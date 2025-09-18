Мои заказы

Средневековая Лукка - жемчужина Тосканы

Погружение в атмосферу Лукки: прогулка по крепостным стенам, площади Амфитеатра и Виа Филлунго. Уникальная история города ждет вас
Лукка, основанная древними римлянами, - это город, который хранит множество легенд и традиций. Прогуливаясь по узким улочкам, вы посетите старинные церкви и подниметесь на башню с деревьями. Узнайте, как Лукка, окруженная могучими соседями, смогла сохранить свою независимость. Здесь же родился великий композитор, чье имя известно всему миру. Приятные кафешки и исторические палаццо добавят вашему путешествию особый шарм
5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Прогулка по крепостным стенам
  • ⛪ Посещение старинных церквей
  • 🌳 Подъем на башню с деревьями
  • 🎶 История великого композитора
  • 🏛️ Узкие улочки и палаццо
  • 🗺️ Независимость Лукки от Флоренции
Средневековая Лукка - жемчужина Тосканы© Анастасия
Средневековая Лукка - жемчужина Тосканы© Анастасия
Средневековая Лукка - жемчужина Тосканы© Анастасия

Что можно увидеть

  • Крепостные стены
  • Площадь Амфитеатра
  • Виа Филлунго
  • Площадь Наполеона
  • Церковь Мадонны делла Роза
  • Башня Торре Гуиниджи
  • Собор Святого Мартина
  • Церковь Святого Фридиана
  • Церковь Святого Михаила

Описание экскурсии

Вы погуляете:

  • По крепостным стенам 16 века.
  • Площади Амфитеатра.
  • Главной торговой улице Виа Филлунго.
  • Площади Наполеона.

Посетите:

  • Церковь Мадонны делла Роза (в часы работы церкви) с римскими стенами.
  • Башню Торре Гуиниджи с деревьями на крыше.
  • Собор Святого Мартина.
  • Церковь Святого Фридиана.
  • Церковь Святого Михаила.

И узнаете:

  • Как развивался город от римского периода до наших дней.
  • Чем занимались люди в прежние времена и каким был их быт.
  • Почему Лукку называют городом 100 церквей.
  • Куда спрятались средневековые башни.
  • Как маленькая Лукка смогла сохранить свою независимость от могучей Флоренции.
  • Какой великий композитор родился здесь.

Организационные детали

Дополнительные расходы:

  • Собор Святого Мартина — €4 за чел.
  • Церковь Святого Фридиана — €4 за чел.
  • Торре Гуиниджи — €8 за чел.
  • Кофе и выпечка — в среднем €5 за чел., обед или ужин в ресторане — от €15 за чел. (по желанию).

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Лукке
Меня зовут Анастасия. Я из Москвы, окончила с отличием МГУ им. Ломоносова. Во время учёбы в университете работала гидом и сопровождала немецких туристов по городам России. В 2014 году я переехала
читать дальше

сюда, в Тоскану, и смогла осуществить свою мечту — работать гидом по этому прекрасному и богатому культурой региону Италии. Окончила специализированные курсы и получила лицензию. Тоскане предлагает всё, о чём мечтает турист — море и пляжи, горы, города искусств и маленькие уютные городки на фоне живописной природы, восхитительную кухню и вина. Я провожу экскурсии по основным городам Тосканы. Очень люблю свою работу! И мне безумно нравится делиться своими знаниями!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Natalia
Natalia
18 сен 2025
Экскурсия была очень интересная,Анастасия очень хороший гид, мы увидели и узнали много нового и интересного. Спасибо за экскурсию!
Экскурсия была очень интересная,Анастасия очень хороший гид, мы увидели и узнали много нового и интересного. Спасибо за экскурсию!
А
Александр
31 авг 2025
Отличная экскурсия! Анастасия — прекрасный рассказчик, которая с любовью открыла нам очарование и историю Лукки.

Входит в следующие категории Лукки

Похожие экскурсии из Лукки

Натуральное вино и мост Дьявола в неизведанной Лукке
Пешая
4.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
Лучший выбор
Натуральное вино и мост Дьявола
Погрузитесь в атмосферу Лукки, города, сохранившего свою независимость. Узнайте о его истории, попробуйте натуральные вина и полюбуйтесь мостом Дьявола
Начало: Встречу с поезда на вокзале Лукки
17 ноя в 09:00
18 ноя в 09:00
от €140 за человека
Знакомьтесь, Лукка
Пешая
1.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Средневековое очарование Лукки
Погрузитесь в атмосферу Лукки, города с богатой историей. Узнайте о его знаменитых жителях и прогуляйтесь по старинным улицам и площадям
Начало: На площади Верди (Piazzale Verdi)
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€172 за всё до 7 чел.
Лукка - красавица Тосканы
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Лукка - красавица Тосканы
Погрузитесь в атмосферу Лукки, пройдя по крепостной стене и посетив знаменитые площади и храмы. Узнайте больше о Пуччини и его ариях
Начало: У ворот Сан-Пьетро
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€195 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Лукке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Лукке