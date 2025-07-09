Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Эта экскурсия подойдет как искусным гурманам, так и любопытным путешественникам.



Со мной Вы узнаете, каковы на вкус «супертосканские» вина, раскроете секреты местного производства, полюбуетесь живописными городками провинции Ливорно и средневековым замком в городе Болгери.

Ирина Ваш гид в Ливорно Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 5 часов Размер группы 1-7 человек Когда о предварительному заказу и договорённости €424 за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание экскурсии Средневековый городок и элитные вина Начнем с того, что необязательно знать много о вине, главное — быть в хорошем настроении когда его тестируешь. Что такое тосканские вина, представить легко, но вот что такое «супертосканское» вино, догадаться сложно. Придуманный итальянскими виноделами термин, без сомнения, вызывает легкое удивление, но все намного проще. Это – дорогое вино, попробовать которое можно в деревеньке Болгери (Bolgheri) провинции Ливорно, где и выращивают французские сорта винограда «Каберне Совиньон». Этот тур непременно оставит много впечатлений от знакомства с миром виноделия. Вы насладитесь чудным ароматом тосканской деревни, познакомитесь с людьми влюблёнными в эту землю, осмотрите виноградники. В винных погребах узнаете о процессах приготовления вина и секретах виноделия. Продегустируете элегантное вино с гармоничным вкусом, оливковое масло и деликатесы «бедной крестьянской» кухни, богатой, однако, своей историей. В заключении нашего путешествия посетим средневековый городок, где Вы можете приобрести лучшие вина Bolgheri DOС и продукты этой зоны. Обратите внимание! В связи с высокой востребованностью экскурсии на винодельню, бронировать даты посещения необходимо заранее, желательно не менее чем за неделю.

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