
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена8 октября 2025Прекрасное знакомство с Этной в компании с Натальей.
Этна оставляет незабываемые ощущения и фантастические фотографии!! Поднимались до 3000 и оно того
- ССтанислав31 августа 2025Наша экскурсия прошла великолепно! Конечно, можно самостоятельно добраться до этой туристической площадки у подножия Этны в составе группы на автобусе
- ДДмитрий20 августа 2025Время в поездке прошло очень быстро, хотя все заняло 7 часов. Очень удобно нас забрали с указанного нами места, прямо
- ЕЕкатерина11 августа 202517 июля 2025 г была незабываемая экскурсия на Этну с Татьяной. Татьяна - супер профессионал своего дела, очень грамотный гид,
- ЯЯна22 июля 2025Нашим гидом была Наталья, очень эрудированный грамотный экскурсовод, узнали много о вулканах, об истории Сицилии ну и конечно о бытовых привычках местного населения
- иигорь21 июня 2025Экскурсия на вулкан Этна оставила незабываемые впечатления, во многом благодаря нашему гиду — Наталье. Она с большим увлечением и яркими
- DDaria7 мая 2025Завораживающе. Экскурсия оставила незабываемые впечатления. Наталье спасибо большое за интересные, познавательные рассказы об Этне и регионе вобщем.
- ННаталья10 апреля 2025Экскурсия прошла на одном дыхании. Нас забрали на комфортном авто из апартаментов, довезли до Этны, постоянно рассказывая об истории острова и самого вулкана. Наталья чувствовала нас как туристов и чутко угадывала наши пожелания. Очень рекомендую.
- ААнастасия2 декабря 2024Нашим экскурсоводом была Наталья. Профессионал высочайшего уровня! Первое знакомство с Сицилией (Катания, Таормина, Сиракузы и Этна) стало незабываемым: много интересных
- ММарина20 октября 2024Моим экскурсоводом была Вероника.
Доброжелательная, знающая, спокойная, позитивная. Она не смотрела на часы❗️Показала мне то, что и не обязана была. Помогла а моих личных организационных вопросах.
Как говорят нет слов!
Довольна. Рада. Благодарна.
Жаль было расставаться ❗️🧡
.
- ААнна19 сентября 2024У нас был гид Сергей. Очень интересно рассказывал про историю, людей, обычаи, законы. Помимо вулкана завез нас в еще пару красивых мест 😻
На вулкане ветрено (надо было брать шапки), но удивительно красиво, очень советую
- ДДмитрий18 августа 2024Великолепная экскурсия! Получили массу информации и не только про Этну, а про всю Сицилию!. Очень рекомендуем и обязательно обратимся еще, когда вернемся!
- JJulia13 августа 2024Наталья - замечательный гид и человек! Всем рекомендую экскурсии с ней!
- ЕЕвгения19 июля 2024Елена организовала супер маршрут с отличной дегустацией на винодельне и обедом, мы с подругой в восторге, это действительно человек, любящей Италию и свое дело, очень было искренне и душевно. Благодарю!
- РРуслан18 июля 2024Отличная поездка на Этну! Огромное спасибо Наталье (была вместо Елены) за прекрасный позитивный настрой, интересное сопровождение! Поднялись до высоты 3
- ИИрина10 июля 2024Прекрасные впечатления!
Отличная организация, приятное общение! Дополнительно заранее договорились с Еленой после посещения Этны заехать на экскурсию и дегустацию в винодельню! Остались очень довольны! И вино, и еда, и дружелюбный экскурсовод - все было замечательно!
- ИИрина1 июля 2024Были на экскурсии "Путешествие на вулкан Этна" с заездом на винодельню (дегустация +обед).
Гид Наталья забрала нас утром из отеля на
- ААлексей4 июня 2024Нашем гидом на путешествии была Наталья. Она очень образованный гид, значки много о вулкане и о острове Сицилии. Также очень грамотно составила маршрут. Мы узнали очень много нового и интересного. Мы отлично провели день в путешествие и рекомендуем гида Наталью.
- ВВиктория29 мая 2024Очень понравилась экскурсия на вулкан Этна с Натальей. Помимо интересных и познавательных рассказов о вулкане и его действии, прохождении вокруг
- ММарина21 мая 2024Отличное,познавательное и насыщенное путешествие с Сергеем.
Мы остались в восторге,всем рекомендуем.
