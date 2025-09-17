Индивидуальная
до 4 чел.
Лечче - музей под открытым небом
На прогулке по Лечче вас ждут захватывающие истории, барочная архитектура и тайны древнего города. Узнайте, где попробовать вкуснейшее мороженое
Начало: У триумфальной арки Porta Napoli
17 ноя в 09:00
18 ноя в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Галлиполи - остров сокровищ
Индивидуальная экскурсия по Галлиполи: дворянские особняки, старейший фонтан, свежая рыба и салентийские секреты ждут вас
17 ноя в 09:00
18 ноя в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дегустация оливкового масла и сыров на массерии
Гастрономические изюминки Алупии в гостях на местной ферме
17 ноя в 09:00
18 ноя в 09:00
€130 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана17 сентября 2025Оксана потрясающий, эрудированный, профессиональный гид и очень внимательный, интеллигентный человек. Экскурсия прошла на одном дыхании. Узнали интересные подробности о городе, его историю. Кроме того, Оксана рассказала об особенностях местной кухни и порекомендовала, какие блюда стоит попробовать. Огромное спасибо за экскурсию!
- OOlga30 августа 2025Профессиональный,знающий,внимательный, душевный Экскурсовод.
Мы взяли с Оксаной 2 экскурсии и Обе Экскурсии были на высоте! Экскурсии городу Лече и город Галлиполи,
- ООльга23 августа 2025Провели замечательный день в Галлиполи с Оксаной. К выбору гида всегда подхожу очень ответственно. Оксана - человек, который знает и
- ММария8 августа 2025Оксана-великолепный Гид! Очень интересно рассказывает: про историю, архетиктуру, легенды и мифы. Очень позитивный и энергичный человек, создает дружелюбную атмосферу, хочется
- ММаргарита26 июля 2025Оксана,огромное спасибо за прекрасную экскурсию по великолепному городу ЛЕЧЧЕ, обязательно вернемся в следующем году с друзьями
- ААлла9 июня 2025Очень рекомендую и город Лечче, и гида Оксану. Город воздушный, артистичный, нарядный. А Оксана замечательный гид. Сказывается 25 лет жизни
- ВВячеслав23 мая 2025Отличная экскурсия в Лечче. Оксана - очень знающий и прекрасно доносящий материал гид. 3 часа прошли на одном дыхании. Однозначно рекомендуем к посещению.
- ААня29 марта 2025Отличная получилась прогулка, несмотря на непогоду и ремонты, справились со всем! От дождя и ветра прятались в соборах, в старом
- ННаталья3 января 2025Спасибо за приятное и познавательное знакомство с неповторимым Лечче!
- VViktor25 ноября 2024Хочу оставить самые теплые слова об экскурсоводе Оксане! Недавно у нас была экскурсия по городу Лече в Апулии, и благодаря
- ППавел30 октября 2024Оксана - великолепный гид и приятный собеседник. Отличная экскурсия по историческому центру, большое спасибо! Однозначно рекомендую!
- ААлла6 октября 2024Хочу поблагодарить Оксану за отличную экскурсию. Все очень хорошо организовано, интересная подача материала. Оксана дала нам очень ценные советы для нашего дальнейшего путешествия по Апулии. Спасибо большое!
- ЮЮлия28 сентября 2024Отличная экскурсия, информационно насыщенная, но не перегруженная, легкая, увлекательная.
Маршрут хорошо спланирован. Оксана очень доброжелательна и тактична, прекрасно знает регион и с радостью делится рекомендациями. Очень советую.
- ООксана30 июля 2024Благодарим за интересную экскурсию и полные ответы на все наши вопросы! Учитывались все пожелания по маршруту.
Рекомендую Оксану, как отличного Гида.
- ТТатьяна28 июня 2024Хочу поблагодарить Оксану за экскурсию! Для нас Лечче стал открытием. Город очень понравился. Колоритно, аутентично, было приятно окунуться в нетронутую старую южную Италию. Огромное спасибо Оксане за помощь в этом.
- ННаталья25 июня 2024Спасибо Оксане за экскурсию!
Интересная, увлекательная прогулка, без сложных дат, имён и терминов, но с максимум информации.
Также Оксана порекомендовала что посмотреть в других городах, ответила на все, даже посторонние вопросы)
Спасибо и удачи!
- AAlla13 июня 2024Оксана прекрасный гид она провела очень интересную экскурсию. Потом порекомендовала прекрасные рестораны и ещё сделала нам маршрут поездки вкоторую мы Поедем сами. Надеюсь ещё вернуться сюда на следующий год и обязательно попросить Оксану быть нашим гидом
- YYigal5 мая 2024Благодарим Оксану за познавательный и увлекательный тур по городу Лечче!
- ЕЕлена14 октября 2023Экскурсия очень понравилась. Оксана - знающий гид и очень приятная и заботливая женщина. На подъезде к Лечче мой поезд сломался,
- ММила11 сентября 2022Оксана, необыкновенный гид, знающий каждый уголок Лечче. Нам посчастливилось пройти с Оксаной по старому городу, о котором она рассказывала нам с любовью.
