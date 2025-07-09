Эта экскурсия подойдет как искусным гурманам, так и любопытным путешественникам.
Со мной Вы узнаете, каковы на вкус «супертосканские» вина, раскроете секреты местного производства, полюбуетесь живописными городками провинции Ливорно и средневековым замком в городе Болгери.
Со мной Вы узнаете, каковы на вкус «супертосканские» вина, раскроете секреты местного производства, полюбуетесь живописными городками провинции Ливорно и средневековым замком в городе Болгери.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсии
Средневековый городок и элитные винаНачнем с того, что необязательно знать много о вине, главное — быть в хорошем настроении когда его тестируешь. Что такое тосканские вина, представить легко, но вот что такое «супертосканское» вино, догадаться сложно. Придуманный итальянскими виноделами термин, без сомнения, вызывает легкое удивление, но все намного проще. Это – дорогое вино, попробовать которое можно в деревеньке Болгери (Bolgheri) провинции Ливорно, где и выращивают французские сорта винограда «Каберне Совиньон». Этот тур непременно оставит много впечатлений от знакомства с миром виноделия. Вы насладитесь чудным ароматом тосканской деревни, познакомитесь с людьми влюблёнными в эту землю, осмотрите виноградники. В винных погребах узнаете о процессах приготовления вина и секретах виноделия. Продегустируете элегантное вино с гармоничным вкусом, оливковое масло и деликатесы «бедной крестьянской» кухни, богатой, однако, своей историей. В заключении нашего путешествия посетим средневековый городок, где Вы можете приобрести лучшие вина Bolgheri DOС и продукты этой зоны. Обратите внимание! В связи с высокой востребованностью экскурсии на винодельню, бронировать даты посещения необходимо заранее, желательно не менее чем за неделю.
о предварительному заказу и договорённости
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Живописные пригородные городки в провинции Ливорно
- Винодельни
- Замок Болгери
Что включено
- Экскурсия по винодельческой зоне и в городе - замке Болгери
- Перевод на винодельне
Что не входит в цену
- Трансфер до места проведения экскурсии. Мы предоставляем трансфер из мест вашего проживания от/до Ливорно, Тиррении, Пизы, Лукка, Виареджо, Форте дей марми
- Дегустация вин на винодельнях - от 55 евро до 65 евро с человека в зависимости от винодельни
Где начинаем и завершаем?
Начало: На месте проведения экскурсии, San Guido 1
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: о предварительному заказу и договорённости
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.