Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Мраморные карьеры г. Каррары

Гид S.
Гид S. – Гид из Лукки
Мраморные карьеры г.

Каррары
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Мраморные карьеры г. Каррары
Мраморные карьеры г. Каррары
Мраморные карьеры великолепно дополняют неповторимый горный пейзаж Апуанских Альп (Alpi Apuane). Здесь добыча ценнейшего белого камня началась ещё в римскую эпоху. И с тех пор он завоевал широкую популярность и применение в различных сферах: от простых предметов домашнего обихода до настоящих произведений искусства. Этому горному пейзажу, где склоны повсюду изрезаны мраморными карьерами и проложенными к ним дорогами, не менее двух тысяч лет. И действительно, уже со II ст. до н. э. здесь практиковалась добыча мрамора. В римскую эпоху эту работу выполняли рабы и заключённые, совершившие тяжкие преступления. Производство было несколько приостановлено в период раннего средневековья, но уже после 1000 года возобновилось в полной мере. В начале XVI ст. великий Микеланджело несколько лет жил в Карраре, чтобы лично выбрать мраморные блоки для своих скульптур.
Мы приглашаем вас побывать на действующем мраморном карьере в сердце Апуанских Альп и познакомиться с различными методами добычи того, что называли белым золотом.
После экскурсии 🧭 вам предложат заглянуть в городок Колонната, чтобы продегустировать местный деликатес (шпик) марки IGP (Охраняемое Географическое Указание), который в специях выдерживают в ваннах из караррского мрамора в течении 8 месяцев.
Начало и место завершения
🚩 Lucca
Мраморные карьеры г. Каррары
Мраморные карьеры г. Каррары
Мраморные карьеры г. Каррары
Мраморные карьеры г. Каррары

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  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Гид S.
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