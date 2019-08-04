Гастрономические изюминки Алупии в гостях на местной ферме
Оливковое масло — один из признанных итальянских символов: на полуострове Салентина, в регионе Алупия, вы попробуете самое лучшее! Вас ждёт поездка на сельскохозяйственную ферму к итальянской семье Кукульято: хозяева радушно читать дальше
встречают путешественников, рассказывают об отличительных особенностях качественного оливкового масла и местном производстве по старинным технологиям.
Вы прогуляетесь по оливковой роще, услышите интересные истории массерии, а также продегустируете сыры и узнаете их секреты.
5
1 отзыв
Описание экскурсии
Апулийское масло считается одним из лучших в Италии. Я предлагаю вам убедиться в этом лично и посетить массерию (сельскохозяйственную ферму), где семья Кукульято производит высококачественное оливковое масло и широкую гамму отличных сыров по старинным технологиям.
Во время экскурсии вы совершите прогулку по уникальной оливковой роще – здесь самому молодому дереву около 1 800 лет! – и узнаете, за что подарили Мишель Обаме самый древний экземпляр под названием «Королева». Затем эксперт по оливковому маслу Стефано научит, как отличить настоящее масло первого отжима «olio extra vergine d’oliva» от лампадного. И в завершении синьора Лина, сыровар в четвертом поколении, угостит сырами в сопровождении бокала отличного салентийского вина.
А ещё я открою вам некоторые салентийские секреты:
почему «ricotta forte» имеет такой специфический запах?
в чем особенность творога «giuncata»?
какую роль играет пепел сожженных оливковых деревьев в создании одного из самых изысканных сыров массерии?
Организационные детали
В стоимость экскурсия входят: экскурсия по оливковой роще; дегустация 6 сортов сыра с бокалом красного вина.
Дополнительно оплачиваются трансфер и дегустация на ферме (стоимость дегустации 20 евро с человека, оплата на месте хозяйке).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Лечче
Провела экскурсии для 243 туристов
Buongiorno a tutti! Меня зовут Оксана, я лицензированный гид, живу и работаю в городе Лечче уже много лет. Обожаю рассказывать туристам эпизоды из итальянской повседневности, забавные и необычные, ведь людям читать дальше
всегда интересно: чем они отличаются от нас? Юг Италии неисчерпаем, здесь каждый найдет занятие по душе: любители истории и архитектуры поразятся богатому культурному наследию, гурманы смогут попробовать все самое вкусное, от свежих сыров до изысканных вин, а также сами приготовить апулийские деликатесы, натуралистов ждут увлекательные поездки по побережьям, спортсмены смогут заняться дайвингов, виндсерфингом и многим другим. В чем для меня заключается шарм этого края? Это архитектура барочных центров, потрясающие закаты на Ионическом побережье, кристально чистая вода двух морей, бесконечная ночная жизнь летнего Лечче, пустынные улицы во время послеобеденного отдыха, искреннее гостеприимство местных жителей. Словом, жду всех вас в гости, чтобы вместе отправиться в путешествие за новыми впечатлениями!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
J
Jelena
4 авг 2019
Отношение к заказанной экскурсии было у меня настороженным, т. к. в описании экскурсии заметила несколько ошибок и это выглядело непрофессионально. Но все-же решили рискнуть и, в результате, остались очень довольны. читать дальше
Посетили экскурсию всей семьей, младшей участнице было 8 лет. Каждый нашел свое: взрослые – интересное общение с гидом, дети остались в восторге от фермерских животных. Очень понравились хозяева массерии, встретили как родных😊 Сыры были очень разнообразными, некоторые уникальны. Масло тоже высшего качества. Экскурсию рекомендую, получите массу удовольствия! Елена, Таллинн, август 2019