Выездные экскурсии из Лукки

Натуральное вино и мост Дьявола в неизведанной Лукке
Пешая
4.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
Натуральное вино и мост Дьявола
Погрузитесь в атмосферу Лукки, города, сохранившего свою независимость. Узнайте о его истории, попробуйте натуральные вина и полюбуйтесь мостом Дьявола
Начало: Встречу с поезда на вокзале Лукки
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
от €140 за человека
Лукка. Любимица Элизы Бонапарте
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Лукка. Любимица Элизы Бонапарте
Откройте для себя Лукку через её средневековые стены и башни. Погрузитесь в атмосферу эпохи Наполеона и насладитесь местными легендами
Начало: У фонтана перед вокзалом
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
€300 за всё до 10 чел.
Приключение в Лукке для всей семьи
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Приключение в Лукке для всей семьи
Готовы к семейному приключению в Лукке? Загадки для детей, культурное наследие для взрослых и средневековые легенды для всех
Завтра в 11:00
11 дек в 09:00
€180 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    23 сентября 2025
    Натуральное вино и мост Дьявола в неизведанной Лукке
    Благодарю, Татьяну! Прекрасная экскурсия. Лукка потрясающий и элегантный город, обязательно вернусь на прогулку.
    Частная винодельня оставила приятные впечатления, процесс ферментации вина, дегустация, интересный рассказ Изабеллы. Рекомендую!
  • Ю
    Юрий
    18 декабря 2024
    Натуральное вино и мост Дьявола в неизведанной Лукке
    Замечательная экскурсия по Лукке, где до этого мы бывали лишь на пару-тройку часов проездом. А город стоит того, чтобы ознакомиться
    читать дальше

    с ним как следует. Татьяна в этом очень помогла. Посмотрели и сам город с его основными достопримечательностями, и окрестности с винодельческим хозяйством. И даже съездили на Чертов мост. Предрождественская атмосфера сгладила капризы погоды, а вкуснейшие рестораны, тоже выбранные с учетом рекомендаций гида, окончательно влюбили в этот спокойный тосканский город.

  • О
    Ольга
    15 декабря 2024
    Натуральное вино и мост Дьявола в неизведанной Лукке
    Фантастическая экскурсия!!! Очень понравилось все! Обязательно вернемся к Татьяне на другие экскурсии!!!!
  • И
    Ирина
    24 июля 2024
    Натуральное вино и мост Дьявола в неизведанной Лукке
    Добрый день! Нам было очень интересно, познавательно и комфортно провести время в Лукке с Татьяной. Замечательная экскурсия, огромное спасибо Вам Татьяна. Мечтаем о новой встрече!!
  • Е
    Екатерина
    3 июля 2024
    Натуральное вино и мост Дьявола в неизведанной Лукке
    Экскурсия с Татьяной пролетела на одном дыхании. Гид была очень внимательна к нам, полностью под нас подстроилась. Татьяна нам советовала
    читать дальше

    где лучше сделать фото, останавливалась по дороге, чтобы показать такие красивые пейзажи, от которых дух захватывало, а потом и вовсе предложила нас пофотографировать:)
    Мы попробовали самое вкусное мороженное, побывали в Чертальдо, увидели пастбище с коровками, чудесную природу Италии… посетили винодельню и продегустировали вкуснейшие вина. По пути мы заходили в различные лавки за вкусными сувенирами и даже там Таня продолжала нам все подробно рассказывать и помогала сориентироваться. Хотелось бы подчеркнуть, что гид написала нам за две недели и все это время отвечала на наши вопросы, интересовалась нашими пожеланиями, а поняв что мы путешествуем первый раз она написала целую инструкцию как добраться до Чертальдо, вплоть до таких мелочей, о которых мы бы и не подумали. И благодаря Татьяне мы действительно добрались без проблем!!!
    Вся экскурсия доставила нам массу удовольствия, принесла в жизнь позитивных и ярких эмоции, один только голос Татьяны очень успокаивает и располагает к себе!:)
    Сказать, что нам понравилось значит ничего не сказать. 100 из 5 если б была такая оценка….

