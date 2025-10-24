Мои заказы

Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Ливорно

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Ливорно на русском языке, цены от €354. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
На машине
5 часов
5 отзывов
Круиз
В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
Посетить два города удивительной судьбы - такие близкие и такие разные
Начало: На Муниципальной площади в Ливорно
«Увидим кафедральный собор Сан-Мартино, церковь Сан-Микеле с её воздушным фасадом, базилику Сан-Фредиано, площадь амфитеатра, башню Гуиниджи с карликовыми дубами на вершине»
15 дек в 08:00
16 дек в 08:00
€594 за всё до 4 чел.
В Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
На машине
3.5 часа
5 отзывов
Круиз
В Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
Увидеть ту самую башню и погрузиться в историю первой морской державы Италии
Начало: На Муниципальной площади в Ливорно
«По вашему желанию посетим кафедральный собор, баптистерий или кладбище Кампо-Санто»
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
€354 за всё до 3 чел.
Пиза и вкусы Тосканы: дегустация на винодельне у озера Массачукколи (из Ливорно)
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Пиза и вкусы Тосканы: дегустация на винодельне у озера Массачукколи (из Ливорно)
История, запечатлённая в камне, бокале вина и местной традиции
Начало: В центе Ливорно
«Я раскрою секреты средневековых мастеров, которые вложили свои умения, вкусы и амбиции в создание Кафедрального собора, Баптистерия и Монументального кладбища»
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
€460 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    24 октября 2025
    В Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
    Сбылась моя мечта - увидеть и обнять Пизанскую башню (которая, как оказалось, вовсе не башня, а колокольня 😄).
    Ирина - замечательный гид: внимательная, увлечённая и знающая!
  • Л
    Лариса
    8 сентября 2025
    В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
    Получили огромное удовольствие!!!
    Ирина, очень профессиональный и знающий историю гид! Ей удалось за несколько часов окунуть нас в незабываемую атмосферу Луки
    читать дальше

    и полностью поменять наше мнение о Пизе, как города одной падающей башни!!
    Ее энтузиазм, энергия,любовь к своей профессии и глубокие знания истории каждого уголка города, оставили незабываемые впечатления
    Прекрасно организованная экскурсия с очень профессиональным приятным водителем на комфортабельной машине

  • Р
    Рузиля
    17 августа 2025
    В Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
    Нужно оба города внести в обязательный маршрут Флоренция и Пиза
    Очень удобно и познавательно
    За 8 часов 2 жемчужины Италии.
    Экскурсовод 120%
    Прекрасный знаток, искренне любящий свое дело❤️
    Ирина 🥰 ты самая лучшая 😉🤝🔥
  • Л
    Лиза
    26 июня 2025
    В Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
    Мы провели незабываемый день в Ливорно благодаря нашему гиду Ирине. Это не просто экскурсия — это настоящее погружение в регион
    читать дальше

    Тосканы, его историю, культуру и гастрономию. Ирина показала нам Пизу с неожиданной стороны, поделилась увлекательными фактами и историями, которые невозможно найти в путеводителях. Мы узнали, где попробовать настоящий тосканский суп Cacciucco из свежайших морепродуктов и осьминога — это было невероятно вкусно!

    Путешествие прошло в полном комфорте — нас встретили в кондиционированной машине, маршрут был продуман до мелочей. Ирина уделила внимание каждому, учла наши интересы, и мы чувствовали себя не туристами, а гостями, которых приняли как друзей. Душевная компания, индивидуальный подход и возможность увидеть Тоскану глазами местных жителей — это то, что делает такую экскурсию по-настоящему ценной.

    Рекомендую Ирину всем, кто хочет увидеть настоящую Италию — искреннюю, красивую и вкусную!

  • V
    Vadim
    19 мая 2025
    В Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
    Все очень понравилось огромное спасибо Ирине, всем рекомендую очень интересно и содержательно
  • D
    Dmitry
    14 апреля 2025
    В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
    Ирина лучший гид. Мы много лет ездим по всему миру и были на многих экскурсиях. Обычно просим индивидуальные варианты экскурсий.
    С
    читать дальше

    Ириной познакомились на этом ресурсе, когда искали экскурсии под круиз по Средиземному морю. Заказали Лукку и Пизу. Потом добавили посещение винодельни. Все прошло просто восхитительно.
    Ирина превосходный рассказчик. Она досконально разбирается в материале и не перегружает свои рассказы датами, именами и не нужными фактами. С нами были дети. Они идеальный маркер для оценки гида. Если дети не слушают, то что то в рассказе не то. С Ириной дети слушали все, сами и запомнили все что Ирина говорила.
    Отдельно отмечу профессиональный тайминг Ирины и её водителя. Ирина заранее прислала план экскурсии и мы не выбились из этого графика ни на минуту.
    Бриллиантом встречи, стало посещение уникальной винодельни. Она действительно уникальна и её особенности я сохраню в тайне. Но туда я вернусь обязательно и вместе с Ириной.
    Ирина, огромное вам спасибо, за это прекрасный день и вашу работу.

  • Е
    Елена
    23 июля 2024
    В Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
    Все было замечательно. Ирина с первой минуты начала экскурсию, очень интересно и увлекательно. К тому же она очень внимательна к желаниям клиентов.
  • К
    Кайдар
    21 июля 2024
    В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
    Ирина это профессионал своего дела. Она умеет заинтересовать своими рассказами несмотря на возраст слушателей. Нас было 8 человек, были и
    читать дальше

    дети и взрослые, и всем было очень интересно и весело. Знает места где лучше пройти без очередей, где лучше сделать фото, а также где самая лучшая пицца. В общем 10 из 10.

  • Э
    Эдуард.
    2 июня 2024
    В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
    Ирина много знает, интересно рассказывает. Рекомендуем.
  • С
    Светлана
    22 мая 2024
    В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
    20 мая были на экскурсии с Ириной, впечатлений масса, экскурсия прекрасная, огромная благодарность Ирине за профессионализм, опыт, прекрасную подачу материала,
    читать дальше

    а так же за помощь с организацией. Ирина всегда была на связи, отвечала на все вопросы по подготовке экскурсии, предоставила полный план мероприятия, все прошло чудесно. Рекомендую однозначно!!!

