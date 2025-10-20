Мои заказы

Экскурсии Катании об истории и архитектуре

Найдено 5 экскурсий в категории «История и архитектура» в Катании на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды
Пешая
3 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды
Катания - живой город Сицилии с тысячелетней историей. Прогулка по историческому центру, барочные шедевры и легенды ждут вас
Завтра в 11:30
11 дек в 09:30
€180 за всё до 10 чел.
Путешествие на вулкан Этна
На машине
5.5 часов
32 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на вулкан Этна
Уникальная экскурсия на самый высокий действующий вулкан Европы
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Катания - город у подножия вулкана
Пешая
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Катания - город у подножия вулкана: индивидуальная экскурсия
Исследуйте архитектуру Катании, узнайте её историю и насладитесь местной кухней. Прогулка по городу с посещением главных достопримечательностей
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€187 за всё до 10 чел.
Первое свидание с Катанией
Пешая
2.5 часа
72 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия: Первое свидание с Катанией
Приглашаем на экскурсию по Катании для тех, кто впервые в этом городе. Узнайте о его истории, легендах и кухне. Это будет увлекательная прогулка
Начало: Дуомской площади
11 дек в 09:30
12 дек в 09:30
€100 за всё до 5 чел.
Этна в бокале вина
На машине
5 часов
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Этна в бокале вина: мастер-класс по дегустации
Погрузитесь в атмосферу Катании на личном мастер-классе, наслаждаясь пейзажами Этны и дегустируя уникальные вулканические вина
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
€250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    20 октября 2025
    Первое свидание с Катанией
    Очень хороший гид, интересно рассказывает. Очень приятный человек. Всегда была на связи
    Очень хороший гид, интересно рассказывает. Очень приятный человек. Всегда была на связи
  • А
    Алексей
    15 октября 2025
    Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды
    Хорошая и познавательная экскурсия. Именно то, что нам было необходимо! Огромная благодарность Татьяне за погружение в историю и культуру Катании. Отдельное спасибо за рекомендации ресторанов и мест для дальнейшего посещения!
    Хорошая и познавательная экскурсия. Именно то, что нам было необходимо! Огромная благодарность Татьяне за погружение в историю и культуру Катании. Отдельное спасибо за рекомендации ресторанов и мест для дальнейшего посещения!
  • G
    Gena
    10 октября 2025
    Первое свидание с Катанией
    Замечательная экскурсия, спокойная, хорошо организованная, получили отличные рекомендации для продолжения нашей поездки. Очень понравилась.
  • Е
    Евгений
    7 октября 2025
    Первое свидание с Катанией
    Мы очень благодарны Янине. За прекрасно проведенное время, за познавательную экскурсию и за внимание, которое нам было уделено.
  • Я
    Яна
    30 сентября 2025
    Первое свидание с Катанией
    Мы влюбились в Катанию благодаря Янине! Замечательная экскурсия с множеством рекомендаций! Рекомендуем!
  • И
    Игорь
    19 сентября 2025
    Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды
    Татьяна провела экскурсию отлично, ответила на все наши вопросы по истории Катании и Сицилии в целом. Провела по всем пунктам указанных в описании экскурсии и даже больше. Очень довольны и большое спасибо Татьяне.
  • Д
    Денис
    17 сентября 2025
    Первое свидание с Катанией
    Экскурсию проводила Янина. Нам очень понравилось. Интересная подача материала и не скучные места. Время пролетело незаметно, много чего детям отложилось в памяти.
  • М
    Мария
    16 сентября 2025
    Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды
    Татьяна - великолепный рассказчик и легкий приятный в общении человек! Прекрасно провели время.
  • В
    Владимир
    14 сентября 2025
    Первое свидание с Катанией
    Всё хорошо. Отлично. Спасибо!!! …..
  • Д
    Дмитрий
    19 августа 2025
    Первое свидание с Катанией
    Все очень понравилось, даже были загадки на подумать, находились от души.
  • Г
    Галина
    15 августа 2025
    Первое свидание с Катанией
    Спасибо Янине за интересную и о сень познавательную экскурсию. Мы открыли для себя Сицилию и Катанию!
  • В
    Виктория
    30 июня 2025
    Первое свидание с Катанией
    Экскурсия прошла на одном дыхании, спасибо Янине. Было интересно и не скучно. К сожалению, из-за дождика пришлось, похоже, скорректировать маршрут
    читать дальше

