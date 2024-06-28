2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лечче - музей под открытым небом
Открыть архитектурное достояние и секреты города
Начало: У триумфальной арки Porta Napoli
Сегодня в 13:00
13 июля в 09:00
€140 за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Галлиполи - остров сокровищ
Старинные замки и храмы, рыбный рынок и изумрудное море
Сегодня в 13:00
13 июля в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Прогулка по Галлиполи и винная дегустация
Салентийские секреты, шедевры морской кухни и семейная винодельня
Сегодня в 14:30
13 июля в 09:30
€190 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна28 июня 2024Хочу поблагодарить Оксану за экскурсию! Для нас Лечче стал открытием. Город очень понравился. Колоритно, аутентично, было приятно окунуться в нетронутую старую южную Италию. Огромное спасибо Оксане за помощь в этом.
- ННаталья25 июня 2024Спасибо Оксане за экскурсию! Интересная, увлекательная прогулка, без сложных дат, имён и терминов, но с максимум информации. Также Оксана порекомендовала что посмотреть в других городах, ответила на все, даже посторонние вопросы) Спасибо и удачи!
- AAlla13 июня 2024Оксана прекрасный гид она провела очень интересную экскурсию. Потом порекомендовала прекрасные рестораны и ещё сделала нам маршрут поездки вкоторую мы Поедем сами. Надеюсь ещё вернуться сюда на следующий год и обязательно попросить Оксану быть нашим гидом
- YYigal5 мая 2024Благодарим Оксану за познавательный и увлекательный тур по городу Лечче!
- ЭЭрика4 сентября 2022Благодарим Оксану за знанияя. Легенды особенно понравились детям))), они пробуждали интерес к истории и заставляли задавать вопросы. Интересно, ёмко и хотелось бы посмотреть неохваченные города в следующих раз. Удачи и всего самого хорошего!
Ответы на вопросы от путешественников по Лечче в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Лечче в июле 2024
Сейчас в Лечче в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 190. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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