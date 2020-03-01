Оксана проводит ещё 1 экскурсию

Исторический центр города, Citta, расположен на острове и соединен с новой частью, Borgo, старинным мостом. По мнению многих ученых, именно в Галлиполи находится самый древний в Италии фонтан, Fontana greca, III в. до н. э. Вход в средневековую часть города до сих пор охраняет Анжуйский замок XIII в., а пинакотека Кафедрального собора и церкви Della Purità поразят вас обилием художественных полотен XVII в., прекрасно сохранившихся до наших дней.
Но Галлиполи — это не только исторические дворянские особняки и великолепные церкви, принадлежащие различным братствам по профессиям. Это и свежайшая рыба на знаменитом рыбном рынке, и очаровательные ресторанчики с головокружительными видами, и шопинг на главной улице нового города via Roma, и пляжные дискотеки до утра, и чистейшее изумрудное море!
Во время пешеходной экскурсии я открою вам салентийские секреты. Вы узнаете,
На рыбном рынке рекомендую обязательно пробовать свежайшие морепродукты, а в ресторанах
Билет в подземную маслодавильню (1,5 евро) не входит в стоимость экскурсии и оплачивается самостоятельно на месте.