Индивидуальная
Натуральное вино и мост Дьявола
Погрузитесь в атмосферу Лукки, города, сохранившего свою независимость. Узнайте о его истории, попробуйте натуральные вина и полюбуйтесь мостом Дьявола
Начало: Встречу с поезда на вокзале Лукки
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
от €140 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Лукка. Любимица Элизы Бонапарте
Откройте для себя Лукку через её средневековые стены и башни. Погрузитесь в атмосферу эпохи Наполеона и насладитесь местными легендами
Начало: У фонтана перед вокзалом
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
€300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Приключение в Лукке для всей семьи
Готовы к семейному приключению в Лукке? Загадки для детей, культурное наследие для взрослых и средневековые легенды для всех
Завтра в 11:00
11 дек в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья23 сентября 2025Благодарю, Татьяну! Прекрасная экскурсия. Лукка потрясающий и элегантный город, обязательно вернусь на прогулку.
Частная винодельня оставила приятные впечатления, процесс ферментации вина, дегустация, интересный рассказ Изабеллы. Рекомендую!
- ЮЮрий18 декабря 2024Замечательная экскурсия по Лукке, где до этого мы бывали лишь на пару-тройку часов проездом. А город стоит того, чтобы ознакомиться
- ООльга15 декабря 2024Фантастическая экскурсия!!! Очень понравилось все! Обязательно вернемся к Татьяне на другие экскурсии!!!!
- ИИрина24 июля 2024Добрый день! Нам было очень интересно, познавательно и комфортно провести время в Лукке с Татьяной. Замечательная экскурсия, огромное спасибо Вам Татьяна. Мечтаем о новой встрече!!
- ЕЕкатерина3 июля 2024Экскурсия с Татьяной пролетела на одном дыхании. Гид была очень внимательна к нам, полностью под нас подстроилась. Татьяна нам советовала
- ЕЕвгения31 мая 2024Замечательная экскурсия, я была в восторге. Татьяна профессиональна и экскурсия получилась увлекательной. Однозначно рекомендую ее, как экскурсовода!!!
- AAnna29 апреля 2024Наш тур с Татьяной это самое лучшее что мы сделали в наше путешествие по Тоскане. Просто очень-очень рекомендую!!! Еще до
- ААлексей10 февраля 2024Огромная благодарность Татьяне за проведенную экскурсию. Прогулка по Лукке, посещение винодельни оставили очень приятные впечатления. Спасибо!
- ММаргарита13 сентября 2023Приятно отношение гида. Постоянно была на связи, встретила на вокзале, довезла после окончания до нужного мне места, даже после завершения экскурсии оставалась на связи и отвечала на все вопросы, даже не по теме. Татьяне большое спасибо!
- ТТатьяна19 февраля 2020Отправились с Татьяной на экскурсию в Лукку и ни разу не пожалели. Это именно тот случай когда вы можете узнать
- TTurevici11 июля 2019Побывали с Татьяной в замечательной экскурсии. Посетили кузницу, винную фабрику «San Martino». Море впечатлений. Спасибо огромное, Татьяна! Обязательно встретимся ещё!
- ППлетнёва13 мая 2019Хочу сказать большое спасибо Татьяне за настоящее открытие моего путешествия по Италии — маленький город Лукку и его окрестности!
- ЛЛилия6 мая 2019Большое спасибо за все ожидания от путешествия в Тоскане вместе с Татьяной!
Все было на достойном уровне от по информации по туру и до ньюансов для обычного путешественника!
