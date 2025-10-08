Мои заказы

Найдено 4 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Катании на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Путешествие на вулкан Этна
На машине
5.5 часов
32 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на вулкан Этна
Уникальная экскурсия на самый высокий действующий вулкан Европы
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Первое свидание с Катанией
Пешая
2.5 часа
72 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия: Первое свидание с Катанией
Приглашаем на экскурсию по Катании для тех, кто впервые в этом городе. Узнайте о его истории, легендах и кухне. Это будет увлекательная прогулка
Начало: Дуомской площади
11 дек в 09:30
12 дек в 09:30
€100 за всё до 5 чел.
Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды
Пешая
3 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды
Катания - живой город Сицилии с тысячелетней историей. Прогулка по историческому центру, барочные шедевры и легенды ждут вас
11 дек в 09:30
12 дек в 09:30
€180 за всё до 10 чел.
Этна в бокале вина
На машине
5 часов
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Этна в бокале вина: мастер-класс по дегустации
Погрузитесь в атмосферу Катании на личном мастер-классе, наслаждаясь пейзажами Этны и дегустируя уникальные вулканические вина
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
€250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    8 октября 2025
    Путешествие на вулкан Этна
    Прекрасное знакомство с Этной в компании с Натальей.
    Этна оставляет незабываемые ощущения и фантастические фотографии!! Поднимались до 3000 и оно того
    стоило. Главное - одевайтесь теплее:)
    Спускались в лавовые тоннели. Отведали меда, вина и оливок на дегустации. Отдельное спасибо гиду за дружескую атмосферу, позитив и легкий характер, внимание к нам, глубокие знания и большую любовь к тому чем занимается 🌷 Наталья, спасибо вам огромное ❤️

  • С
    Станислав
    31 августа 2025
    Путешествие на вулкан Этна
    Наша экскурсия прошла великолепно! Конечно, можно самостоятельно добраться до этой туристической площадки у подножия Этны в составе группы на автобусе
    или даже на такси, но тогда вы будете ограничены во времени и лишены того комфорта, который даёт индивидуальный тур с личным гидом на собственном автомобиле. Мы поднялись на фуникулёре, спустились на дно кратера, проехались по живописному серпантину, продегустировали необыкновенные этнийские вина, узнали много нового от Вероники и даже попробовали дикорастущую ежевику! Спасибо за прекрасный день — несмотря на погоду, мы остались очень довольны.

  • Д
    Дмитрий
    20 августа 2025
    Путешествие на вулкан Этна
    Время в поездке прошло очень быстро, хотя все заняло 7 часов. Очень удобно нас забрали с указанного нами места, прямо
    с вещами, так как после, выезжали в другой город. Наш гид Вероника оказалась опытным водителем по сицилийским правилам. Приятная в общении узнали много мифов и фактов о Катании и Этне. Отдельное спасибо Веронике помогла решить вопрос с багажом, не осталась в стороне по прибытию.

  • Е
    Екатерина
    11 августа 2025
    Путешествие на вулкан Этна
    17 июля 2025 г была незабываемая экскурсия на Этну с Татьяной. Татьяна - супер профессионал своего дела, очень грамотный гид,
    прекрасный рассказчик и просто очень приятный человек! Татьяна заехала за нами (Я и 2 дочери-подростки) на своей машине в Сиракузу в 7.30 утра. Дорога до вулкана прошла незаметно за приятной и содержательной беседой. Кто не был ни разу на Этне, очень рекомендую взять фуникулер, а потом джип, хотя это удовольствие не из дешевых (порядка 70 евро на 1 человека). Но это того стоит, чтобы провалиться в магию и ощутить себя причастной к великой силе мироздания! После вулкана мы заехали на винодельню, где была дегустация вин и обед. Около 19.00 вечера довольные и полные впечатлений мы были уже дома.

  • Я
    Яна
    22 июля 2025
    Путешествие на вулкан Этна
    Нашим гидом была Наталья, очень эрудированный грамотный экскурсовод, узнали много о вулканах, об истории Сицилии ну и конечно о бытовых привычках местного населения
  • и
    игорь
    21 июня 2025
    Путешествие на вулкан Этна
    Экскурсия на вулкан Этна оставила незабываемые впечатления, во многом благодаря нашему гиду — Наталье. Она с большим увлечением и яркими
    подробностями рассказывала не только об Этне, но и о Сицилии в целом — её истории, традициях, культуре и кухне. Редко встречаются настолько доброжелательные и увлечённые своим делом люди. Однозначно рекомендую знакомство с

    Сицилией и Этной именно с таким гидом!

