Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

  1. Италия
  2. Экскурсии

"Охота" за трюфелями

Гид S.
Гид S. – Гид из Лукки
"Охота" за трюфелями
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • €400 за человека

    Заказать экскурсию
"Охота" за трюфелями
"Охота" за трюфелями
Многочисленные музеи 🖼, собороы и базилики, изумительные творения итальянских мастеров живописи и архитектуры — всё это является национальным достоянием Италии и привлекает в эту страну миллионы туристов каждый год. Но сегодня мы хотим предложить вам сменить род впечатлений. Предлагаем замечательную прогулку 👣 по лесу 🌲 в поисках редких грибов — трюфелей. Трюфель — самый дорогой и загадочный деликатес мировой кулинарии. Непрезентабельная внешность этого гриба с лихвой окупается уникальным вкусом и ярким, несравненным ароматом. Кроме того, трюфели — настоящая лесная виагра. Александр Дюма, не только писатель, но и знаменитый гастроном, писал о свойствах трюфелей как афродизиаков: «Они, при известных обстоятельствах, способны сделать женщину более ласковой, а мужчину -более горячим». Почему трюфели так вкусно пахнут? Трюфели избрали собственную стратегию выживания на нашей планете. Эти грибы предпочли скрыться под землей. Однако, в целях сохранения вида, трюфелям необходимо размножаться. Для этого они и приобрели свой исключительный аромат, который служит им для привлечения животных. Трюфели отыскивают с помощью специально дрессированных собак, которые находят эти грибы по запаху. К поискам трюфелей приучают и свиней. Я приглашаю вас в очень приятное место — Сан-Миниато (San Miniato) -город и коммуна в итальянской провинции Пиза в регионе Тоскана. Здесь пересекались две важные дороги Средневековья: Франкская дорога, ведшая в Рим, и Римская дорога из Пизы во Флоренцию. Несколько слов о достопримечательностях 🏛️ города. Башня Фридриха II (Torre di Federico II) — важная часть городского ландшафта, единственная уцелевшая часть императорского замка, построенного Фридрихом II в. 1218 году. Церковь ⛪ Святой Екатерины — построена в XIII веке. Площадь Бонапарта (Piazza Bonaparte) — окружённая дворцами XVI–XVIII веков, среди которых Дворец Бонапартов, в котором жила корсиканская ветвь семейства Бонапартов. В центре площади — памятник великому герцогу Леопольду II работы Пампалони. Это не полный перечень музеев, соборов и площадей, но у нас сегодня другая цель. С 1969 года в Сан-Миниато ежегодно в ноябре проходит «Ярмарка белых трюфелей». Ну, а мы с вами будем собирать эти чудные грибы самостоятельно с помощью специально обученных собак в тихом прелестном лесу: черные трюфели с мая по сентябрь, и белые трюфели с ноября по январь. После возвращения примем участие или, по крайней мере, понаблюдаем за процессом их приготовления, потягивая белое прохладное вино 🍷 в предвкушении обеда. Начнётся наше путешествие в 9 утра и завершится после чудесной трапезы.
Начало и место завершения
🚩 Lucca
"Охота" за трюфелями
"Охота" за трюфелями
"Охота" за трюфелями
"Охота" за трюфелями

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гид S.
Гид S.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Портовенере — часть всемирного наследия ЮНЕСКО
100
2 часа
Портовенере — часть всемирного наследия ЮНЕСКО
Винно-гастрономический тур
64
2 часа
Винно-гастрономический тур
Удивительный сад в стиле итальянского барокко — вилла Гарзони
54
2 часа
Удивительный сад в стиле итальянского барокко — вилла Гарзони
Морская рыбалка
64
3 часа
Морская рыбалка
Переводчик
43
3 часа
Переводчик
Обзорная экскурсия по Лукке
54
1 час
Обзорная экскурсия по Лукке

Еще несколько необычных экскурсий в Лукке

Лукка – город ста церквей
78
2 часа
Лукка – город ста церквей
17 отзывов
Атмосфера средневековья, уюта и романтики на Тосканской земле
Натуральное вино и мост Дьявола в неизведанной Лукке
От 100
4.5 часов
Натуральное вино и мост Дьявола в неизведанной Лукке
4 отзыва
Прогуляться старым кварталам города и выпить биодинамического вина на вилле эпохи барокко
Лукка. Любимица Элизы Бонапарте
150
2.5 часа
Лукка. Любимица Элизы Бонапарте
1 отзыв
Рассмотреть в архитектуре метаморфозы города и проникнуться его красотой
Винный тур в Монтекарло ди Лукка
200
2.5 часа
Винный тур в Монтекарло ди Лукка
Продегустировать знаменитое белое вино в городе, где всё ещё царит XIV век
"Маленькая, непобедимая Республика Лукка"
126
2 часа
"Маленькая, непобедимая Республика Лукка"