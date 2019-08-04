Оливковое масло — один из признанных итальянских символов: на полуострове Салентина, в регионе Алупия, вы попробуете самое лучшее! Вас ждёт поездка на сельскохозяйственную ферму к итальянской семье Кукульято: хозяева радушно

встречают путешественников, рассказывают об отличительных особенностях качественного оливкового масла и местном производстве по старинным технологиям. Вы прогуляетесь по оливковой роще, услышите интересные истории массерии, а также продегустируете сыры и узнаете их секреты.

Описание экскурсии

Апулийское масло считается одним из лучших в Италии. Я предлагаю вам убедиться в этом лично и посетить массерию (сельскохозяйственную ферму), где семья Кукульято производит высококачественное оливковое масло и широкую гамму отличных сыров по старинным технологиям.

Во время экскурсии вы совершите прогулку по уникальной оливковой роще – здесь самому молодому дереву около 1 800 лет! – и узнаете, за что подарили Мишель Обаме самый древний экземпляр под названием «Королева». Затем эксперт по оливковому маслу Стефано научит, как отличить настоящее масло первого отжима «olio extra vergine d’oliva» от лампадного. И в завершении синьора Лина, сыровар в четвертом поколении, угостит сырами в сопровождении бокала отличного салентийского вина.

А ещё я открою вам некоторые салентийские секреты:

почему «ricotta forte» имеет такой специфический запах?

в чем особенность творога «giuncata»?

какую роль играет пепел сожженных оливковых деревьев в создании одного из самых изысканных сыров массерии?

