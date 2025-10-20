Индивидуальная
до 10 чел.
Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды
Катания - живой город Сицилии с тысячелетней историей. Прогулка по историческому центру, барочные шедевры и легенды ждут вас
Завтра в 11:30
11 дек в 09:30
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на вулкан Этна
Уникальная экскурсия на самый высокий действующий вулкан Европы
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Катания - город у подножия вулкана: индивидуальная экскурсия
Исследуйте архитектуру Катании, узнайте её историю и насладитесь местной кухней. Прогулка по городу с посещением главных достопримечательностей
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€187 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия: Первое свидание с Катанией
Приглашаем на экскурсию по Катании для тех, кто впервые в этом городе. Узнайте о его истории, легендах и кухне. Это будет увлекательная прогулка
Начало: Дуомской площади
11 дек в 09:30
12 дек в 09:30
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Этна в бокале вина: мастер-класс по дегустации
Погрузитесь в атмосферу Катании на личном мастер-классе, наслаждаясь пейзажами Этны и дегустируя уникальные вулканические вина
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга20 октября 2025Очень хороший гид, интересно рассказывает. Очень приятный человек. Всегда была на связи
- ААлексей15 октября 2025Хорошая и познавательная экскурсия. Именно то, что нам было необходимо! Огромная благодарность Татьяне за погружение в историю и культуру Катании. Отдельное спасибо за рекомендации ресторанов и мест для дальнейшего посещения!
- GGena10 октября 2025Замечательная экскурсия, спокойная, хорошо организованная, получили отличные рекомендации для продолжения нашей поездки. Очень понравилась.
- ЕЕвгений7 октября 2025Мы очень благодарны Янине. За прекрасно проведенное время, за познавательную экскурсию и за внимание, которое нам было уделено.
- ЯЯна30 сентября 2025Мы влюбились в Катанию благодаря Янине! Замечательная экскурсия с множеством рекомендаций! Рекомендуем!
- ИИгорь19 сентября 2025Татьяна провела экскурсию отлично, ответила на все наши вопросы по истории Катании и Сицилии в целом. Провела по всем пунктам указанных в описании экскурсии и даже больше. Очень довольны и большое спасибо Татьяне.
- ДДенис17 сентября 2025Экскурсию проводила Янина. Нам очень понравилось. Интересная подача материала и не скучные места. Время пролетело незаметно, много чего детям отложилось в памяти.
- ММария16 сентября 2025Татьяна - великолепный рассказчик и легкий приятный в общении человек! Прекрасно провели время.
- ВВладимир14 сентября 2025Всё хорошо. Отлично. Спасибо!!! …..
- ДДмитрий19 августа 2025Все очень понравилось, даже были загадки на подумать, находились от души.
- ГГалина15 августа 2025Спасибо Янине за интересную и о сень познавательную экскурсию. Мы открыли для себя Сицилию и Катанию!
- ВВиктория30 июня 2025Экскурсия прошла на одном дыхании, спасибо Янине. Было интересно и не скучно. К сожалению, из-за дождика пришлось, похоже, скорректировать маршрут
- ННаталья22 июня 2025Спасибо гиду, очень понравилось. Много интересной информации, получили ответы на все вопросы. Интересный маршрут. Искренне рекомендую.
- ААйна16 июня 2025Татьяна - прекрасный гид! Хороший, содержательный и структурированный материал. Спасибо 💛
- ННаталья11 июня 2025Очень понравилась гид Янина. Много интересных фактов, деталей и историй. Красивые места, прекрасная экскурсия. Янина максимально стараюсь помочь нам организационно, дала массу дополнительного материала. Спасибо большое.
- DDaria7 мая 2025Янина отличный гид, с очень глубоким знанием своего дела. Захотелось узнать ещё больше о Катании и Сицилии вцелом.
- ССофия30 апреля 2025Татьяна провела прекрасную экскурсию! Я узнала много новых интересных фактов об истории города, о его интересных местах! Рекомендую всем, кто хочет познакомиться с городом!
- ННаталья28 апреля 2025Янина провела увлекательную экскурсию, это позволило нам глубже понять не только историю Катании, но и ее уникальную атмосферу. Мастерски сочетала
- ДДмитрий24 апреля 2025Экскурсия очень понравилась. За время экскурсии увидели основные достопримечательности Катании, узнали много интересного из истории города, его архитектуры. Полезная экскурсия для первого знакомства с городом.
- ЗЗоя9 марта 2025Экскурсия была проведена Яниной. Янина-очень интересный рассказчик,за время экскурсии мы получили очень много информации не только об истории Катании,но и много различных полезных советов,а также различные легенды и истории связанные не только с Катанией,но и с другими районами Сицилии.
