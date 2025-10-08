Е Елена Путешествие на вулкан Этна

Этна оставляет незабываемые ощущения и фантастические фотографии!! Поднимались до 3000 и оно того читать дальше стоило. Главное - одевайтесь теплее:)

Спускались в лавовые тоннели. Отведали меда, вина и оливок на дегустации. Отдельное спасибо гиду за дружескую атмосферу, позитив и легкий характер, внимание к нам, глубокие знания и большую любовь к тому чем занимается 🌷 Наталья, спасибо вам огромное ❤️ Прекрасное знакомство с Этной в компании с Натальей.Этна оставляет незабываемые ощущения и фантастические фотографии!! Поднимались до 3000 и оно того

С Станислав Путешествие на вулкан Этна читать дальше или даже на такси, но тогда вы будете ограничены во времени и лишены того комфорта, который даёт индивидуальный тур с личным гидом на собственном автомобиле. Мы поднялись на фуникулёре, спустились на дно кратера, проехались по живописному серпантину, продегустировали необыкновенные этнийские вина, узнали много нового от Вероники и даже попробовали дикорастущую ежевику! Спасибо за прекрасный день — несмотря на погоду, мы остались очень довольны. Наша экскурсия прошла великолепно! Конечно, можно самостоятельно добраться до этой туристической площадки у подножия Этны в составе группы на автобусе

Д Дмитрий Путешествие на вулкан Этна читать дальше с вещами, так как после, выезжали в другой город. Наш гид Вероника оказалась опытным водителем по сицилийским правилам. Приятная в общении узнали много мифов и фактов о Катании и Этне. Отдельное спасибо Веронике помогла решить вопрос с багажом, не осталась в стороне по прибытию. Время в поездке прошло очень быстро, хотя все заняло 7 часов. Очень удобно нас забрали с указанного нами места, прямо

Е Екатерина Путешествие на вулкан Этна читать дальше прекрасный рассказчик и просто очень приятный человек! Татьяна заехала за нами (Я и 2 дочери-подростки) на своей машине в Сиракузу в 7.30 утра. Дорога до вулкана прошла незаметно за приятной и содержательной беседой. Кто не был ни разу на Этне, очень рекомендую взять фуникулер, а потом джип, хотя это удовольствие не из дешевых (порядка 70 евро на 1 человека). Но это того стоит, чтобы провалиться в магию и ощутить себя причастной к великой силе мироздания! После вулкана мы заехали на винодельню, где была дегустация вин и обед. Около 19.00 вечера довольные и полные впечатлений мы были уже дома. 17 июля 2025 г была незабываемая экскурсия на Этну с Татьяной. Татьяна - супер профессионал своего дела, очень грамотный гид,

Я Яна Путешествие на вулкан Этна Нашим гидом была Наталья, очень эрудированный грамотный экскурсовод, узнали много о вулканах, об истории Сицилии ну и конечно о бытовых привычках местного населения

и игорь Путешествие на вулкан Этна читать дальше подробностями рассказывала не только об Этне, но и о Сицилии в целом — её истории, традициях, культуре и кухне. Редко встречаются настолько доброжелательные и увлечённые своим делом люди. Однозначно рекомендую знакомство с



Сицилией и Этной именно с таким гидом! Экскурсия на вулкан Этна оставила незабываемые впечатления, во многом благодаря нашему гиду — Наталье. Она с большим увлечением и яркими

D Daria Путешествие на вулкан Этна Завораживающе. Экскурсия оставила незабываемые впечатления. Наталье спасибо большое за интересные, познавательные рассказы об Этне и регионе вобщем.

Н Наталья Путешествие на вулкан Этна Экскурсия прошла на одном дыхании. Нас забрали на комфортном авто из апартаментов, довезли до Этны, постоянно рассказывая об истории острова и самого вулкана. Наталья чувствовала нас как туристов и чутко угадывала наши пожелания. Очень рекомендую.

