Найдено 3 экскурсии в категории « Мифы и легенды » в Лукке на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа Индивидуальная до 1 чел. Лукка - история, мифы и легенды Погрузитесь в уникальную атмосферу Лукки, где каждая улица хранит свои тайны. Узнайте, почему этот город называют «городом ста церквей» Начало: Площадь Амфитеатра €160 за экскурсию Пешая 2.5 часа Индивидуальная до 6 чел. Лукка - красавица Тосканы Погрузитесь в атмосферу Лукки, пройдя по крепостной стене и посетив знаменитые площади и храмы. Узнайте больше о Пуччини и его ариях Начало: У ворот Сан-Пьетро €195 за всё до 6 чел. Пешая 1.5 часа Индивидуальная до 10 чел. Лукка: история, мифы и легенды Откройте для себя Лукку, где средневековые башни и легенды оживают на каждом шагу. Прогулка по стенам и улочкам раскроет тайны города €140 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Лукки

Ответы на вопросы от путешественников по Лукке в категории «Мифы и легенды»

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