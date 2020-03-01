Оксана проводит ещё 1 экскурсию

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  3. Галлиполи — остров сокровищ

Старинные замки и храмы, рыбный рынок и изумрудное море

Оксана
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Оксана – ваш гид
Гуляя по историческому центру, вы осмотрите красивые дворянские особняки и великолепные церкви, принадлежащие разным братствам и конфессиям.

Увидите старейший фонтан в Италии и оцените разнообразие продуктов на рыбном рынке.

А я расскажу вам об истории города и открою некоторые салентийские секреты.
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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Галлиполи — остров сокровищ
Галлиполи — остров сокровищ

Что вас ожидает

Исторический центр города, Citta, расположен на острове и соединен с новой частью, Borgo, старинным мостом. По мнению многих ученых, именно в Галлиполи находится самый древний в Италии фонтан, Fontana greca, III в. до н. э. Вход в средневековую часть города до сих пор охраняет Анжуйский замок XIII в., а пинакотека Кафедрального собора и церкви Della Purità поразят вас обилием художественных полотен XVII в., прекрасно сохранившихся до наших дней.

Но Галлиполи — это не только исторические дворянские особняки и великолепные церкви, принадлежащие различным братствам по профессиям. Это и свежайшая рыба на знаменитом рыбном рынке, и очаровательные ресторанчики с головокружительными видами, и шопинг на главной улице нового города via Roma, и пляжные дискотеки до утра, и чистейшее изумрудное море!

Во время пешеходной экскурсии я открою вам салентийские секреты. Вы узнаете,

  • кто скрывается под капюшонами во время религиозных шествий накануне Пасхи?
  • почему лампадное масло из Галлиполи считалось одним из лучших в мире?
  • что заставило известного итальянского писателя Габриеле Д’Аннунцио посетить одну из церквей острова ночью?

На рыбном рынке рекомендую обязательно пробовать свежайшие морепродукты, а в ресторанах

  • seppia alla gallipolina (каракатицa, запеченная в духовке);
  • zuppa alla gallipolina (суп из моллюсков и свежей рыбы);
  • polipo alla pignata (осьминог в горшочке).

Организационные детали

Билет в подземную маслодавильню (1,5 евро) не входит в стоимость экскурсии и оплачивается самостоятельно на месте.

Галлиполи — остров сокровищ
Галлиполи — остров сокровищ
Галлиполи — остров сокровищ
Галлиполи — остров сокровищ
Галлиполи — остров сокровищ
Галлиполи — остров сокровищ
Галлиполи — остров сокровищ
Галлиполи — остров сокровищ
Галлиполи — остров сокровищ

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Оксана
Оксана
Закончила экономический факультет Московского института легкой промышленности, в Лечче живу уже 20 лет, после учебы на курсах гидов при CNIPA Puglia получила аттестат экскурсовода, последние несколько лет работаю с российскими туристами. Мои хобби: не могу жить без книг и кино. Кстати, в Лечче ежегодно в апреле проходит международный кинофестиваль, гостями которого в разные годы были Владимир Меньшов, Никита Михалков, Валерий Тодоровский. Люблю посещать художественные выставки и часто с друзями выбираюсь на экскурсии в еще неизведанные уголки нашего края. Увлекаюсь приготовлением блюд местной кухни и во время моих прогулок стараюсь как можно больше познакомить гостей с деликатесами Саленто.
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Оксана проводит ещё 1 экскурсию

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