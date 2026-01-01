Круиз
На озеро Комо. Круиз Комо - Торно-Мольтразио. Из Милана
Начало: Вокзал Милана
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По загадочному Комо - с гидом-историком
Пройти по следам Рима и средневековых интриг
Завтра в 11:00
18 янв в 14:00
€320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Милана на Комо: Красота вне времени
Начало: Милан Центральный вокзал
€300 за всё до 6 чел.