  • D
    Daria
    7 мая 2025
    Путешествие на вулкан Этна
    Завораживающе. Экскурсия оставила незабываемые впечатления. Наталье спасибо большое за интересные, познавательные рассказы об Этне и регионе вобщем.
  • Н
    Наталья
    10 апреля 2025
    Путешествие на вулкан Этна
    Экскурсия прошла на одном дыхании. Нас забрали на комфортном авто из апартаментов, довезли до Этны, постоянно рассказывая об истории острова и самого вулкана. Наталья чувствовала нас как туристов и чутко угадывала наши пожелания. Очень рекомендую.
  • А
    Анастасия
    2 декабря 2024
    Путешествие на вулкан Этна
    Нашим экскурсоводом была Наталья. Профессионал высочайшего уровня! Первое знакомство с Сицилией (Катания, Таормина, Сиракузы и Этна) стало незабываемым: много интересных
    фактов, приятная атмосфера, красивые места. Экскурсии были на хорошей машине, нигде не блуждали, парковались и сразу шли наслаждаться красотами острова. Помимо основной экскурсии, Наталья также была готова ответить на все вопросы, которые касались истории не только Сицилии, но и Италии. Спасибо большое за теплый прием!

  • М
    Марина
    20 октября 2024
    Путешествие на вулкан Этна
    Моим экскурсоводом была Вероника.
    Доброжелательная, знающая, спокойная, позитивная. Она не смотрела на часы❗️Показала мне то, что и не обязана была. Помогла а моих личных организационных вопросах.
    Как говорят нет слов!
    Довольна. Рада. Благодарна.
    Жаль было расставаться ❗️🧡

    .
  • А
    Анна
    19 сентября 2024
    Путешествие на вулкан Этна
    У нас был гид Сергей. Очень интересно рассказывал про историю, людей, обычаи, законы. Помимо вулкана завез нас в еще пару красивых мест 😻
    На вулкане ветрено (надо было брать шапки), но удивительно красиво, очень советую
  • Д
    Дмитрий
    18 августа 2024
    Путешествие на вулкан Этна
    Великолепная экскурсия! Получили массу информации и не только про Этну, а про всю Сицилию!. Очень рекомендуем и обязательно обратимся еще, когда вернемся!
  • J
    Julia
    13 августа 2024
    Путешествие на вулкан Этна
    Наталья - замечательный гид и человек! Всем рекомендую экскурсии с ней!
  • Е
    Евгения
    19 июля 2024
    Путешествие на вулкан Этна
    Елена организовала супер маршрут с отличной дегустацией на винодельне и обедом, мы с подругой в восторге, это действительно человек, любящей Италию и свое дело, очень было искренне и душевно. Благодарю!
  • Р
    Руслан
    18 июля 2024
    Путешествие на вулкан Этна
    Отличная поездка на Этну! Огромное спасибо Наталье (была вместо Елены) за прекрасный позитивный настрой, интересное сопровождение! Поднялись до высоты 3
    км сначала на фуникулере, потом на миниавтобусах (что то среднее между вездеходом, джипом и автобусом) и потом дальше пешком! Много новой информации, хотя на Этне уже второй раз. Экскурсия (и несомненно гид Наталья + Этна тому причина) на которую хотелось бы приехать в третий раз!

  • И
    Ирина
    10 июля 2024
    Путешествие на вулкан Этна
    Прекрасные впечатления!
    Отличная организация, приятное общение! Дополнительно заранее договорились с Еленой после посещения Этны заехать на экскурсию и дегустацию в винодельню! Остались очень довольны! И вино, и еда, и дружелюбный экскурсовод - все было замечательно!
  • И
    Ирина
    1 июля 2024
    Путешествие на вулкан Этна
    Были на экскурсии "Путешествие на вулкан Этна" с заездом на винодельню (дегустация +обед).
    Гид Наталья забрала нас утром из отеля на
    своей машине и вечером привезла обратно.
    По дороге очень интересно рассказывала об истории Сицилии, особенностях жизни на острове и пр., так что, помимо темы заказанной экскурсии, мы получили массу интересной и полезной информации).
    Собственно экскурсионная программа понравилась, и Этна и винодельня произвели хорошее впечатление))), все было спокойно, без беготни. Красиво, вкусно и интересно.
    Наталья - профессиональный гид и приятный отзывчивый человек. Однозначно рекомендую!

  • А
    Алексей
    4 июня 2024
    Путешествие на вулкан Этна
    Нашем гидом на путешествии была Наталья. Она очень образованный гид, значки много о вулкане и о острове Сицилии. Также очень грамотно составила маршрут. Мы узнали очень много нового и интересного. Мы отлично провели день в путешествие и рекомендуем гида Наталью.
  • В
    Виктория
    29 мая 2024
    Путешествие на вулкан Этна
    Очень понравилась экскурсия на вулкан Этна с Натальей. Помимо интересных и познавательных рассказов о вулкане и его действии, прохождении вокруг
    нижних двух краторов, получили исчерпывающую информацию о жизни на Сицилии и сицилианцах, посетили бесплатную дегустацин вин и мёда в одном и семейных местных хозяйств. И даже спустились с фонариками в лавовый грот, где увидели путь, по которому лава текла под землёй и выходила наружу.

  • М
    Марина
    21 мая 2024
    Путешествие на вулкан Этна
    Отличное,познавательное и насыщенное путешествие с Сергеем.
    Мы остались в восторге,всем рекомендуем.
