Лечче - музей под открытым небом На прогулке по Лечче вас ждут захватывающие истории, барочная архитектура и тайны древнего города. Узнайте, где попробовать вкуснейшее мороженое Начало: У триумфальной арки Porta Napoli €150 за всё до 4 чел. Пешая 2.5 часа 30 отзывов Индивидуальная до 4 чел.

Галлиполи - остров сокровищ Индивидуальная экскурсия по Галлиполи: дворянские особняки, старейший фонтан, свежая рыба и салентийские секреты ждут вас €150 за всё до 4 чел. Пешая 2.5 часа 4 отзыва Индивидуальная до 4 чел.

Прогулка по Галлиполи и винная дегустация Откройте для себя Галлиполи с его историей и культурой. Посетите винодельню и насладитесь аутентичными сортами вина. Это незабываемое приключение €190 за всё до 2 чел. Пешая 4 часа Индивидуальная до 2 чел.