  • Е
    Евгения
    31 мая 2024
    Натуральное вино и мост Дьявола в неизведанной Лукке
    Замечательная экскурсия, я была в восторге. Татьяна профессиональна и экскурсия получилась увлекательной. Однозначно рекомендую ее, как экскурсовода!!!
  • A
    Anna
    29 апреля 2024
    Натуральное вино и мост Дьявола в неизведанной Лукке
    Наш тур с Татьяной это самое лучшее что мы сделали в наше путешествие по Тоскане. Просто очень-очень рекомендую!!! Еще до
    читать дальше

    начала поездки Татьяна связалась со мной и мы обсудили когда мы прилетаем, на какой срок, какие еще планы у нас на другие дни. Она порекомендовала рестораны куда мы можем сходить в вечер как прилетаем и где интересно погулять в городе Лука. Так как в день запланированного тура в Италии был государственный праздник (о чем я не знала), многие винодельни и тд были закрыты, поэтому Татьяна предложила модифицировать тур чтобы мы по максимуму все посмотрели. В итоге получилось просто вау!!! Мы увидели все то что я очень хотела, но не думала что у нас хватит времени в наше короткое путешествие. Татьяна потрясающе легко делится информацией, интересными фактами, и при этом у вас появляется чувство что вы гуляете со старым приятелем, очень мило и душевно.
    В общем, 200 процентов рекомендую! Надеюсь мы еще приедем в Тоскану и попутешествуем еще с Татьяной:)

  • А
    Алексей
    10 февраля 2024
    Натуральное вино и мост Дьявола в неизведанной Лукке
    Огромная благодарность Татьяне за проведенную экскурсию. Прогулка по Лукке, посещение винодельни оставили очень приятные впечатления. Спасибо!
  • М
    Маргарита
    13 сентября 2023
    Натуральное вино и мост Дьявола в неизведанной Лукке
    Приятно отношение гида. Постоянно была на связи, встретила на вокзале, довезла после окончания до нужного мне места, даже после завершения экскурсии оставалась на связи и отвечала на все вопросы, даже не по теме. Татьяне большое спасибо!
  • Т
    Татьяна
    18 февраля 2020
    Натуральное вино и мост Дьявола в неизведанной Лукке
    Отправились с Татьяной на экскурсию в Лукку и ни разу не пожалели. Это именно тот случай когда вы можете узнать
    читать дальше

    больше, чем вам изложат википедия и путеводитель. Это был хороший запоминающийся день, с теми самыми новыми впечатлениями, за которыми и стоит пускаться в путешествия. Рекомедую.

  • T
    Turevici
    11 июля 2019
    Натуральное вино и мост Дьявола в неизведанной Лукке
    Побывали с Татьяной в замечательной экскурсии. Посетили кузницу, винную фабрику «San Martino». Море впечатлений. Спасибо огромное, Татьяна! Обязательно встретимся ещё!
  • П
    Плетнёва
    13 мая 2019
    Натуральное вино и мост Дьявола в неизведанной Лукке
    Хочу сказать большое спасибо Татьяне за настоящее открытие моего путешествия по Италии — маленький город Лукку и его окрестности!
    Мы изменили
    читать дальше

    маршрут и в итоге побывали на барочной вилле, где делают биодинамическое вино и оливковое масло; доехали до мистического Моста Дьявола и покатались по Лукке на велосипедах. Обо всем по порядку)

    Экскурсия началась с живописной дороги до виллы, там хозяева интересно рассказали про производства вина и масла, про тосканские традиции и про отличия биодинамического производства. Также мы посмотрели виллу внутри, у неё интересная история и архитектура, много классных фотографий обеспечено) Дегустировали вино на кухне, про неё пишу отдельно, потому что там очень уютно и когда я там была, было чувство, что всё как в кино)) Сами вина тоже понравились, а масло просто нет слов как! Купила домой и вино, и масло, они того стоят.

    Потом мы выехали из города и поехали до Моста Дьявола — у этого моста мистическая легенда, которую Татьяна расскажет вам по дороге) По пути и с моста открываются очень красивые горные пейзажи. И опять же, много красивых фотографий на память обеспечено!

    Завершили экскурсию мы в самой Лукке — покатались на велосипедах по городу и по стене вокруг него. Проехали по самым красивым и значим местам, но самое главное — я почувствовала себя настоящем жителем этого города и теперь очень хочу вернуться туда и побыть подольше. В Лукке еще не так много туристов, поэтому прочувствовать атмосферу тихих улочек, настоящих итальянских ресторанчиков и всей этой атмосферы, ради которой мы едем в Италию, там удастся точно) Поэтому советую вам приехать на экскурсию раньше или, наоборот, задержаться после, чтобы еще погулять там.

  • Л
    Лилия
    5 мая 2019
    Натуральное вино и мост Дьявола в неизведанной Лукке
    Большое спасибо за все ожидания от путешествия в Тоскане вместе с Татьяной!
    Все было на достойном уровне от по информации по туру и до ньюансов для обычного путешественника!

  1. Натуральное вино и мост Дьявола в неизведанной Лукке
  2. Лукка. Любимица Элизы Бонапарте
  3. Приключение в Лукке для всей семьи