А Анастасия Путешествие на вулкан Этна читать дальше фактов, приятная атмосфера, красивые места. Экскурсии были на хорошей машине, нигде не блуждали, парковались и сразу шли наслаждаться красотами острова. Помимо основной экскурсии, Наталья также была готова ответить на все вопросы, которые касались истории не только Сицилии, но и Италии. Спасибо большое за теплый прием! Нашим экскурсоводом была Наталья. Профессионал высочайшего уровня! Первое знакомство с Сицилией (Катания, Таормина, Сиракузы и Этна) стало незабываемым: много интересных

М Марина Путешествие на вулкан Этна Моим экскурсоводом была Вероника.

Доброжелательная, знающая, спокойная, позитивная. Она не смотрела на часы❗️Показала мне то, что и не обязана была. Помогла а моих личных организационных вопросах.

Как говорят нет слов!

Довольна. Рада. Благодарна.

Жаль было расставаться ❗️🧡



А Анна Путешествие на вулкан Этна У нас был гид Сергей. Очень интересно рассказывал про историю, людей, обычаи, законы. Помимо вулкана завез нас в еще пару красивых мест 😻

На вулкане ветрено (надо было брать шапки), но удивительно красиво, очень советую

Д Дмитрий Путешествие на вулкан Этна Великолепная экскурсия! Получили массу информации и не только про Этну, а про всю Сицилию!. Очень рекомендуем и обязательно обратимся еще, когда вернемся!

J Julia Путешествие на вулкан Этна Наталья - замечательный гид и человек! Всем рекомендую экскурсии с ней!

Е Евгения Путешествие на вулкан Этна Елена организовала супер маршрут с отличной дегустацией на винодельне и обедом, мы с подругой в восторге, это действительно человек, любящей Италию и свое дело, очень было искренне и душевно. Благодарю!

Р Руслан Путешествие на вулкан Этна читать дальше км сначала на фуникулере, потом на миниавтобусах (что то среднее между вездеходом, джипом и автобусом) и потом дальше пешком! Много новой информации, хотя на Этне уже второй раз. Экскурсия (и несомненно гид Наталья + Этна тому причина) на которую хотелось бы приехать в третий раз! Отличная поездка на Этну! Огромное спасибо Наталье (была вместо Елены) за прекрасный позитивный настрой, интересное сопровождение! Поднялись до высоты 3

И Ирина Путешествие на вулкан Этна Прекрасные впечатления!

Отличная организация, приятное общение! Дополнительно заранее договорились с Еленой после посещения Этны заехать на экскурсию и дегустацию в винодельню! Остались очень довольны! И вино, и еда, и дружелюбный экскурсовод - все было замечательно!

И Ирина Путешествие на вулкан Этна

Гид Наталья забрала нас утром из отеля на читать дальше своей машине и вечером привезла обратно.

По дороге очень интересно рассказывала об истории Сицилии, особенностях жизни на острове и пр., так что, помимо темы заказанной экскурсии, мы получили массу интересной и полезной информации).

Собственно экскурсионная программа понравилась, и Этна и винодельня произвели хорошее впечатление))), все было спокойно, без беготни. Красиво, вкусно и интересно.

Наталья - профессиональный гид и приятный отзывчивый человек. Однозначно рекомендую! Были на экскурсии "Путешествие на вулкан Этна" с заездом на винодельню (дегустация +обед).Гид Наталья забрала нас утром из отеля на

А Алексей Путешествие на вулкан Этна Нашем гидом на путешествии была Наталья. Она очень образованный гид, значки много о вулкане и о острове Сицилии. Также очень грамотно составила маршрут. Мы узнали очень много нового и интересного. Мы отлично провели день в путешествие и рекомендуем гида Наталью.

В Виктория Путешествие на вулкан Этна читать дальше нижних двух краторов, получили исчерпывающую информацию о жизни на Сицилии и сицилианцах, посетили бесплатную дегустацин вин и мёда в одном и семейных местных хозяйств. И даже спустились с фонариками в лавовый грот, где увидели путь, по которому лава текла под землёй и выходила наружу. Очень понравилась экскурсия на вулкан Этна с Натальей. Помимо интересных и познавательных рассказов о вулкане и его действии, прохождении вокруг