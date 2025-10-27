D Daria Этна в бокале вина читать дальше и интересно общаться. После этого тура гид показала нам местные деревушки, рассказала об обычаях, и мы имели возможность попробовать свежевыпеченный хлеб и множество местных вкусностей. Все было прекрасно. Помню этот тур до сих пор. Янина очень знающий гид и душевный и вдумчивый человек, с которым было очень приятно

С Станислав Катания - город у подножия вулкана Все было очень интересно

О Ольга Первое свидание с Катанией Очень хороший гид, интересно рассказывает. Очень приятный человек. Всегда была на связи

А Алексей Этна в бокале вина Огромная благодарность Янине за проведенный тур по винодельням. Мы заранее обговорили пожелания. Янина согласовала и подготовила визиты на нужные винодельни. Все было проведено замечательно! Также подсказала вкусные рестораны для дальнейшего посещения.

G Gena Первое свидание с Катанией Замечательная экскурсия, спокойная, хорошо организованная, получили отличные рекомендации для продолжения нашей поездки. Очень понравилась.

Е Елена Путешествие на вулкан Этна

Этна оставляет незабываемые ощущения и фантастические фотографии!! Поднимались до 3000 и оно того читать дальше стоило. Главное - одевайтесь теплее:)

Спускались в лавовые тоннели. Отведали меда, вина и оливок на дегустации. Отдельное спасибо гиду за дружескую атмосферу, позитив и легкий характер, внимание к нам, глубокие знания и большую любовь к тому чем занимается 🌷 Наталья, спасибо вам огромное ❤️ Прекрасное знакомство с Этной в компании с Натальей.

Е Евгений Первое свидание с Катанией Мы очень благодарны Янине. За прекрасно проведенное время, за познавательную экскурсию и за внимание, которое нам было уделено.

M Marina Катания - город у подножия вулкана Прекрассная, насыщенная, гармоничная экскурсия. Восторг! Благодарны Елене - Очень красивый и нрдооцененный город,

Марина и компания

С Светлана Этна в бокале вина Хочу выразить большую благодарность Янине за экскурсию и время проведенное вместе! Очень интересно, быстро и вкусно пролетело наше с ней совместное время. Спасибо большое за исполнение маленьких моих пожеланий не входящих в программу экскурсиии. Янина очень гостеприимная и отзывчивая! Спасибо!

Я Яна Первое свидание с Катанией Мы влюбились в Катанию благодаря Янине! Замечательная экскурсия с множеством рекомендаций! Рекомендуем!

Н Наталья Этна в бокале вина Экскурсия кайф! Винодельня очень красивая, вино отличное. Можно увидеть виноградники и как делается вино, и еще приятный бонус - это отличный пейзаж.

Д Денис Первое свидание с Катанией Экскурсию проводила Янина. Нам очень понравилось. Интересная подача материала и не скучные места. Время пролетело незаметно, много чего детям отложилось в памяти.

В Владимир Первое свидание с Катанией Всё хорошо. Отлично. Спасибо!!! …..

С Сергей Этна в бокале вина Гид рассказывает об интересных местах, что не так популярны в интернете

С Станислав Путешествие на вулкан Этна читать дальше или даже на такси, но тогда вы будете ограничены во времени и лишены того комфорта, который даёт индивидуальный тур с личным гидом на собственном автомобиле. Мы поднялись на фуникулёре, спустились на дно кратера, проехались по живописному серпантину, продегустировали необыкновенные этнийские вина, узнали много нового от Вероники и даже попробовали дикорастущую ежевику! Спасибо за прекрасный день — несмотря на погоду, мы остались очень довольны. Наша экскурсия прошла великолепно! Конечно, можно самостоятельно добраться до этой туристической площадки у подножия Этны в составе группы на автобусе

Д Дмитрий Путешествие на вулкан Этна читать дальше с вещами, так как после, выезжали в другой город. Наш гид Вероника оказалась опытным водителем по сицилийским правилам. Приятная в общении узнали много мифов и фактов о Катании и Этне. Отдельное спасибо Веронике помогла решить вопрос с багажом, не осталась в стороне по прибытию. Время в поездке прошло очень быстро, хотя все заняло 7 часов. Очень удобно нас забрали с указанного нами места, прямо

Д Дмитрий Первое свидание с Катанией Все очень понравилось, даже были загадки на подумать, находились от души.

Г Галина Первое свидание с Катанией Спасибо Янине за интересную и о сень познавательную экскурсию. Мы открыли для себя Сицилию и Катанию!

Е Екатерина Путешествие на вулкан Этна читать дальше прекрасный рассказчик и просто очень приятный человек! Татьяна заехала за нами (Я и 2 дочери-подростки) на своей машине в Сиракузу в 7.30 утра. Дорога до вулкана прошла незаметно за приятной и содержательной беседой. Кто не был ни разу на Этне, очень рекомендую взять фуникулер, а потом джип, хотя это удовольствие не из дешевых (порядка 70 евро на 1 человека). Но это того стоит, чтобы провалиться в магию и ощутить себя причастной к великой силе мироздания! После вулкана мы заехали на винодельню, где была дегустация вин и обед. Около 19.00 вечера довольные и полные впечатлений мы были уже дома. 17 июля 2025 г была незабываемая экскурсия на Этну с Татьяной. Татьяна - супер профессионал своего дела, очень грамотный гид,