Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

К вашим услугам профессиональные переводчики, которые ценят время своих клиентов и работают в их интересах. Стоимость услуг переводчика варьируется в зависимости от типа и тематики перевода, а также времени работы переводчика.
Перечень переводческих услуг, которые вы можете заказать:
встреча в аэропорту и последующее сопровождение;помощь при размещение в отелях;устный и письменный переводы;участие в выставках, конференциях, переговорах. Предоставляем услуги перевода:1) экономических и юридических текстов, сопровождение при деловых встречах, конференциях, выставках в Италии (предпочтительно в Тоскане). В перечень письменных переводов входят: переводы бизнес-планов, договоров, коммерческих предложения, -сайты, объявления, статьи и прочее. 2) устные переводы (последовательный и синхронный). Синхронный перевод подразумевает одновременный перевод с говорящим. Этот вариант перевода подходит во время конференции или церемонии. В свою очередь последовательный перевод подразумевает устный перевод, во время которого переводчик удерживает в памяти определённый объём информации и во время паузы говорящего переводит его. Этот вариант перевода подходит для деловых встреч, телефонных переговоров с иностранными партнёрами. Если вам необходима профессиональная языковая поддержка во время пребывания в Тоскане, буду рада помочь.
Начало и место завершения
🚩 Lucca
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 1 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.