1.5 часа
Водная прогулка
Знакомьтесь, Ливорно
Увидеть главные места «города свободы» и покататься на лодке по живописным каналам
Начало: На Муниципальной площади
«Вы погуляете по главной улице Ливорно и по старинному торговому кварталу Новая Венеция с живописными мостиками и паутиной каналов»
3 фев в 10:00
4 фев в 10:30
€134 за всё до 10 чел.
8 часов
Водная прогулка
Прогулка на парусной яхте вдоль побережья Тосканы
Увидеть голубые лагуны, порыбачить в открытом море и устроить пикник на борту
«На борту есть удочки и всё, что нужно для любительской рыбалки, небольшой тендер (надувная лодка с мотором) для возможности сойти на берег и сапборд»
3 фев в 09:00
4 фев в 09:00
от €370 за всё до 2 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Пиза и вкусы Тосканы: дегустация на винодельне у озера Массачукколи (из Ливорно)
История, запечатлённая в камне, бокале вина и местной традиции
Начало: В центе Ливорно
«Древнеримское поселение у озера Массачукколи»
3 фев в 09:00
4 фев в 09:00
€360 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССофья15 января 2025Очень интересная экскурсия. Могу рекомендовать Ирину как прекрасного гида. Узнали о Ливорно то, что не прочитать)))
- NNatalia10 октября 2024Ирина- замечательный экскурсовод, влюбленный в свой город Ливорно, много о нем знает, и с увлечением о нем рассказывает. Мы были только один день, но впечатлений получили массу, и по городу походили, и на лодочке покатались. Рекомендуем всем, не пожалеете.
- ООксана12 ноября 2023Экскурсия пошла не совсем по плану (капитан лодки неправильно понял время), поэтому экскурсовод вынуждено перестраивала маршрут и рассказ на ходу.
Ответы на вопросы от путешественников по Ливорно в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ливорно
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Ливорно в январе 2025
Сейчас в Ливорно в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 134 до 370. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Ливорно (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Природа и пейзажи», 5 ⭐ отзывов, цены от €134. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март