4.5 часа
Индивидуальная
Натуральное вино и мост Дьявола в неизведанной Лукке
Прогуляться старым кварталам города и выпить биодинамического вина на вилле эпохи барокко
Начало: Встречу с поезда на вокзале Лукки
16 июля в 14:00
25 июля в 09:00
от €140 за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лукка. Любимица Элизы Бонапарте
Рассмотреть в архитектуре метаморфозы города и проникнуться его красотой
Начало: У фонтана перед вокзалом
20 июля в 10:00
21 июля в 10:00
€180 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Лукка
Увидеть главные места города и прикоснуться к их истории с профессиональным гидом
Начало: На площади Верди (Piazzale Verdi)
16 июля в 09:00
17 июля в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна3 мая 2019Экскурсия очень понравилась. Екатерина обладает глубокими знаниями в области искусства и истории, нам было интересно ее слушать, большое количество занимательных деталей и нам были показаны места, куда бы мы сами не забрели. Огромное спасибо и надеемся на новую встречу.
Ответы на вопросы от путешественников по Лукке в категории «Пешеходные»
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