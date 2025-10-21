читать дальше

на 10 февраля из-за дождей и с нетерпением ждали два дня. Наши ожидания оправдались. Экскурсия была замечательная. Янина - прекрасный экскурсовод. Очень интересно, увлекательно рассказывала нам об истории Катании, архитектурных стилях, сицилийском барокко, главном празднике города - Дне покровительницы Катании Святой Агаты, который проходил 6 февраля. А мы потом попали 12 февраля также на праздник города -внесение мощей Св. Агаты в Кафедральный собор, уже зная весь обряд и атрибуты шествия колонны, благодаря подробному рассказу Янины. За это большое спасибо Янине, так как получили огромное удовольствие от присутствия на празднике. На экскурсии Янина провела нас по городскому рынку, показала, где можно поесть свежие блюда из морепродуктов, купить вкуснейшие сезонные фрукты и овощи. Показала местное кафе-столовую, где мы потом заказали полноценный, вкусный обед всего за 11 евро с человека. Также познакомила нас с традициями, символикой острова, рассказала, какого пола Слон на центральной площади Катании и почему. Эта информация была оригинальной. Впечатлила также повествование о разрушительных землетрясениях в Катании и архитектурном решении в вопросе строительства в последствии улиц и площадей в городе.

Экскурсии с Яниной нам очень понравилась. Мы получили удовольствие, слушая её рассказы о прекрасном городе Катания. Рекомендую Янину как экскурсовода всем путешественникам по острову Сицилия.