Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Многочисленные музеи 🖼, собороы и базилики, изумительные творения итальянских мастеров живописи и архитектуры — всё это является национальным достоянием Италии и привлекает в эту страну миллионы туристов каждый год. Но сегодня мы хотим предложить вам сменить род впечатлений. Предлагаем замечательную прогулку 👣 по лесу 🌲 в поисках редких грибов — трюфелей. Трюфель — самый дорогой и загадочный деликатес мировой кулинарии. Непрезентабельная внешность этого гриба с лихвой окупается уникальным вкусом и ярким, несравненным ароматом. Кроме того, трюфели — настоящая лесная виагра. Александр Дюма, не только писатель, но и знаменитый гастроном, писал о свойствах трюфелей как афродизиаков: «Они, при известных обстоятельствах, способны сделать женщину более ласковой, а мужчину -более горячим». Почему трюфели так вкусно пахнут? Трюфели избрали собственную стратегию выживания на нашей планете. Эти грибы предпочли скрыться под землей. Однако, в целях сохранения вида, трюфелям необходимо размножаться. Для этого они и приобрели свой исключительный аромат, который служит им для привлечения животных. Трюфели отыскивают с помощью специально дрессированных собак, которые находят эти грибы по запаху. К поискам трюфелей приучают и свиней. Я приглашаю вас в очень приятное место — Сан-Миниато (San Miniato) -город и коммуна в итальянской провинции Пиза в регионе Тоскана. Здесь пересекались две важные дороги Средневековья: Франкская дорога, ведшая в Рим, и Римская дорога из Пизы во Флоренцию. Несколько слов о достопримечательностях 🏛️ города. Башня Фридриха II (Torre di Federico II) — важная часть городского ландшафта, единственная уцелевшая часть императорского замка, построенного Фридрихом II в. 1218 году. Церковь ⛪ Святой Екатерины — построена в XIII веке. Площадь Бонапарта (Piazza Bonaparte) — окружённая дворцами XVI–XVIII веков, среди которых Дворец Бонапартов, в котором жила корсиканская ветвь семейства Бонапартов. В центре площади — памятник великому герцогу Леопольду II работы Пампалони. Это не полный перечень музеев, соборов и площадей, но у нас сегодня другая цель. С 1969 года в Сан-Миниато ежегодно в ноябре проходит «Ярмарка белых трюфелей». Ну, а мы с вами будем собирать эти чудные грибы самостоятельно с помощью специально обученных собак в тихом прелестном лесу: черные трюфели с мая по сентябрь, и белые трюфели с ноября по январь. После возвращения примем участие или, по крайней мере, понаблюдаем за процессом их приготовления, потягивая белое прохладное вино 🍷 в предвкушении обеда. Начнётся наше путешествие в 9 утра и завершится после чудесной трапезы.