Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Мраморные карьеры великолепно дополняют неповторимый горный пейзаж Апуанских Альп (Alpi Apuane). Здесь добыча ценнейшего белого камня началась ещё в римскую эпоху. И с тех пор он завоевал широкую популярность и применение в различных сферах: от простых предметов домашнего обихода до настоящих произведений искусства. Этому горному пейзажу, где склоны повсюду изрезаны мраморными карьерами и проложенными к ним дорогами, не менее двух тысяч лет. И действительно, уже со II ст. до н. э. здесь практиковалась добыча мрамора. В римскую эпоху эту работу выполняли рабы и заключённые, совершившие тяжкие преступления. Производство было несколько приостановлено в период раннего средневековья, но уже после 1000 года возобновилось в полной мере. В начале XVI ст. великий Микеланджело несколько лет жил в Карраре, чтобы лично выбрать мраморные блоки для своих скульптур.

Мы приглашаем вас побывать на действующем мраморном карьере в сердце Апуанских Альп и познакомиться с различными методами добычи того, что называли белым золотом.

После экскурсии 🧭 вам предложат заглянуть в городок Колонната, чтобы продегустировать местный деликатес (шпик) марки IGP (Охраняемое Географическое Указание), который в специях выдерживают в ваннах из караррского мрамора в течении 8 месяцев.