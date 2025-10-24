читать дальше

Ириной познакомились на этом ресурсе, когда искали экскурсии под круиз по Средиземному морю. Заказали Лукку и Пизу. Потом добавили посещение винодельни. Все прошло просто восхитительно.

Ирина превосходный рассказчик. Она досконально разбирается в материале и не перегружает свои рассказы датами, именами и не нужными фактами. С нами были дети. Они идеальный маркер для оценки гида. Если дети не слушают, то что то в рассказе не то. С Ириной дети слушали все, сами и запомнили все что Ирина говорила.

Отдельно отмечу профессиональный тайминг Ирины и её водителя. Ирина заранее прислала план экскурсии и мы не выбились из этого графика ни на минуту.

Бриллиантом встречи, стало посещение уникальной винодельни. Она действительно уникальна и её особенности я сохраню в тайне. Но туда я вернусь обязательно и вместе с Ириной.

Ирина, огромное вам спасибо, за это прекрасный день и вашу работу.