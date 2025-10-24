Круиз
В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
Посетить два города удивительной судьбы - такие близкие и такие разные
Начало: На Муниципальной площади в Ливорно
«Увидим кафедральный собор Сан-Мартино, церковь Сан-Микеле с её воздушным фасадом, базилику Сан-Фредиано, площадь амфитеатра, башню Гуиниджи с карликовыми дубами на вершине»
15 дек в 08:00
16 дек в 08:00
€594 за всё до 4 чел.
Круиз
В Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
Увидеть ту самую башню и погрузиться в историю первой морской державы Италии
Начало: На Муниципальной площади в Ливорно
«По вашему желанию посетим кафедральный собор, баптистерий или кладбище Кампо-Санто»
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
€354 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Пиза и вкусы Тосканы: дегустация на винодельне у озера Массачукколи (из Ливорно)
История, запечатлённая в камне, бокале вина и местной традиции
Начало: В центе Ливорно
«Я раскрою секреты средневековых мастеров, которые вложили свои умения, вкусы и амбиции в создание Кафедрального собора, Баптистерия и Монументального кладбища»
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
€460 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила24 октября 2025Сбылась моя мечта - увидеть и обнять Пизанскую башню (которая, как оказалось, вовсе не башня, а колокольня 😄).
Ирина - замечательный гид: внимательная, увлечённая и знающая!
- ЛЛариса8 сентября 2025Получили огромное удовольствие!!!
Ирина, очень профессиональный и знающий историю гид! Ей удалось за несколько часов окунуть нас в незабываемую атмосферу Луки
- РРузиля17 августа 2025Нужно оба города внести в обязательный маршрут Флоренция и Пиза
Очень удобно и познавательно
За 8 часов 2 жемчужины Италии.
Экскурсовод 120%
Прекрасный знаток, искренне любящий свое дело❤️
Ирина 🥰 ты самая лучшая 😉🤝🔥
- ЛЛиза26 июня 2025Мы провели незабываемый день в Ливорно благодаря нашему гиду Ирине. Это не просто экскурсия — это настоящее погружение в регион
- VVadim19 мая 2025Все очень понравилось огромное спасибо Ирине, всем рекомендую очень интересно и содержательно
- DDmitry14 апреля 2025Ирина лучший гид. Мы много лет ездим по всему миру и были на многих экскурсиях. Обычно просим индивидуальные варианты экскурсий.
С
- ЕЕлена23 июля 2024Все было замечательно. Ирина с первой минуты начала экскурсию, очень интересно и увлекательно. К тому же она очень внимательна к желаниям клиентов.
- ККайдар21 июля 2024Ирина это профессионал своего дела. Она умеет заинтересовать своими рассказами несмотря на возраст слушателей. Нас было 8 человек, были и
- ЭЭдуард.2 июня 2024Ирина много знает, интересно рассказывает. Рекомендуем.
- ССветлана22 мая 202420 мая были на экскурсии с Ириной, впечатлений масса, экскурсия прекрасная, огромная благодарность Ирине за профессионализм, опыт, прекрасную подачу материала,
