Индивидуальная
до 10 чел.
Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды
Катания - живой город Сицилии с тысячелетней историей. Прогулка по историческому центру, барочные шедевры и легенды ждут вас
«Вы познакомитесь с историей главного собора города, внутренним убранством и наиболее важными элементами, ознаменовавшими его трансформацию»
Завтра в 11:30
11 дек в 09:30
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Катания - город у подножия вулкана: индивидуальная экскурсия
Исследуйте архитектуру Катании, узнайте её историю и насладитесь местной кухней. Прогулка по городу с посещением главных достопримечательностей
«Начнём с главной площади и кафедрального собора, где находятся мощи покровительницы города — святой Агаты»
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€187 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия: Первое свидание с Катанией
Приглашаем на экскурсию по Катании для тех, кто впервые в этом городе. Узнайте о его истории, легендах и кухне. Это будет увлекательная прогулка
Начало: Дуомской площади
«Соборная площадь и колоритный рыбный рынок»
11 дек в 09:30
12 дек в 09:30
€100 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССтанислав21 октября 2025Все было очень интересно
- ООльга20 октября 2025Очень хороший гид, интересно рассказывает. Очень приятный человек. Всегда была на связи
- GGena10 октября 2025Замечательная экскурсия, спокойная, хорошо организованная, получили отличные рекомендации для продолжения нашей поездки. Очень понравилась.
- ЕЕвгений7 октября 2025Мы очень благодарны Янине. За прекрасно проведенное время, за познавательную экскурсию и за внимание, которое нам было уделено.
- MMarina7 октября 2025Прекрассная, насыщенная, гармоничная экскурсия. Восторг! Благодарны Елене - Очень красивый и нрдооцененный город,
Марина и компания
- ЯЯна30 сентября 2025Мы влюбились в Катанию благодаря Янине! Замечательная экскурсия с множеством рекомендаций! Рекомендуем!
- ДДенис17 сентября 2025Экскурсию проводила Янина. Нам очень понравилось. Интересная подача материала и не скучные места. Время пролетело незаметно, много чего детям отложилось в памяти.
- ВВладимир14 сентября 2025Всё хорошо. Отлично. Спасибо!!! …..
- ДДмитрий19 августа 2025Все очень понравилось, даже были загадки на подумать, находились от души.
- ГГалина15 августа 2025Спасибо Янине за интересную и о сень познавательную экскурсию. Мы открыли для себя Сицилию и Катанию!
- ВВиктория30 июня 2025Экскурсия прошла на одном дыхании, спасибо Янине. Было интересно и не скучно. К сожалению, из-за дождика пришлось, похоже, скорректировать маршрут
- ИИгорь27 июня 2025Благодарим Елену от нашей большой группы в 10+ человек. Отдельно хочу отметить ее организационную гибкость, благодаря которой нам не пришлось
- ННаталья11 июня 2025Очень понравилась гид Янина. Много интересных фактов, деталей и историй. Красивые места, прекрасная экскурсия. Янина максимально стараюсь помочь нам организационно, дала массу дополнительного материала. Спасибо большое.
- DDaria7 мая 2025Янина отличный гид, с очень глубоким знанием своего дела. Захотелось узнать ещё больше о Катании и Сицилии вцелом.
- ННаталья28 апреля 2025Янина провела увлекательную экскурсию, это позволило нам глубже понять не только историю Катании, но и ее уникальную атмосферу. Мастерски сочетала
- ДДмитрий24 апреля 2025Экскурсия очень понравилась. За время экскурсии увидели основные достопримечательности Катании, узнали много интересного из истории города, его архитектуры. Полезная экскурсия для первого знакомства с городом.
- ГГарри31 марта 2025Елена, большая молодец! Огромное спасибо за экскурсию и интересный рассказ! Всем рекомендую!
- ЗЗоя9 марта 2025Экскурсия была проведена Яниной. Янина-очень интересный рассказчик,за время экскурсии мы получили очень много информации не только об истории Катании,но и много различных полезных советов,а также различные легенды и истории связанные не только с Катанией,но и с другими районами Сицилии.
- ТТатьяна7 марта 2025С удовольствием рекомендуем экскурсию с Яниной. Очень интересно и познавательно.
Все прошло четко, организованно и интересно.
Первое свидание с Катанией прошло идеально!
- ТТомашевская28 февраля 202510.02.2025 года мы (4-ре человека) были на экскурсии "Первое свидание с Катанией". Экскурсию проводила Янина.
Мы эту экскурсию с 8-го перенесли
Ответы на вопросы от путешественников по Катании в категории «Монастыри, церкви, храмы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Катании
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Катании в декабре 2025
Сейчас в Катании в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 187. Туристы уже оставили гидам 111 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Катании (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 111 ⭐ отзывов, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль