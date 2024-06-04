Познавательные экскурсии на природе в Катании

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Катании на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие на вулкан Этна
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
14 отзывов
Путешествие на вулкан Этна
Уникальная экскурсия на самый высокий действующий вулкан Европы и посещение семейной винодельни
Начало: На ресепшн отеля туриста или в условленном месте
«Этна остается самой интересной площадкой как для исследователей — геологов, геофизиков, вулканологов, так и для обычных людей, любящих нерукотворные чудеса и уникальные природные ландшафты»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
350 за всё до 4 чел.
Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды
О судьбе города, неразрывно связанного с морем и с вулканом Этна
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
150 за всё до 10 чел.
Катания - город у подножия вулкана
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Катания - город у подножия вулкана
Ощутить атмосферу места, не раз разрушенного вулканом Этна, увидеть его контрасты и услышать историю
«Откуда открывается отличный вид на весь город на фоне вулкана»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
160 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    4 июня 2024
    Путешествие на вулкан Этна
    Нашем гидом на путешествии была Наталья. Она очень образованный гид, значки много о вулкане и о острове Сицилии. Также очень грамотно составила маршрут. Мы узнали очень много нового и интересного. Мы отлично провели день в путешествие и рекомендуем гида Наталью.
  • В
    Виктория
    29 мая 2024
    Путешествие на вулкан Этна
    Очень понравилась экскурсия на вулкан Этна с Натальей. Помимо интересных и познавательных рассказов о вулкане и его действии, прохождении вокруг
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    нижних двух краторов, получили исчерпывающую информацию о жизни на Сицилии и сицилианцах, посетили бесплатную дегустацин вин и мёда в одном и семейных местных хозяйств. И даже спустились с фонариками в лавовый грот, где увидели путь, по которому лава текла под землёй и выходила наружу.

    Очень понравилась экскурсия на вулкан Этна с Натальей. Помимо интересных и познавательных рассказов о вулкане иОчень понравилась экскурсия на вулкан Этна с Натальей. Помимо интересных и познавательных рассказов о вулкане и
  • С
    Светлана
    25 мая 2024
    Катания - город у подножия вулкана
    Спасибо Елене за интересную экскурсию. Даже дождь не помешал нам увидеть все запланированное и ещё немного добавочно. Елена нашла выход из сложившихся неблагоприятных погодных условий, перестроила маршрут и смогла нам все показать. Все прошло замечательно.
  • М
    Марина
    21 мая 2024
    Путешествие на вулкан Этна
    Отличное,познавательное и насыщенное путешествие с Сергеем. Мы остались в восторге,всем рекомендуем.
    Отличное,познавательное и насыщенное путешествие с СергеемОтличное,познавательное и насыщенное путешествие с СергеемОтличное,познавательное и насыщенное путешествие с СергеемОтличное,познавательное и насыщенное путешествие с СергеемОтличное,познавательное и насыщенное путешествие с Сергеем
  • И
    Илья
    17 мая 2024
    Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды
    Спасибо Татьяне за отличную экскурсию и интеллигентное общение. Катания произвела впечатление и раскрылась с разных сторон. Исторические детали, основные достопримечательности и любопытные нюансы о современном городе - то, что нам было нужно для первого знакомства.
  • j
    jurij
    9 мая 2024
    Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды
    Были на пешеходной прогулке по Катании с Татьяной. Очень интересных 3.3 часа. Великолепный гид. Всем советую,не пожалеете.
  • И
    Иван
    4 мая 2024
    Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды
    Не могу не поделиться своим восторгом от экскурсий с Татьяной! Провели два незабываемых дня, полных захватывающих приключений. Первый день мы погрузились
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    в атмосферу Катании, благодаря Татьяне узнали множество интересных фактов о городе. Второй день был по-настоящему захватывающим: экскурсия на вулкан Этна и в Сиракузы была великолепной! Татьяна не только профессионально рассказывала о достопримечательностях, но и быстро адаптировала маршрут под наши пожелания. Благодаря ей мы получили максимум удовольствия от поездки. Спасибо, Татьяна, за такие незабываемые впечатления!

Ответы на вопросы от путешественников по Катании в категории «Природа и пейзажи»

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Сколько стоит экскурсия по Катании в июне 2024
Сейчас в Катании в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 350. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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