Круиз
В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
Посетить два города удивительной судьбы - такие близкие и такие разные
Начало: На Муниципальной площади в Ливорно
15 дек в 08:00
16 дек в 08:00
€594 за всё до 4 чел.
Круиз
В Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
Увидеть ту самую башню и погрузиться в историю первой морской державы Италии
Начало: На Муниципальной площади в Ливорно
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
€354 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Пиза и вкусы Тосканы: дегустация на винодельне у озера Массачукколи (из Ливорно)
История, запечатлённая в камне, бокале вина и местной традиции
Начало: В центе Ливорно
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
€460 за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Прогулка на парусной яхте вдоль побережья Тосканы
Отправьтесь в увлекательное путешествие на яхте вдоль побережья Ливорно. Откройте для себя Тоскану с моря, наслаждаясь рыбалкой и вкусным обедом
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
от €370 за всё до 4 чел.
Сколько стоит экскурсия по Ливорно в декабре 2025
Сейчас в Ливорно в категории "Романтические" можно забронировать 4 экскурсии от 354 до 594. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
