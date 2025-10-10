Индивидуальная
до 4 чел.
Лечче - музей под открытым небом
На прогулке по Лечче вас ждут захватывающие истории, барочная архитектура и тайны древнего города. Узнайте, где попробовать вкуснейшее мороженое
Начало: У триумфальной арки Porta Napoli
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Галлиполи - остров сокровищ
Индивидуальная экскурсия по Галлиполи: дворянские особняки, старейший фонтан, свежая рыба и салентийские секреты ждут вас
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Прогулка по Галлиполи и винная дегустация
Откройте для себя Галлиполи с его историей и культурой. Посетите винодельню и насладитесь аутентичными сортами вина. Это незабываемое приключение
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€190 за всё до 2 чел.
Сколько стоит экскурсия по Лечче в октябре 2025
Сейчас в Лечче в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 190. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
