Индивидуальная
до 1 чел.
Лукка - история, мифы и легенды
Погрузитесь в уникальную атмосферу Лукки, где каждая улица хранит свои тайны. Узнайте, почему этот город называют «городом ста церквей»
Начало: Площадь Амфитеатра
Завтра в 10:00
1 июн в 11:00
€160 за экскурсию
Индивидуальная
до 6 чел.
Лукка - красавица Тосканы
Погрузитесь в атмосферу Лукки, пройдя по крепостной стене и посетив знаменитые площади и храмы. Узнайте больше о Пуччини и его ариях
Начало: У ворот Сан-Пьетро
Завтра в 10:00
3 июн в 10:00
€195 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лукка: история, мифы и легенды
Откройте для себя Лукку, где средневековые башни и легенды оживают на каждом шагу. Прогулка по стенам и улочкам раскроет тайны города
4 июн в 09:00
5 июн в 09:00
€140 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Лукке в категории «Мифы и легенды»
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