О Ольга Первое свидание с Катанией Очень хороший гид, интересно рассказывает. Очень приятный человек. Всегда была на связи

А Алексей Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды Хорошая и познавательная экскурсия. Именно то, что нам было необходимо! Огромная благодарность Татьяне за погружение в историю и культуру Катании. Отдельное спасибо за рекомендации ресторанов и мест для дальнейшего посещения!

G Gena Первое свидание с Катанией Замечательная экскурсия, спокойная, хорошо организованная, получили отличные рекомендации для продолжения нашей поездки. Очень понравилась.

Е Евгений Первое свидание с Катанией Мы очень благодарны Янине. За прекрасно проведенное время, за познавательную экскурсию и за внимание, которое нам было уделено.

Я Яна Первое свидание с Катанией Мы влюбились в Катанию благодаря Янине! Замечательная экскурсия с множеством рекомендаций! Рекомендуем!

И Игорь Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды Татьяна провела экскурсию отлично, ответила на все наши вопросы по истории Катании и Сицилии в целом. Провела по всем пунктам указанных в описании экскурсии и даже больше. Очень довольны и большое спасибо Татьяне.

Д Денис Первое свидание с Катанией Экскурсию проводила Янина. Нам очень понравилось. Интересная подача материала и не скучные места. Время пролетело незаметно, много чего детям отложилось в памяти.

М Мария Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды Татьяна - великолепный рассказчик и легкий приятный в общении человек! Прекрасно провели время.

В Владимир Первое свидание с Катанией Всё хорошо. Отлично. Спасибо!!! …..

Д Дмитрий Первое свидание с Катанией Все очень понравилось, даже были загадки на подумать, находились от души.

Г Галина Первое свидание с Катанией Спасибо Янине за интересную и о сень познавательную экскурсию. Мы открыли для себя Сицилию и Катанию!

В Виктория Первое свидание с Катанией читать дальше и иногда перемещаться короткими перебежками - но все получилось замечательно: грамотно составленный маршрут, неспешная прогулка и увлекательные рассказы, со множеством интересных деталей и личных впечатлений. Отличная коммуникация с гидом, и до экскурсии, и после (дополнительная информация и ссылки). И советы, где и что увидеть, куда сходить и что попробовать, которыми мы, к слову сказать, с удовольствием воспользовались. Экскурсия прошла на одном дыхании, спасибо Янине. Было интересно и не скучно. К сожалению, из-за дождика пришлось, похоже, скорректировать маршрут

Н Наталья Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды Спасибо гиду, очень понравилось. Много интересной информации, получили ответы на все вопросы. Интересный маршрут. Искренне рекомендую.

А Айна Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды Татьяна - прекрасный гид! Хороший, содержательный и структурированный материал. Спасибо 💛

Н Наталья Первое свидание с Катанией Очень понравилась гид Янина. Много интересных фактов, деталей и историй. Красивые места, прекрасная экскурсия. Янина максимально стараюсь помочь нам организационно, дала массу дополнительного материала. Спасибо большое.

D Daria Первое свидание с Катанией Янина отличный гид, с очень глубоким знанием своего дела. Захотелось узнать ещё больше о Катании и Сицилии вцелом.

С София Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды Татьяна провела прекрасную экскурсию! Я узнала много новых интересных фактов об истории города, о его интересных местах! Рекомендую всем, кто хочет познакомиться с городом!

Н Наталья Первое свидание с Катанией читать дальше рассказы о древней архитектуре, барочных памятниках и вулкане Этне с личными историями, что сделало экскурсию не только познавательной, но и очень живой.



Особенно понравилось, как гид делала акцент на деталях: объясняла символику зданий, делилась интересными фактами о местной культуре и традициях. Каждая остановка была как маленькое открытие. Мы почувствовали себя не просто туристами, а частью истории. Дала советы по лучшим ресторанам, магазинам. Рекомендую ее тем, кто хочет узнать Катанию не только с туристической точки зрения, но и почувствовать настоящую душу этого удивительного города. 2,5 часа пролетело, как 15 минут Янина провела увлекательную экскурсию, это позволило нам глубже понять не только историю Катании, но и ее уникальную атмосферу. Мастерски сочетала

Д Дмитрий Первое свидание с Катанией Экскурсия очень понравилась. За время экскурсии увидели основные достопримечательности Катании, узнали много интересного из истории города, его архитектуры. Полезная экскурсия для первого знакомства с городом.