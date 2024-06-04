А Алексей Путешествие на вулкан Этна Нашем гидом на путешествии была Наталья. Она очень образованный гид, значки много о вулкане и о острове Сицилии. Также очень грамотно составила маршрут. Мы узнали очень много нового и интересного. Мы отлично провели день в путешествие и рекомендуем гида Наталью.

В Виктория Путешествие на вулкан Этна читать дальше нижних двух краторов, получили исчерпывающую информацию о жизни на Сицилии и сицилианцах, посетили бесплатную дегустацин вин и мёда в одном и семейных местных хозяйств. И даже спустились с фонариками в лавовый грот, где увидели путь, по которому лава текла под землёй и выходила наружу. Очень понравилась экскурсия на вулкан Этна с Натальей. Помимо интересных и познавательных рассказов о вулкане и его действии, прохождении вокруг

С Светлана Катания - город у подножия вулкана Спасибо Елене за интересную экскурсию. Даже дождь не помешал нам увидеть все запланированное и ещё немного добавочно. Елена нашла выход из сложившихся неблагоприятных погодных условий, перестроила маршрут и смогла нам все показать. Все прошло замечательно.

М Марина Путешествие на вулкан Этна Отличное,познавательное и насыщенное путешествие с Сергеем. Мы остались в восторге,всем рекомендуем.

И Илья Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды Спасибо Татьяне за отличную экскурсию и интеллигентное общение. Катания произвела впечатление и раскрылась с разных сторон. Исторические детали, основные достопримечательности и любопытные нюансы о современном городе - то, что нам было нужно для первого знакомства.

j jurij Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды Были на пешеходной прогулке по Катании с Татьяной. Очень интересных 3.3 часа. Великолепный гид. Всем советую,не пожалеете.