Найдено 3 экскурсии в категории « Индивидуальные » в Комо на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

Ответы на вопросы от путешественников по Комо в категории «Индивидуальные» Самые популярные экскурсии этой рубрики в Комо На озеро Комо. Круиз Комо - Торно-Мольтразио. Из Милана; По загадочному Комо - с гидом-историком; Из Милана на Комо: Красота вне времени. В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3: Сколько стоит экскурсия по Комо в январе 2026 Сейчас в Комо в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 320. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Комо? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке