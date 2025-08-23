Оксана проводит ещё 1 экскурсию

Прогулка по историческому центру Галлиполи предлагает уникальную возможность увидеть старейший фонтан Италии и величественные церкви. Откройте для себя секреты города, узнайте о религиозных шествиях и попробуйте лучшие морепродукты на рыбном рынке. Галлиполи удивит вас своими культурными и гастрономическими сокровищами, оставив незабываемые впечатления от посещения

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Исторический центр города, Citta, расположен на острове и соединен с новой частью, Borgo, старинным мостом. По мнению многих ученых, именно в Галлиполи находится самый древний в Италии фонтан, Fontana greca, III в. до н. э. Вход в средневековую часть города до сих пор охраняет Анжуйский замок XIII в., а пинакотека Кафедрального собора и церкви Della Purità поразят вас обилием художественных полотен XVII в., прекрасно сохранившихся до наших дней.

Но Галлиполи — это не только исторические дворянские особняки и великолепные церкви, принадлежащие различным братствам по профессиям. Это и свежайшая рыба на знаменитом рыбном рынке, и очаровательные ресторанчики с головокружительными видами, и шопинг на главной улице нового города via Roma, и пляжные дискотеки до утра, и чистейшее изумрудное море!

Во время пешеходной экскурсии я открою вам салентийские секреты. Вы узнаете,

кто скрывается под капюшонами во время религиозных шествий накануне Пасхи?

почему лампадное масло из Галлиполи считалось одним из лучших в мире?

что заставило известного итальянского писателя Габриеле Д’Аннунцио посетить одну из церквей острова ночью?

На рыбном рынке рекомендую обязательно пробовать свежайшие морепродукты, а в ресторанах

seppia alla gallipolina (каракатицa, запеченная в духовке);

zuppa alla gallipolina (суп из моллюсков и свежей рыбы);

polipo alla pignata (осьминог в горшочке).

Организационные детали

Билет в подземную маслодавильню (1,5 евро) не входит в стоимость экскурсии и оплачивается самостоятельно на месте.