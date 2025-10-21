Мои заказы

Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Катании

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Катании на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды
Пешая
3 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды
Катания - живой город Сицилии с тысячелетней историей. Прогулка по историческому центру, барочные шедевры и легенды ждут вас
«На улице Крочифери — «ювелирной витрине барокко» — осмотрите церкви, и услышите, какие тайны и легенды связаны с религиозными постройками»
Завтра в 11:30
11 дек в 09:30
€180 за всё до 10 чел.
Катания - город у подножия вулкана
Пешая
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Катания - город у подножия вулкана: индивидуальная экскурсия
Исследуйте архитектуру Катании, узнайте её историю и насладитесь местной кухней. Прогулка по городу с посещением главных достопримечательностей
«Далее полюбуемся средневековым замком и древнеримским амфитеатром, великолепием дворцов, монастырей и храмов, площадей и улиц»
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€187 за всё до 10 чел.
Первое свидание с Катанией
Пешая
2.5 часа
72 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия: Первое свидание с Катанией
Приглашаем на экскурсию по Катании для тех, кто впервые в этом городе. Узнайте о его истории, легендах и кухне. Это будет увлекательная прогулка
Начало: Дуомской площади
«Прогуливаясь по главной улице Катании — Этнеа, вы окажетесь в настоящей «дольче вита», ведь самые вкусные сладости Италии находятся здесь, на солнечной Сицилии»
11 дек в 09:30
12 дек в 09:30
€100 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Станислав
    21 октября 2025
    Катания - город у подножия вулкана
    Все было очень интересно
  • О
    Ольга
    20 октября 2025
    Первое свидание с Катанией
    Очень хороший гид, интересно рассказывает. Очень приятный человек. Всегда была на связи
  • G
    Gena
    10 октября 2025
    Первое свидание с Катанией
    Замечательная экскурсия, спокойная, хорошо организованная, получили отличные рекомендации для продолжения нашей поездки. Очень понравилась.
  • Е
    Евгений
    7 октября 2025
    Первое свидание с Катанией
    Мы очень благодарны Янине. За прекрасно проведенное время, за познавательную экскурсию и за внимание, которое нам было уделено.
  • M
    Marina
    7 октября 2025
    Катания - город у подножия вулкана
    Прекрассная, насыщенная, гармоничная экскурсия. Восторг! Благодарны Елене - Очень красивый и нрдооцененный город,
    Марина и компания
  • Я
    Яна
    30 сентября 2025
    Первое свидание с Катанией
    Мы влюбились в Катанию благодаря Янине! Замечательная экскурсия с множеством рекомендаций! Рекомендуем!
  • Д
    Денис
    17 сентября 2025
    Первое свидание с Катанией
    Экскурсию проводила Янина. Нам очень понравилось. Интересная подача материала и не скучные места. Время пролетело незаметно, много чего детям отложилось в памяти.
  • В
    Владимир
    14 сентября 2025
    Первое свидание с Катанией
    Всё хорошо. Отлично. Спасибо!!! …..
  • Д
    Дмитрий
    19 августа 2025
    Первое свидание с Катанией
    Все очень понравилось, даже были загадки на подумать, находились от души.
  • Г
    Галина
    15 августа 2025
    Первое свидание с Катанией
    Спасибо Янине за интересную и о сень познавательную экскурсию. Мы открыли для себя Сицилию и Катанию!
  • В
    Виктория
    30 июня 2025
    Первое свидание с Катанией
    Экскурсия прошла на одном дыхании, спасибо Янине. Было интересно и не скучно. К сожалению, из-за дождика пришлось, похоже, скорректировать маршрут
    читать дальше

    и иногда перемещаться короткими перебежками - но все получилось замечательно: грамотно составленный маршрут, неспешная прогулка и увлекательные рассказы, со множеством интересных деталей и личных впечатлений. Отличная коммуникация с гидом, и до экскурсии, и после (дополнительная информация и ссылки). И советы, где и что увидеть, куда сходить и что попробовать, которыми мы, к слову сказать, с удовольствием воспользовались.

  • И
    Игорь
    27 июня 2025
    Катания - город у подножия вулкана
    Благодарим Елену от нашей большой группы в 10+ человек. Отдельно хочу отметить ее организационную гибкость, благодаря которой нам не пришлось
    читать дальше

    разбиваться на группы по нескольку человек, и была возможность ходить всем вместе и, при этом, прекрасно слышать гида.
    Сама экскурсия позволила нам получить исчерпывающую информацию о Катании и Сицилии в целом в начале нашего большого путешествия по Сицилии.

