Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Печчоли и Лари — жемчужены Пизанских холмов

Гид S.
Гид S. – Гид из Лукки
Печчоли и Лари — жемчужены Пизанских холмов
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • €250 за человека

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Печчоли и Лари — жемчужены Пизанских холмов
Предлагаю вам посетить два очаровательных городка, затерянных на Пизанских холмах Печчоли и Лари. Печчоли ведет свою историю 📖 еще с 12 века, когда император Генрих 7 подарил городок Пизанской Республике. Все в этом маленьком месте пропитано духом средневековья, но что поразит вас больше всего, так это образы Святой Руси в самом сердце Тосканы — музей 🖼 русских икон Франческо Бигацци (итальянский журналист, ставший свидетелем преобразования российского общества в лихие 90-е. Он терпеливо искал и скупал иконы в Москве и Петербурге у частных лиц, чтобы в конце концов подарить свою коллекцию городку, в котором родился). Наличие такого музея есть своего рода символ: здесь на тосканских холмах, в самом средоточии «наиболее хватающей за душу сельской местности, какая только существует»(Бродель), усеянной сельскими церквушками в романском стиле, изобилующей поразительными памятниками искусства, в крае, где несколько веков назад был созван Верховный Флорентийский Совет, пытавшийся укрепить нерасторжимые связи между христианами Запада и Востока.
Прикоснувшись душой к древним ликам икон, продолжим наше путешествие в средневековый городок-крепость Лари. Городок был награжден оранжевым флагом эко-туризма. Здесь вы сможете не только насладиться красивыми 🤩 пейзажами, увлекательным рассказом о жизни горожан в средние века и о строительстве крепости, ставшей в 15 веке прибежищем наместников Флорентийского правительства, но и попробовать знаментый черешневый ликер (специализация городка Лари)!
Начало и место завершения
🚩 Lucca

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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