    и иногда перемещаться короткими перебежками - но все получилось замечательно: грамотно составленный маршрут, неспешная прогулка и увлекательные рассказы, со множеством интересных деталей и личных впечатлений. Отличная коммуникация с гидом, и до экскурсии, и после (дополнительная информация и ссылки). И советы, где и что увидеть, куда сходить и что попробовать, которыми мы, к слову сказать, с удовольствием воспользовались.

    Экскурсия прошла на одном дыхании, спасибо Янине. Было интересно и не скучно. К сожалению, из-за дождика
  • Н
    Наталья
    22 июня 2025
    Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды
    Спасибо гиду, очень понравилось. Много интересной информации, получили ответы на все вопросы. Интересный маршрут. Искренне рекомендую.
  • А
    Айна
    16 июня 2025
    Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды
    Татьяна - прекрасный гид! Хороший, содержательный и структурированный материал. Спасибо 💛
  • Н
    Наталья
    11 июня 2025
    Первое свидание с Катанией
    Очень понравилась гид Янина. Много интересных фактов, деталей и историй. Красивые места, прекрасная экскурсия. Янина максимально стараюсь помочь нам организационно, дала массу дополнительного материала. Спасибо большое.
  • D
    Daria
    7 мая 2025
    Первое свидание с Катанией
    Янина отличный гид, с очень глубоким знанием своего дела. Захотелось узнать ещё больше о Катании и Сицилии вцелом.
  • С
    София
    30 апреля 2025
    Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды
    Татьяна провела прекрасную экскурсию! Я узнала много новых интересных фактов об истории города, о его интересных местах! Рекомендую всем, кто хочет познакомиться с городом!
  • Н
    Наталья
    28 апреля 2025
    Первое свидание с Катанией
    Янина провела увлекательную экскурсию, это позволило нам глубже понять не только историю Катании, но и ее уникальную атмосферу. Мастерски сочетала
    читать дальше

    рассказы о древней архитектуре, барочных памятниках и вулкане Этне с личными историями, что сделало экскурсию не только познавательной, но и очень живой.

    Особенно понравилось, как гид делала акцент на деталях: объясняла символику зданий, делилась интересными фактами о местной культуре и традициях. Каждая остановка была как маленькое открытие. Мы почувствовали себя не просто туристами, а частью истории. Дала советы по лучшим ресторанам, магазинам. Рекомендую ее тем, кто хочет узнать Катанию не только с туристической точки зрения, но и почувствовать настоящую душу этого удивительного города. 2,5 часа пролетело, как 15 минут

  • Д
    Дмитрий
    24 апреля 2025
    Первое свидание с Катанией
    Экскурсия очень понравилась. За время экскурсии увидели основные достопримечательности Катании, узнали много интересного из истории города, его архитектуры. Полезная экскурсия для первого знакомства с городом.
  • З
    Зоя
    9 марта 2025
    Первое свидание с Катанией
    Экскурсия была проведена Яниной. Янина-очень интересный рассказчик,за время экскурсии мы получили очень много информации не только об истории Катании,но и много различных полезных советов,а также различные легенды и истории связанные не только с Катанией,но и с другими районами Сицилии.

Ответы на вопросы от путешественников по Катании в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Катании
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды
  2. Путешествие на вулкан Этна
  3. Катания - город у подножия вулкана
  4. Первое свидание с Катанией
  5. Этна в бокале вина
Сколько стоит экскурсия по Катании в декабре 2025
Сейчас в Катании в категории "История и архитектура" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 100 до 350. Туристы уже оставили гидам 173 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Катании (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «История и архитектура», 173 ⭐ отзыва, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль