Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Дегустация в замке Оливето

Гид S.
Гид S. – Гид из Лукки
Дегустация в замке Оливето
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €54 за человека

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Дегустация в замке Оливето
Дегустация в замке Оливето
В самом сердце флорентийских холмов, чуть более 30 км от Флоренции и 50 км от Сиены находится замок 🏰 Oliveto, древний особняк пятнадцатого века, построенный благородной семьей Пуччи. Одной из старейших семей Флоренции, подарившей миру музыкантов и поэтов, меценатов и политиков, кардиналов и бунтовщиков.
Я предлагаю вам окунуться в атмосферу средневековья, насладится завораживающими видами тосканских холмов и продегустировать 5 вин собственного производства за неспешными рассказами о делах давно минувших дней. Я расскажу вам о секретах семьи Пуччи, об их любви и ненавести к Медичи, о тайных заговорах и предательстве и о странном черном профиле на фамильном гербе.
Начало и место завершения
🚩 Lucca
Дегустация в замке Оливето
Дегустация в замке Оливето
Дегустация в замке Оливето
Дегустация в замке Оливето

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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