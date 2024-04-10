Марианна приятный интеллигентный человек с грамотной речью, который может вам показать Лукку так, что вы влюбитесь в этот чудесный городок.

Очень познавательная и содержательная экскурсия. Марианне спасибо огромное что сумела учесть наши дополнительные запросы и организовать экскурсию максимально удобно для

нас. Марианна прекрасно знает город, его историю, как и историю региона в целом. Последовательный и понятный рассказ, много исторических фактов, легенд, и просто увлекательных моментов. Огромное спасибо!!!

Т Татьяна

Экскурсия очень понравилась. Екатерина обладает глубокими знаниями в области искусства и истории, нам было интересно ее слушать, большое количество занимательных деталей и нам были показаны места, куда бы мы сами не забрели. Огромное спасибо и надеемся на новую встречу.