Я расскажу вам историю и легенды единственного города Тосканы, который не знал правления Медичи, и покажу самые значимые церкви из множества тех, что находятся в Лукке, где мы полюбуемся на работы известных мастеров. Лукка долго оставалась в тени Флоренции и Пизы, но так было не всегда! Город, который без сомнения заслуживает внимания! Во время обзорной экскурсии Вы узнаете, почему его называют «городом ста

Описание экскурсии Пешеходная экскурсия продолжительностью 2,5 ч, во время которой вы познакомитесь с самыми важными местами в историческом центре Лукки. Мы пройдемся по мощеным улицам между величественными дворцами, башнями и старинными площадями. Я расскажу вам историю и легенды единственного города Тосканы, который не знал правления Медичи, и покажу самые значимые церкви из множества тех, что находятся в Лукке. Экскурсия по Лукке начинается на площади Анфитеатра, свидетельствующей о римском происхождении города, где сегодня это излюбленное место фотографов, а также для тех, кто хочет насладиться аперитивом на закате в чарующей атмосфере. Оттуда мы поднимемся на величественные стены эпохи Возрождения, которые на протяжении пяти веков защищали исторический центр Лукки от нападений соседних городов. Прогуливаясь вдоль стен, мы узнаем, как была задумана эта оборонительная система и как, утратив свою первоначальную функцию, они стали символом города и местом, посещаемым луккезцами. Посетим базилику Святого-Фредиано, сначала полюбуемся византийской мозаикой на фасаде, а затем посмотрим ее интерьер, где я расскажу вам историю связанную с Ликом НЕрукотворным, самым древним распятием прибывшим в город в 8 веке и историю Святой Зиты, покровительницы Лукки. Оттуда мы отправимся на Виа Филлунго, улицу магазинов, баров и ресторанов, где вы сможете насладиться аперитивом или отведать превосходные блюда тосканской кухни. Когда мы будем проходить под часовой башней, я расскажу вам о Лючиде Манси, легендарной красавице из Лукки, которая заключила договор с дьяволом, чтобы не потерять свою красоту. Мы продолжим нашу экскурсию у церкви Сан-Микеле-ин-Форо, чтобы осмотреть барельефы мифологических фигур на ее фасаде. За церковью, для тех, кто любит сладкое, мы можем остановиться и купить Buccellato, типичный десерт Лукки. Затем мы пройдем мимо площади Наполеона. Эта площадь, построенная по заказу Элизы Бонапарт Бачиокки, в течение 10 лет была местом пребывания наполеоновского двора и его великолепия. Я расскажу вам о тайных любовных связях, которые переплелись здесь с карьерой Паганини. Наконец, мы дойдем до собора Сан-Мартино, самой большой церкви в Лукке, конечного пункта прибытия Лика Неруктворного, а в прошлом - место назначения многих паломников, прибывающих в Лукку по Виа Франчиджена. Это прекрасный пример романской архитектуры, внутри которого я расскажу вам о различных произведениях искусства, таких как «Тайная вечеря» Тинторетто и погребальный памятник Иларии дель Карретто. Важная информация: В летнее время возьмите с собой накидки на плечи. В церковь строго запрещен вход с открытыми плечами и очень короткими шортами.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? ‭ Площадь Амфитеатра

‭ Базилику Святого Фредиана

‭ Крепостную стену, внесенную в список архитектурных памятников ЮНЕСКО

‭ Церковь Святого Михаила

‭ Площадь Наполеона

‭ Кафедральный собор Святого Мартина Что включено Услуги гида Что не входит в цену Вход в церкви: 7 евро за человека (в две церкви за человека) Где начинаем и завершаем? Начало: Площадь Амфитеатра Завершение: Площадь Святого Мартина Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Важная информация В летнее время возьмите с собой накидки на плечи. В церковь строго запрещен вход с открытыми плечами и очень короткими шортами Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.