маршрут и в итоге побывали на барочной вилле, где делают биодинамическое вино и оливковое масло; доехали до мистического Моста Дьявола и покатались по Лукке на велосипедах. Обо всем по порядку)



Экскурсия началась с живописной дороги до виллы, там хозяева интересно рассказали про производства вина и масла, про тосканские традиции и про отличия биодинамического производства. Также мы посмотрели виллу внутри, у неё интересная история и архитектура, много классных фотографий обеспечено) Дегустировали вино на кухне, про неё пишу отдельно, потому что там очень уютно и когда я там была, было чувство, что всё как в кино)) Сами вина тоже понравились, а масло просто нет слов как! Купила домой и вино, и масло, они того стоят.



Потом мы выехали из города и поехали до Моста Дьявола — у этого моста мистическая легенда, которую Татьяна расскажет вам по дороге) По пути и с моста открываются очень красивые горные пейзажи. И опять же, много красивых фотографий на память обеспечено!



Завершили экскурсию мы в самой Лукке — покатались на велосипедах по городу и по стене вокруг него. Проехали по самым красивым и значим местам, но самое главное — я почувствовала себя настоящем жителем этого города и теперь очень хочу вернуться туда и побыть подольше. В Лукке еще не так много туристов, поэтому прочувствовать атмосферу тихих улочек, настоящих итальянских ресторанчиков и всей этой атмосферы, ради которой мы едем в Италию, там удастся точно) Поэтому советую вам приехать на экскурсию раньше или, наоборот, задержаться после, чтобы еще погулять там.