  • Н
    Наталья
    11 июня 2025
    Первое свидание с Катанией
    Очень понравилась гид Янина. Много интересных фактов, деталей и историй. Красивые места, прекрасная экскурсия. Янина максимально стараюсь помочь нам организационно, дала массу дополнительного материала. Спасибо большое.
  • D
    Daria
    7 мая 2025
    Первое свидание с Катанией
    Янина отличный гид, с очень глубоким знанием своего дела. Захотелось узнать ещё больше о Катании и Сицилии вцелом.
  • Н
    Наталья
    28 апреля 2025
    Первое свидание с Катанией
    Янина провела увлекательную экскурсию, это позволило нам глубже понять не только историю Катании, но и ее уникальную атмосферу. Мастерски сочетала
    читать дальше

    рассказы о древней архитектуре, барочных памятниках и вулкане Этне с личными историями, что сделало экскурсию не только познавательной, но и очень живой.

    Особенно понравилось, как гид делала акцент на деталях: объясняла символику зданий, делилась интересными фактами о местной культуре и традициях. Каждая остановка была как маленькое открытие. Мы почувствовали себя не просто туристами, а частью истории. Дала советы по лучшим ресторанам, магазинам. Рекомендую ее тем, кто хочет узнать Катанию не только с туристической точки зрения, но и почувствовать настоящую душу этого удивительного города. 2,5 часа пролетело, как 15 минут

  • Д
    Дмитрий
    24 апреля 2025
    Первое свидание с Катанией
    Экскурсия очень понравилась. За время экскурсии увидели основные достопримечательности Катании, узнали много интересного из истории города, его архитектуры. Полезная экскурсия для первого знакомства с городом.
  • Г
    Гарри
    31 марта 2025
    Катания - город у подножия вулкана
    Елена, большая молодец! Огромное спасибо за экскурсию и интересный рассказ! Всем рекомендую!
  • З
    Зоя
    9 марта 2025
    Первое свидание с Катанией
    Экскурсия была проведена Яниной. Янина-очень интересный рассказчик,за время экскурсии мы получили очень много информации не только об истории Катании,но и много различных полезных советов,а также различные легенды и истории связанные не только с Катанией,но и с другими районами Сицилии.
  • Т
    Татьяна
    7 марта 2025
    Первое свидание с Катанией
    С удовольствием рекомендуем экскурсию с Яниной. Очень интересно и познавательно.
    Все прошло четко, организованно и интересно.
    Первое свидание с Катанией прошло идеально!
  • Т
    Томашевская
    28 февраля 2025
    Первое свидание с Катанией
    10.02.2025 года мы (4-ре человека) были на экскурсии "Первое свидание с Катанией". Экскурсию проводила Янина.
    Мы эту экскурсию с 8-го перенесли
    читать дальше

    на 10 февраля из-за дождей и с нетерпением ждали два дня. Наши ожидания оправдались. Экскурсия была замечательная. Янина - прекрасный экскурсовод. Очень интересно, увлекательно рассказывала нам об истории Катании, архитектурных стилях, сицилийском барокко, главном празднике города - Дне покровительницы Катании Святой Агаты, который проходил 6 февраля. А мы потом попали 12 февраля также на праздник города -внесение мощей Св. Агаты в Кафедральный собор, уже зная весь обряд и атрибуты шествия колонны, благодаря подробному рассказу Янины. За это большое спасибо Янине, так как получили огромное удовольствие от присутствия на празднике. На экскурсии Янина провела нас по городскому рынку, показала, где можно поесть свежие блюда из морепродуктов, купить вкуснейшие сезонные фрукты и овощи. Показала местное кафе-столовую, где мы потом заказали полноценный, вкусный обед всего за 11 евро с человека. Также познакомила нас с традициями, символикой острова, рассказала, какого пола Слон на центральной площади Катании и почему. Эта информация была оригинальной. Впечатлила также повествование о разрушительных землетрясениях в Катании и архитектурном решении в вопросе строительства в последствии улиц и площадей в городе.
    Экскурсии с Яниной нам очень понравилась. Мы получили удовольствие, слушая её рассказы о прекрасном городе Катания. Рекомендую Янину как экскурсовода всем путешественникам по острову Сицилия.

