Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

В самом сердце флорентийских холмов, чуть более 30 км от Флоренции и 50 км от Сиены находится замок 🏰 Oliveto, древний особняк пятнадцатого века, построенный благородной семьей Пуччи. Одной из старейших семей Флоренции, подарившей миру музыкантов и поэтов, меценатов и политиков, кардиналов и бунтовщиков.

Я предлагаю вам окунуться в атмосферу средневековья, насладится завораживающими видами тосканских холмов и продегустировать 5 вин собственного производства за неспешными рассказами о делах давно минувших дней. Я расскажу вам о секретах семьи Пуччи, об их любви и ненавести к Медичи, о тайных заговорах и предательстве и о странном черном профиле на фамильном гербе.