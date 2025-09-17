читать дальше

Оксане это путешествие стало настоящим открытием. Экскурсия была насыщенной, познавательной и увлекательной — всё, что нужно для полного погружения в атмосферу города.



Оксана живет в Лече уже много лет и прекрасно знает город. Она подробно рассказала о его истории, архитектуре и культуре, но на этом экскурсия не закончилась. Оксана также поделилась интересными фактами о повседневной жизни местных жителей, рассказала о традиционной кухне и посоветовала места, которые обязательно стоит посетить в Лече и окрестностях.



Если вы планируете визит в Лече, настоятельно рекомендуем Оксану как экскурсовода. Её знания, любовь к городу и душевный подход сделали наш визит незабываемым!