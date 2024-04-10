Экскурсии выходного дня в Лукке

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Лукке на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Лукка. Любимица Элизы Бонапарте
Пешая
1 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лукка. Любимица Элизы Бонапарте
Рассмотреть в архитектуре метаморфозы города и проникнуться его красотой
Начало: У фонтана перед вокзалом
27 июля в 10:30
28 июля в 10:00
180 за всё до 10 чел.
Лукка - город ста церквей
Пешая
23 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Лукка - город ста церквей
Атмосфера средневековья, уюта и романтики на Тосканской земле
Начало: У ворот крепостной стены Porta San Pietro
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
150 за всё до 3 чел.
Знакомьтесь, Лукка
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Лукка
Увидеть главные места города и прикоснуться к их истории с профессиональным гидом
Начало: На площади Верди (Piazzale Verdi)
Завтра в 14:00
27 июля в 09:00
150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    10 апреля 2024
    Лукка - город ста церквей
    Марианна приятный интеллигентный человек с грамотной речью, который может вам показать Лукку так, что вы влюбитесь в этот чудесный городок.
  • И
    Илья
    18 февраля 2024
    Лукка - город ста церквей
    Очень познавательная и содержательная экскурсия. Марианне спасибо огромное что сумела учесть наши дополнительные запросы и организовать экскурсию максимально удобно для
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    нас. Марианна прекрасно знает город, его историю, как и историю региона в целом. Последовательный и понятный рассказ, много исторических фактов, легенд, и просто увлекательных моментов. Огромное спасибо!!!

  • Л
    Лев
    30 октября 2023
    Лукка - город ста церквей
    Отличная экскурсия!
  • Т
    Татьяна
    3 мая 2019
    Лукка. Любимица Элизы Бонапарте
    Экскурсия очень понравилась. Екатерина обладает глубокими знаниями в области искусства и истории, нам было интересно ее слушать, большое количество занимательных деталей и нам были показаны места, куда бы мы сами не забрели. Огромное спасибо и надеемся на новую встречу.

Ответы на вопросы от путешественников по Лукке в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Лукке в июле 2024
Сейчас в Лукке в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 180. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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