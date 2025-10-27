Мои заказы

Необычные экскурсии по Катании

Найдено 5 экскурсий в категории «Необычные» в Катании на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды
Пешая
3 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды
Катания - живой город Сицилии с тысячелетней историей. Прогулка по историческому центру, барочные шедевры и легенды ждут вас
Завтра в 11:30
11 дек в 09:30
€180 за всё до 10 чел.
Путешествие на вулкан Этна
На машине
5.5 часов
32 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на вулкан Этна
Уникальная экскурсия на самый высокий действующий вулкан Европы
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Катания - город у подножия вулкана
Пешая
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Катания - город у подножия вулкана: индивидуальная экскурсия
Исследуйте архитектуру Катании, узнайте её историю и насладитесь местной кухней. Прогулка по городу с посещением главных достопримечательностей
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€187 за всё до 10 чел.
Первое свидание с Катанией
Пешая
2.5 часа
72 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия: Первое свидание с Катанией
Приглашаем на экскурсию по Катании для тех, кто впервые в этом городе. Узнайте о его истории, легендах и кухне. Это будет увлекательная прогулка
Начало: Дуомской площади
11 дек в 09:30
12 дек в 09:30
€100 за всё до 5 чел.
Этна в бокале вина
На машине
5 часов
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Этна в бокале вина: мастер-класс по дегустации
Погрузитесь в атмосферу Катании на личном мастер-классе, наслаждаясь пейзажами Этны и дегустируя уникальные вулканические вина
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
€250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • D
    Daria
    27 октября 2025
    Этна в бокале вина
    Помню этот тур до сих пор. Янина очень знающий гид и душевный и вдумчивый человек, с которым было очень приятно
    читать дальше

    и интересно общаться. После этого тура гид показала нам местные деревушки, рассказала об обычаях, и мы имели возможность попробовать свежевыпеченный хлеб и множество местных вкусностей. Все было прекрасно.

  • С
    Станислав
    21 октября 2025
    Катания - город у подножия вулкана
    Все было очень интересно
  • О
    Ольга
    20 октября 2025
    Первое свидание с Катанией
    Очень хороший гид, интересно рассказывает. Очень приятный человек. Всегда была на связи
  • А
    Алексей
    15 октября 2025
    Этна в бокале вина
    Огромная благодарность Янине за проведенный тур по винодельням. Мы заранее обговорили пожелания. Янина согласовала и подготовила визиты на нужные винодельни. Все было проведено замечательно! Также подсказала вкусные рестораны для дальнейшего посещения.
  • G
    Gena
    10 октября 2025
    Первое свидание с Катанией
    Замечательная экскурсия, спокойная, хорошо организованная, получили отличные рекомендации для продолжения нашей поездки. Очень понравилась.
  • Е
    Елена
    8 октября 2025
    Путешествие на вулкан Этна
    Прекрасное знакомство с Этной в компании с Натальей.
    Этна оставляет незабываемые ощущения и фантастические фотографии!! Поднимались до 3000 и оно того
    читать дальше

    стоило. Главное - одевайтесь теплее:)
    Спускались в лавовые тоннели. Отведали меда, вина и оливок на дегустации. Отдельное спасибо гиду за дружескую атмосферу, позитив и легкий характер, внимание к нам, глубокие знания и большую любовь к тому чем занимается 🌷 Наталья, спасибо вам огромное ❤️

