Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Морская рыбалка

Гид S.
Гид S. – Гид из Лукки
Морская рыбалка
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Морская рыбалка
Морская рыбалка
Устали от повседневности и суеты? Хотите новых ощущений? Тогда Вам сюда! Приглашаю вас на морскую рыбалку. На причале вас ждет настоящая рыболовецкая лодка (9, 5 м длинной) со всеми необходимыми снастями и капитаном, который не забудет прихватить для вас вкусный ланч и бутылочку белого вина:-)
Почувствуйте запах моря 🌊, ветер в лицо и вспомните старика из повести Хэмингуэйя: «Еще не рассвело, а он уже закинул свои крючки с приманкой и медленно поплыл по течению. Один из живцов находился на глубине сорока морских сажений, другой ушел вниз на семьдесят пять, а третий погрузился в голубую воду на сто саженей. Живы висели головою вниз, сам же крючок — его изгиб и острие — был унизан свежими сардинами. Приблизившись к крючку, большая рыба 🐟 почувствовала бы, как сладко и аппетитно пахнет каждый его кусочек. »
Как знать какая рыба ждет вас?..
Начало и место завершения
🚩 Lucca
Морская рыбалка
Морская рыбалка
Морская рыбалка
Морская рыбалка

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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