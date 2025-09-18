Лукка, основанная древними римлянами, - это город, который хранит множество легенд и традиций. Прогуливаясь по узким улочкам, вы посетите старинные церкви и подниметесь на башню с деревьями. Узнайте, как Лукка, окруженная могучими соседями, смогла сохранить свою независимость. Здесь же родился великий композитор, чье имя известно всему миру. Приятные кафешки и исторические палаццо добавят вашему путешествию особый шарм
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Прогулка по крепостным стенам
- ⛪ Посещение старинных церквей
- 🌳 Подъем на башню с деревьями
- 🎶 История великого композитора
- 🏛️ Узкие улочки и палаццо
- 🗺️ Независимость Лукки от Флоренции
Что можно увидеть
- Крепостные стены
- Площадь Амфитеатра
- Виа Филлунго
- Площадь Наполеона
- Церковь Мадонны делла Роза
- Башня Торре Гуиниджи
- Собор Святого Мартина
- Церковь Святого Фридиана
- Церковь Святого Михаила
Описание экскурсии
Вы погуляете:
- По крепостным стенам 16 века.
- Площади Амфитеатра.
- Главной торговой улице Виа Филлунго.
- Площади Наполеона.
Посетите:
- Церковь Мадонны делла Роза (в часы работы церкви) с римскими стенами.
- Башню Торре Гуиниджи с деревьями на крыше.
- Собор Святого Мартина.
- Церковь Святого Фридиана.
- Церковь Святого Михаила.
И узнаете:
- Как развивался город от римского периода до наших дней.
- Чем занимались люди в прежние времена и каким был их быт.
- Почему Лукку называют городом 100 церквей.
- Куда спрятались средневековые башни.
- Как маленькая Лукка смогла сохранить свою независимость от могучей Флоренции.
- Какой великий композитор родился здесь.
Организационные детали
Дополнительные расходы:
- Собор Святого Мартина — €4 за чел.
- Церковь Святого Фридиана — €4 за чел.
- Торре Гуиниджи — €8 за чел.
- Кофе и выпечка — в среднем €5 за чел., обед или ужин в ресторане — от €15 за чел. (по желанию).
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анастасия — ваш гид в Лукке
Меня зовут Анастасия. Я из Москвы, окончила с отличием МГУ им. Ломоносова. Во время учёбы в университете работала гидом и сопровождала немецких туристов по городам России.
Отзывы и рейтинг
5
Natalia
18 сен 2025
Экскурсия была очень интересная,Анастасия очень хороший гид, мы увидели и узнали много нового и интересного. Спасибо за экскурсию!
А
Александр
31 авг 2025
Отличная экскурсия! Анастасия — прекрасный рассказчик, которая с любовью открыла нам очарование и историю Лукки.