  • Е
    Евгений
    7 октября 2025
    Первое свидание с Катанией
    Мы очень благодарны Янине. За прекрасно проведенное время, за познавательную экскурсию и за внимание, которое нам было уделено.
  • M
    Marina
    6 октября 2025
    Катания - город у подножия вулкана
    Прекрассная, насыщенная, гармоничная экскурсия. Восторг! Благодарны Елене - Очень красивый и нрдооцененный город,
    Марина и компания
  • С
    Светлана
    4 октября 2025
    Этна в бокале вина
    Хочу выразить большую благодарность Янине за экскурсию и время проведенное вместе! Очень интересно, быстро и вкусно пролетело наше с ней совместное время. Спасибо большое за исполнение маленьких моих пожеланий не входящих в программу экскурсиии. Янина очень гостеприимная и отзывчивая! Спасибо!
  • Я
    Яна
    30 сентября 2025
    Первое свидание с Катанией
    Мы влюбились в Катанию благодаря Янине! Замечательная экскурсия с множеством рекомендаций! Рекомендуем!
  • Н
    Наталья
    24 сентября 2025
    Этна в бокале вина
    Экскурсия кайф! Винодельня очень красивая, вино отличное. Можно увидеть виноградники и как делается вино, и еще приятный бонус - это отличный пейзаж.
  • Д
    Денис
    17 сентября 2025
    Первое свидание с Катанией
    Экскурсию проводила Янина. Нам очень понравилось. Интересная подача материала и не скучные места. Время пролетело незаметно, много чего детям отложилось в памяти.
  • В
    Владимир
    14 сентября 2025
    Первое свидание с Катанией
    Всё хорошо. Отлично. Спасибо!!! …..
  • С
    Сергей
    3 сентября 2025
    Этна в бокале вина
    Гид рассказывает об интересных местах, что не так популярны в интернете
  • С
    Станислав
    31 августа 2025
    Путешествие на вулкан Этна
    Наша экскурсия прошла великолепно! Конечно, можно самостоятельно добраться до этой туристической площадки у подножия Этны в составе группы на автобусе
    читать дальше

    или даже на такси, но тогда вы будете ограничены во времени и лишены того комфорта, который даёт индивидуальный тур с личным гидом на собственном автомобиле. Мы поднялись на фуникулёре, спустились на дно кратера, проехались по живописному серпантину, продегустировали необыкновенные этнийские вина, узнали много нового от Вероники и даже попробовали дикорастущую ежевику! Спасибо за прекрасный день — несмотря на погоду, мы остались очень довольны.

  • Д
    Дмитрий
    20 августа 2025
    Путешествие на вулкан Этна
    Время в поездке прошло очень быстро, хотя все заняло 7 часов. Очень удобно нас забрали с указанного нами места, прямо
    читать дальше

    с вещами, так как после, выезжали в другой город. Наш гид Вероника оказалась опытным водителем по сицилийским правилам. Приятная в общении узнали много мифов и фактов о Катании и Этне. Отдельное спасибо Веронике помогла решить вопрос с багажом, не осталась в стороне по прибытию.

  • Д
    Дмитрий
    19 августа 2025
    Первое свидание с Катанией
    Все очень понравилось, даже были загадки на подумать, находились от души.
  • Г
    Галина
    15 августа 2025
    Первое свидание с Катанией
    Спасибо Янине за интересную и о сень познавательную экскурсию. Мы открыли для себя Сицилию и Катанию!
  • Е
    Екатерина
    11 августа 2025
    Путешествие на вулкан Этна
    17 июля 2025 г была незабываемая экскурсия на Этну с Татьяной. Татьяна - супер профессионал своего дела, очень грамотный гид,
    читать дальше

    прекрасный рассказчик и просто очень приятный человек! Татьяна заехала за нами (Я и 2 дочери-подростки) на своей машине в Сиракузу в 7.30 утра. Дорога до вулкана прошла незаметно за приятной и содержательной беседой. Кто не был ни разу на Этне, очень рекомендую взять фуникулер, а потом джип, хотя это удовольствие не из дешевых (порядка 70 евро на 1 человека). Но это того стоит, чтобы провалиться в магию и ощутить себя причастной к великой силе мироздания! После вулкана мы заехали на винодельню, где была дегустация вин и обед. Около 19.00 вечера довольные и полные впечатлений мы были уже дома.

  • Я
    Яна
    22 июля 2025
    Путешествие на вулкан Этна
    Нашим гидом была Наталья, очень эрудированный грамотный экскурсовод, узнали много о вулканах, об истории Сицилии ну и конечно о бытовых привычках местного населения
Ответы на вопросы от путешественников по Катании в категории «Необычные»

