Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Устали от повседневности и суеты? Хотите новых ощущений? Тогда Вам сюда! Приглашаю вас на морскую рыбалку. На причале вас ждет настоящая рыболовецкая лодка (9, 5 м длинной) со всеми необходимыми снастями и капитаном, который не забудет прихватить для вас вкусный ланч и бутылочку белого вина:-)

Почувствуйте запах моря 🌊, ветер в лицо и вспомните старика из повести Хэмингуэйя: «Еще не рассвело, а он уже закинул свои крючки с приманкой и медленно поплыл по течению. Один из живцов находился на глубине сорока морских сажений, другой ушел вниз на семьдесят пять, а третий погрузился в голубую воду на сто саженей. Живы висели головою вниз, сам же крючок — его изгиб и острие — был унизан свежими сардинами. Приблизившись к крючку, большая рыба 🐟 почувствовала бы, как сладко и аппетитно пахнет каждый его кусочек. »

Как знать какая рыба ждет вас?..