Лукка, город с богатой историей и культурой, приглашает вас на увлекательную экскурсию.
Прогулка по историческому центру позволит увидеть Кафедральный собор Святого Мартина, знаменитый Лик Нерукотворный и другие достопримечательности.
Посетители смогут насладиться видами
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Исторический центр Лукки
- 🌳 Башня Гуиниджи с деревьями
- 🎨 Фрески Аспертини
- 🔍 Тайны площади Наполеона
- 🕌 Лик Нерукотворный в соборе
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Кафедральный собор Святого Мартина
- Площадь Наполеона
- Церковь Святого Михаила
- Церковь Святого Фредиана
- Площадь Амфитеатра
- Башня Гуиниджи
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Крепостную стену эпохи Возрождения
- Кафедральный собор Святого Мартина в стиле пизанской романики
- Площадь Наполеона, с которой связано множество придворных интриг
- Церковь Святого Михаила с легендарной статуей
- Церковь Святого Фредиана с фресками известного художника Аспертини
- Площадь Амфитеатра и башню Гуиниджи с деревьями на крыше
Вы узнаете:
- Почему Лукка не попала под господство династии Медичи
- Какую роль она играла на протяжение столетий
- Почему в ноябре в Лукку съезжаются гости со всей Европы
- Что означает двухвостая русалка на фасаде старинных церквей
- В каком месте города каждый пилигрим находился под защитой
- Почему в портике главного собора расположен лабиринт и что он символизирует
Организационные детали
Входные билеты не включены в стоимость: Кафедральный собор — €3 за чел, церковь Святого Фредиана — €4 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У фонтана напротив ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Лукке
Провела экскурсии для 423 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Елена, я буду рада сопровождать вас по Флоренции, городе — где искусство встречается на каждом шагу, где всё дышит историей. Но кроме этого здесь живут
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Е
Елена
1 окт 2025
Прекрасный гид со знанием материала и прекрасным изложением. Очень милая дама
Е
Елена
22 сен 2025
Поездка в Лукку была для нас неочевидным решением при ограниченном времени. Поэтому сначала отдельно порекомендую этот город, а потом конечно огромная благодарность Елене, благодаря которой мы влюбились в него. 🙏😘
Д
Дмитриий
12 авг 2025
Елена - замечательный эрудированный рассказчик, энергичный и позитивный человек. Легкий приобретенный акцент добавляет экскурсии шарм. Маршрут спланирован гармонично, а благодаря отличной ориентации Елены в городе прошел в тени, что равносильно выживанию на почти 40градусной жаре. Много полезной информации, которой можно воспользоваться после экскурсии (куда пойти, что еще посмотреть, где поужинать итп). 5+
A
Aлександр
28 мая 2025
Экскурсия с гидом Еленой была фантастической, помимо того, что нам повезло с погодой, прогулка по городу была живой и захватывающей. Неожиданно оказалось, что в таком маленьком городе, как Лукка, может
Входит в следующие категории Лукки
