2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лукка. Любимица Элизы Бонапарте
Рассмотреть в архитектуре метаморфозы города и проникнуться его красотой
Начало: У фонтана перед вокзалом
27 июля в 10:30
28 июля в 10:00
€180 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Лукка - город ста церквей
Атмосфера средневековья, уюта и романтики на Тосканской земле
Начало: У ворот крепостной стены Porta San Pietro
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Лукка
Увидеть главные места города и прикоснуться к их истории с профессиональным гидом
Начало: На площади Верди (Piazzale Verdi)
Завтра в 14:00
27 июля в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна10 апреля 2024Марианна приятный интеллигентный человек с грамотной речью, который может вам показать Лукку так, что вы влюбитесь в этот чудесный городок.
- ИИлья18 февраля 2024Очень познавательная и содержательная экскурсия. Марианне спасибо огромное что сумела учесть наши дополнительные запросы и организовать экскурсию максимально удобно для
- ЛЛев30 октября 2023Отличная экскурсия!
- ТТатьяна3 мая 2019Экскурсия очень понравилась. Екатерина обладает глубокими знаниями в области искусства и истории, нам было интересно ее слушать, большое количество занимательных деталей и нам были показаны места, куда бы мы сами не забрели. Огромное спасибо и надеемся на новую встречу.
Ответы на вопросы от путешественников по Лукке в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Лукке в июле 2024
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