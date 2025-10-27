Индивидуальная
до 10 чел.
Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды
Катания - живой город Сицилии с тысячелетней историей. Прогулка по историческому центру, барочные шедевры и легенды ждут вас
Завтра в 11:30
11 дек в 09:30
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на вулкан Этна
Уникальная экскурсия на самый высокий действующий вулкан Европы
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Катания - город у подножия вулкана: индивидуальная экскурсия
Исследуйте архитектуру Катании, узнайте её историю и насладитесь местной кухней. Прогулка по городу с посещением главных достопримечательностей
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€187 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия: Первое свидание с Катанией
Приглашаем на экскурсию по Катании для тех, кто впервые в этом городе. Узнайте о его истории, легендах и кухне. Это будет увлекательная прогулка
Начало: Дуомской площади
11 дек в 09:30
12 дек в 09:30
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Этна в бокале вина: мастер-класс по дегустации
Погрузитесь в атмосферу Катании на личном мастер-классе, наслаждаясь пейзажами Этны и дегустируя уникальные вулканические вина
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- DDaria27 октября 2025Помню этот тур до сих пор. Янина очень знающий гид и душевный и вдумчивый человек, с которым было очень приятно
- ССтанислав21 октября 2025Все было очень интересно
- ООльга20 октября 2025Очень хороший гид, интересно рассказывает. Очень приятный человек. Всегда была на связи
- ААлексей15 октября 2025Огромная благодарность Янине за проведенный тур по винодельням. Мы заранее обговорили пожелания. Янина согласовала и подготовила визиты на нужные винодельни. Все было проведено замечательно! Также подсказала вкусные рестораны для дальнейшего посещения.
- GGena10 октября 2025Замечательная экскурсия, спокойная, хорошо организованная, получили отличные рекомендации для продолжения нашей поездки. Очень понравилась.
- ЕЕлена8 октября 2025Прекрасное знакомство с Этной в компании с Натальей.
Этна оставляет незабываемые ощущения и фантастические фотографии!! Поднимались до 3000 и оно того
- ЕЕвгений7 октября 2025Мы очень благодарны Янине. За прекрасно проведенное время, за познавательную экскурсию и за внимание, которое нам было уделено.
- MMarina6 октября 2025Прекрассная, насыщенная, гармоничная экскурсия. Восторг! Благодарны Елене - Очень красивый и нрдооцененный город,
Марина и компания
- ССветлана4 октября 2025Хочу выразить большую благодарность Янине за экскурсию и время проведенное вместе! Очень интересно, быстро и вкусно пролетело наше с ней совместное время. Спасибо большое за исполнение маленьких моих пожеланий не входящих в программу экскурсиии. Янина очень гостеприимная и отзывчивая! Спасибо!
- ЯЯна30 сентября 2025Мы влюбились в Катанию благодаря Янине! Замечательная экскурсия с множеством рекомендаций! Рекомендуем!
- ННаталья24 сентября 2025Экскурсия кайф! Винодельня очень красивая, вино отличное. Можно увидеть виноградники и как делается вино, и еще приятный бонус - это отличный пейзаж.
- ДДенис17 сентября 2025Экскурсию проводила Янина. Нам очень понравилось. Интересная подача материала и не скучные места. Время пролетело незаметно, много чего детям отложилось в памяти.
- ВВладимир14 сентября 2025Всё хорошо. Отлично. Спасибо!!! …..
- ССергей3 сентября 2025Гид рассказывает об интересных местах, что не так популярны в интернете
- ССтанислав31 августа 2025Наша экскурсия прошла великолепно! Конечно, можно самостоятельно добраться до этой туристической площадки у подножия Этны в составе группы на автобусе
- ДДмитрий20 августа 2025Время в поездке прошло очень быстро, хотя все заняло 7 часов. Очень удобно нас забрали с указанного нами места, прямо
- ДДмитрий19 августа 2025Все очень понравилось, даже были загадки на подумать, находились от души.
- ГГалина15 августа 2025Спасибо Янине за интересную и о сень познавательную экскурсию. Мы открыли для себя Сицилию и Катанию!
- ЕЕкатерина11 августа 202517 июля 2025 г была незабываемая экскурсия на Этну с Татьяной. Татьяна - супер профессионал своего дела, очень грамотный гид,
- ЯЯна22 июля 2025Нашим гидом была Наталья, очень эрудированный грамотный экскурсовод, узнали много о вулканах, об истории Сицилии ну и конечно о бытовых привычках местного населения
