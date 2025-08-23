Оксана проводит ещё 1 экскурсию

Исторический центр города, Citta, расположен на острове и соединен с новой частью, Borgo, старинным мостом. По мнению многих ученых, именно в Галлиполи находится самый древний в Италии фонтан, Fontana greca, III в. до н. э. Вход в средневековую часть города до сих пор охраняет Анжуйский замок XIII в., а пинакотека Кафедрального собора и церкви Della Purità поразят вас обилием художественных полотен XVII в., прекрасно сохранившихся до наших дней.
Но Галлиполи — это не только исторические дворянские особняки и великолепные церкви, принадлежащие различным братствам по профессиям. Это и свежайшая рыба на знаменитом рыбном рынке, и очаровательные ресторанчики с головокружительными видами, и шопинг на главной улице нового города via Roma, и пляжные дискотеки до утра, и чистейшее изумрудное море!
Во время пешеходной экскурсии я открою вам салентийские секреты. Вы узнаете,
кто скрывается под капюшонами во время религиозных шествий накануне Пасхи?
почему лампадное масло из Галлиполи считалось одним из лучших в мире?
что заставило известного итальянского писателя Габриеле Д’Аннунцио посетить одну из церквей острова ночью?
На рыбном рынке рекомендую обязательно пробовать свежайшие морепродукты, а в ресторанах
seppia alla gallipolina (каракатицa, запеченная в духовке);
zuppa alla gallipolina (суп из моллюсков и свежей рыбы);
polipo alla pignata (осьминог в горшочке).
Организационные детали
Билет в подземную маслодавильню (1,5 евро) не входит в стоимость экскурсии и оплачивается самостоятельно на месте.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Лечче
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 263 туристов
Buongiorno a tutti! Меня зовут Оксана, я лицензированный гид, живу и работаю в городе Лечче уже много лет. Обожаю рассказывать туристам эпизоды из итальянской повседневности, забавные и необычные, ведь людям читать дальшеуменьшить
всегда интересно: чем они отличаются от нас? Юг Италии неисчерпаем, здесь каждый найдет занятие по душе: любители истории и архитектуры поразятся богатому культурному наследию, гурманы смогут попробовать все самое вкусное, от свежих сыров до изысканных вин, а также сами приготовить апулийские деликатесы, натуралистов ждут увлекательные поездки по побережьям, спортсмены смогут заняться дайвингов, виндсерфингом и многим другим. В чем для меня заключается шарм этого края? Это архитектура барочных центров, потрясающие закаты на Ионическом побережье, кристально чистая вода двух морей, бесконечная ночная жизнь летнего Лечче, пустынные улицы во время послеобеденного отдыха, искреннее гостеприимство местных жителей. Словом, жду всех вас в гости, чтобы вместе отправиться в путешествие за новыми впечатлениями!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
–
3
–
2
–
1
–
Ольга
Провели замечательный день в Галлиполи с Оксаной. К выбору гида всегда подхожу очень ответственно. Оксана - человек, который знает и любит свое дело. Время пролетело незаметно, не смотря на полуденный читать дальшеуменьшить
зной. Маршрут построен насыщенно и интересно. Многое было неочевидно, с Оксаной все заиграло новыми красками. Хороший русский язык, последовательность изложения информации, баланс между легендами и историческими фактами. А главное- неравнодушное отношение к туристам. Оксана заранее прислала удобное место для парковки, порекомендовала маршрут дальнейшей поездки, живописное место для обеда. Однозначно, рекомендую. Обязательно вернемся.
+2
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М
Мария
Оксана-великолепный Гид! Очень интересно рассказывает: про историю, архетиктуру, легенды и мифы. Очень позитивный и энергичный человек, создает дружелюбную атмосферу, хочется слушать и запоминать. Благодаря ей прогулка превращается в настоящее приключение. Чувствуется, что Оксана искренне любит свою работу и передает любовь к Италии своим гостям
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A
Alla
Оксана прекрасный гид она провела очень интересную экскурсию. Потом порекомендовала прекрасные рестораны и ещё сделала нам маршрут поездки вкоторую мы Поедем сами. Надеюсь ещё вернуться сюда на следующий год и обязательно попросить Оксану быть нашим гидом
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Э
Эрика
Благодарим Оксану за знанияя. Легенды особенно понравились детям))), они пробуждали интерес к истории и заставляли задавать вопросы. Интересно, ёмко и хотелось бы посмотреть неохваченные города в следующих раз. Удачи и всего самого хорошего!
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