Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Предлагаю вам посетить два очаровательных городка, затерянных на Пизанских холмах Печчоли и Лари. Печчоли ведет свою историю 📖 еще с 12 века, когда император Генрих 7 подарил городок Пизанской Республике. Все в этом маленьком месте пропитано духом средневековья, но что поразит вас больше всего, так это образы Святой Руси в самом сердце Тосканы — музей 🖼 русских икон Франческо Бигацци (итальянский журналист, ставший свидетелем преобразования российского общества в лихие 90-е. Он терпеливо искал и скупал иконы в Москве и Петербурге у частных лиц, чтобы в конце концов подарить свою коллекцию городку, в котором родился). Наличие такого музея есть своего рода символ: здесь на тосканских холмах, в самом средоточии «наиболее хватающей за душу сельской местности, какая только существует»(Бродель), усеянной сельскими церквушками в романском стиле, изобилующей поразительными памятниками искусства, в крае, где несколько веков назад был созван Верховный Флорентийский Совет, пытавшийся укрепить нерасторжимые связи между христианами Запада и Востока.

Прикоснувшись душой к древним ликам икон, продолжим наше путешествие в средневековый городок-крепость Лари. Городок был награжден оранжевым флагом эко-туризма. Здесь вы сможете не только насладиться красивыми 🤩 пейзажами, увлекательным рассказом о жизни горожан в средние века и о строительстве крепости, ставшей в 15 веке прибежищем наместников Флорентийского правительства, но и попробовать знаментый черешневый ликер (специализация городка Лари)!