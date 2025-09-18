Индивидуальная
Натуральное вино и мост Дьявола
Погрузитесь в атмосферу Лукки, города, сохранившего свою независимость. Узнайте о его истории, попробуйте натуральные вина и полюбуйтесь мостом Дьявола
Начало: Встречу с поезда на вокзале Лукки
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
от €140 за человека
до 5 чел.
Средневековая Лукка - жемчужина Тосканы
Погружение в атмосферу Лукки: прогулка по крепостным стенам, площади Амфитеатра и Виа Филлунго. Уникальная история города ждет вас
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
€110 за всё до 5 чел.
до 10 чел.
Приключение в Лукке для всей семьи
Готовы к семейному приключению в Лукке? Загадки для детей, культурное наследие для взрослых и средневековые легенды для всех
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
- NNatalia18 сентября 2025Экскурсия была очень интересная,Анастасия очень хороший гид, мы увидели и узнали много нового и интересного. Спасибо за экскурсию!
- ААлександр31 августа 2025Отличная экскурсия! Анастасия — прекрасный рассказчик, которая с любовью открыла нам очарование и историю Лукки.
