Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Переводчик

Гид S.
Гид S. – Гид из Лукки
Переводчик
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €43 за человека

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Переводчик
К вашим услугам профессиональные переводчики, которые ценят время своих клиентов и работают в их интересах. Стоимость услуг переводчика варьируется в зависимости от типа и тематики перевода, а также времени работы переводчика.

Перечень переводческих услуг, которые вы можете заказать:

  • встреча в аэропорту и последующее сопровождение;помощь при размещение в отелях;устный и письменный переводы;участие в выставках, конференциях, переговорах. Предоставляем услуги перевода:1) экономических и юридических текстов, сопровождение при деловых встречах, конференциях, выставках в Италии (предпочтительно в Тоскане). В перечень письменных переводов входят: переводы бизнес-планов, договоров, коммерческих предложения, -сайты, объявления, статьи и прочее. 2) устные переводы (последовательный и синхронный). Синхронный перевод подразумевает одновременный перевод с говорящим. Этот вариант перевода подходит во время конференции или церемонии. В свою очередь последовательный перевод подразумевает устный перевод, во время которого переводчик удерживает в памяти определённый объём информации и во время паузы говорящего переводит его. Этот вариант перевода подходит для деловых встреч, телефонных переговоров с иностранными партнёрами. Если вам необходима профессиональная языковая поддержка во время пребывания в Тоскане, буду рада помочь.
Начало и место завершения
🚩 Lucca

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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